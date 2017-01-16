«Русский и Арабский мир: от общих смыслов к общим стратегиям»

16.01.2017 13:24:59

13 января 2017 года успешно прошла видеоконференция «Русский и Арабский мир: от общих смыслов к общим стратегиям». Организаторами мероприятия выступили Византийский клуб, Институт стран СНГ, Ассоциация православных экспертов. Мероприятие объединило активистов народной дипломатии, деятельно участвующих в развитии российско-арабских отношений. Видеоконференция связала Москву и Санкт-Петербург. В московской аудитории вел мероприятие Кирилл Фролов, в петербургской – Александр Посадский.

Среди участников мероприятия:

Сергей Геннадьевич Лаковский, управляющий директор международного Византийского клуба;

Кирилл Александрович Фролов, глава Отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, глава «Ассоциации православных экспертов», эксперт «Византийского Клуба»;

Шеайто Муссалам, председатель Русско-арабского культурного центра;

Асфар Башшар, руководитель отдела внешних связей Русско-арабского культурного центра;

Александр Владимирович Посадский, профессор Смольного института Российской академии образования, эксперт «Византийского Клуба»;

Александр Пелин, протоиерей, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии, член Общественной Палаты РФ;

Дмитрий Вячеславович Пахомов, директор фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд христианская солидарность», сопредседатель международной ассоциации Христианство и Ислам, эксперт «Византийского Клуба»;

Вячеслав Николаевич Валерьянов, писатель, общественный деятель, кандидат технических наук, декан факультета Гражданской безопасности Смольного института Российской академии образования, эксперт «Византийского Клуба»;

Дмитрий Александрович Рущин, доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, журналист;

Юрий Анатольевич Паламарчук, президент региональной общественной организации «Совет по межнациональному сотрудничеству», кандидат юридических наук, эксперт «Византийского Клуба»

В начале своего выступления Шеайто Муссалам поздравил россиян с передачей Исаакиевского собора Русской Православной Церкви в безвозмездное пользование на 49 лет, что нашло поддержку участников конференции. На его взгляд, эта передача будет служить духовному процветанию России. Он отметил, что культура России глубоко впитала православные ценности. Шеайто Муссалам указал на древнюю историю взаимодействия Русского и Арабского мира, выделив паломничества в Палестину как важную составляющую русско-арабской истории. Оба мира имеют много общего. Их объединяет щедрость, доброта, сердечность, уважение к традиционным ценностям и основанным на них образам жизни. Оба мира дорожат и готовы отстаивать свободное развитие. Арабский мир – пространство святынь, которые дороги человеку Русского мира. На его взгляд, именно общие ценности Русского и Арабского мира позволяют им соединиться для совместного противостоянию терроризму. При этом важно противодействовать идеологии терроризма, что возможно при опоре на культуру и духовные ценности. Нельзя победить терроризм, не победив его идеологии. Шеайто Муссалам отметил важное значение работы СМИ для объективного освещения взаимодействия России и Арабского мира.

На взгляд Сергея Лаковского, в общении с Арабским миром отчетливо проявилась глобальная миссия России, связанная с миротворческим служением странам и народам. Россия всегда выступала посредником, способствующим единению Арабского мира, истинным союзником, содействующим его суверенному и стабильному развитию. Сергей Лаковский отметил трагический характер событий Арабской весны. Энергия протеста была искусственно направлена внешними игроками в русло гражданских войн и народного саморазрушения. Именно внешние игроки сделали все для дестабилизации ситуации на пространстве Арабского мира. Распространение хаоса в регионе имело значение для ниспровержения архитектуры глобальной безопасности, дестабилизации ситуации в глобальном масштабе. В условиях после Арабской весны России приходится отстаивать как собственное стабильное развитие, так и стратегическую стабильность на всей планете. Но в этой глобальной миротворческой миссии исторически и заключается неовизантийское, катехоническое призвание России – удерживать мир от эскалации насилия, терроризма и экстремизма, мировых войн, хаоса и распада, удерживать от любых форм глобального тоталитаризма, под какими бы масками он не скрывался.

Кирилл Фролов напомнил, что на территории Арабского халифата, в Сирии и Палестине, служил Арабскому миру (работая в администрации Омейядов), духовно подвизался и творил Иоанн Дамаскин, урождённый Мансур ибн Серджун ат-Таглиби (араб. منصور بن سرجون التغلبي‎), систематически изложивший христианскую догматику, выдающийся представитель «золотого века» святоотеческой письменности, почитаемый православным миром как святой. Сочинения Иоанна Дамаскина проникли на Русь на заре ее истории, где получили широчайшее распространение. Его творчество стало неотъемлемой частью русского православия, оказало огромное влияние на формирование отечественной интеллектуальной традиции, русской культуры, всего цивилизационного пространства Русского мира. Жизнь и творчество святого вдохновило в XIX столетии Алексея Толстого на создание поэмы «Иоанн Дамаскин». Гений Иоанна Дамаскина объединил духовно-ценностное пространство Русского и Арабского миров. Кирилл Фролов указал на актуальность идеи сотрудничества Арабского и Русского миров в творчестве митрополита Антония (Храповицкого), на значимость особого выделения митрополитом лояльного России сиро-арабского пространства, на современность его мысли о русско-арабском взаимодействии как факторе, способствующем пробуждению русского самосознания. Фактически, митрополит Антоний (Храповицкий) предсказал стратегическое российско-арабское сотрудничество в Сирии в наше время. Кирилл Фролов отметил присущее Арабскому миру стремление к воссоединению. Арабский мир стремится к обретению духовной и территориальной целостности. Он устремлен к разрушению преград, искусственно разделяющих его историческое единство. Тоже надо сказать и о Русском мире. Сегодня должны быть разработаны совместные российско-арабские стратегии, содействующие воссоединению Арабского мира и собиранию Русского, ведущие к обретению обеими мирами духовной целостности и территориального единства. Им также было отмечено, что два мира принадлежат к той духовной оси, которая задает стратегические цивилизационные векторы развития человечества. Кирилл Фролов указал на активную миссионерскую работу арабов Антиохийского патриархата в США.Онотметил, что диалог Русского и Арабского мира носит не тактический и прагматический, а стратегический характер.

Асфар Башшар обратил внимание на негативные последствия Арабской весны. Среди них - разрушение мира, эскалация насилия, распространение экстремизма и терроризма, голод и нищета, разрушение культурного наследия. Весь Арабский мир с уважением относился и относится к России, которая оказывала и оказывает ему бескорыстно помощь. Он указал на важную роль православных христиан России и арабских стран в деле миротворения на Востоке. Асфар Башшар особо подчеркнул значение деятельности патриарха Кирилла в восточных миротворческих процессах, в диалоге и объединении Русского и Арабского миров. На его взгляд, Арабский мир и Русской связывает пространство общих религиозных святынь. Единое будущее Русского и Арабского мира – в борьбе и победе над терроризмом.

На взгляд Вячеслава Николаевича Валерьянова, Русский и Арабский мир связывает ценность свободы и справедливости. Оба мира в своей истории словом и делом заявили о неприятии несправедливых моделей глобального управления, моделей глобализации, базирующихся на явной или скрытой, замаскированной эксплуатации народов и стран, разрушении их суверенного развития. Оба мира не раз смыкались во имя сопротивления различным формам колониализма. Их объединяло отстаивание справедливой международной системы, подотчетной странам и народам, обеспечивающей их равное участие в принятии решений, действующей на благо всех, а не только привилегированных «цивилизованных» сообществ.

Отец Александр Пелин отметилважность развития российских научно-исследовательских программ на территории Святой Земли, прежде всего, в сфере библейской археологии. Такие программы стали бы органическим продолжением достижений отечественной дореволюционной науки. Позиция Церкви в международных вопросах была обозначена им как миротворческая.





Юрий Анатольевич Паламарчук ультимативноподчеркнул, что духовно и исторически ответственное гражданское общество России, включающее все ее народы и конфессии, поддерживало и продолжит поддерживать передачу Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Данная позиция была одобрена всеми участниками конференции.

Юрий Анатольевич Паламарчук указал на сакральное пространство православных и мусульманских святынь как пространство, соединяющее Русский и Арабский миры. На его взгляд, Россия всегда подчеркивала цивилизационную субъектность Арабского мира, видела в нем полноправный и стратегически значимый субъект международных отношений, а не объект для манипуляции. Она избегала любых форм конфронтации с Арабским миром (в том числе и опосредованных – посредством других стран), а также двойных стандартов в ходе арабско-российского диалога. Так, именно через Россию Арабский мир узнал о тайных соглашениях Сайкса — Пико (1916 год), заключенных за спинами арабов, направленных на разделение Арабского мира и имеющих колониальный смысл. Пообещав независимость Арабскому миру за поддержку в мировой войне, пообещав содействие в создании единого арабского государства со столицей в Дамаске, страны Запада, воспользовавшись арабами для собственной победы, лицемерно и вероломно разделили территории Арабского мира на сферы влияния.

Александр Владимирович Посадский отметил, что великие русские мыслители Н.Я. Данилевский и П.А. Сорокин писали об уникальной Арабской цивилизации, обладающей собственной логикой развития. Историки и мыслители Л.Н. Гумилев и Г.В. Вернадский использовали понятие «Арабский мир», подчеркивая его целостность и самобытность. Известный мыслитель России П.Я Чаадаев в одном из своих «Философических писем» уже в первой половине XIX столетия (1829) буквально говорит об Арабской цивилизации.В письме А.И. Тургеневу (1835 г.) он пишет о том, что доброй частью наших познаний мы обязаны Арабскому миру. П.Я. Чаадаевупринадлежит и интересная идея, что многие мусульмане могут быть увидены латентными христианами. Александр Владимирович Посадский отметил влияние православных христиан на создание концепции Арабского мира как историко-культурной и цивилизационной общности – общности, объединенной исторической судьбой. Православный христианин, сирийский и иракский политический деятель, философ, социолог Мишель Афляк являлся крупным теоретиком единства Арабского мира, единства арабской нации как семьи («аль-умма аль-арабийя»). На взгляд Александра Посадского русские и арабы – глобальные, цивилизациеобразующие нации от сотрудничества которых во многом зависят пути мировой истории. Он поддержал мысль о необходимости вырабатывания российско-арабских форм стратегического партнерства имеющих целью воссоединение Русского, а также Арабского мира.

Дмитрий Александрович Рущин отметил, что всем известна любовь Арабского мира к русской классической литературе. Но немногие знают Н.В. Гоголя как глубокого аналитика Арабского мира. Великий русский писатель говорил об арабах как «чудесном народе», народе «необыкновенном», обладающем «пламенной природой». Он характеризует арабов как народ-просветитель. Русский писатель очень высоко оценивал мировое значение Арабского просвещения. Аравитяне предстают для него как «краса народов восточных». «И воображение их, ум и все способности, которыми природа так чудно одарила араба, развиваются в виду изумленного Запада…», - писал Гоголь. «Народ, который сначала отличался только удивительною храбростию, вскоре присвоил себе остатки греческой учености и предался наукам так пламенно и успешно, что самые европейские христиане частию у него учились», - утверждал он.

С позиции Дмитрия Рущина, российско-арабские отношения имеют древнюю историю. Паломничества в Палестину – ее яркая страница. Сведения об Арабском мире присутствуют в «Повести временных лет». Любопытно, что в начале XII в. в Киеве был известен лекарь Петр Сириянин, что говорит о раннем взаимодействии народов. Общеизвестно, что Петр I в целях развития России обратился к достижениям Западной цивилизации. При этом часто забывают, что именно петровские инициативы содействовали развитию диалога России и Арабского мира. Так, именно при нем была создана типография с арабским шрифтом, а также осуществлен полный перевод Корана на русский язык. При Петре в России была введена арабская цифровая система. Дмитрий Рущин подчеркнул значение совместного российско-арабского противодействия терроризму.

Дмитрий Вячеславович Пахомов указал на западный след в экспорте терроризма на Востоке. Он охарактеризовал терроризм как инструмент разделения Арабского мира. Им было осуществлено сравнение крестовых походов и событий Арабской весны. Крестовые походы привели к нарастанию напряженности в отношениях мусульман и христиан в Арабском мире. Фактически, они спровоцировали эту напряженность. Манипуляция Арабским миром внешними игроками в ходе Арабской весны также обернулось усилением напряженности в отношения арабов христиан и мусульман. Дмитрий Вячеславович Пахомов отметил, что Россия и страны Арабского мира заняли общую позицию в ЮНЕСКО по вопросам Храмовой горы и Иерусалима. Он напомнил, что к 2020 году планируется провозгласить Вифлеем культурной столицей Арабского мира. Это произойдет когда будет закончена реставрация базилики Рождества Христова в Вифлееме. Восстановление храма Рождества Христова финансируется многими странами (в том числе и Россией). Главный храм будущей культурной столицы Арабского мира (Рождества Христова) принадлежит христианским Церквам. Он находится в совместном ведении Иерусалимского патриархата, Армянской апостольской и Римско-католической Церквей. Вифлеем — священный город для христиан и мусульман, священный город Русского мира. В 2000 году в Вифлееме прошли празднования 2000-летия христианства. С позиции Дмитрия Пахомова, в Петербурге, как культурной столице России, Исаакиевский собор закономерно должен быть передан Церкви. Такая передача раскрывает высокую духовную культуру Петербурга. Дмитрий Пахомов указал на рост интереса к русскому языку в Арабском мире и, особенно, в Сирии.

Участники конференции указали на то, что российско-арабские отношения имеют достаточные ценностные основания для стратегического партнерства.

Общие ценности Русского и Арабского мира позволяют им соединиться во имя совместного противостоянию терроризму, ради отстаивания стратегической стабильности и безопасности на планете.

Мнение известного православного публициста Кирилла Фролова:

Не скрою, нам, православным "катехонщикам", "третьеримщикам", симпатикам Греции и Армении, было тяжело принять союз России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Но мы приняли его, именно потому что остались "катехонщиками", "третьеримщиками", симпатиками Греции и Армении, ярыми сторониками реинтеграции поствизантийского пространства. Мы приветствуем союз России и Турции, потому что антихристианские силы Запада бесятся от этого союза, ибо Турция перестает быть антироссийским тараном, с помощью которого планировалось взорвать Крым, Кавказ, Поволжье. Именно эти силы стоят за убийством православного русского дипломата Андрея Карлова, строителя православного храма в Пхеньяне а затем - посла в Турции.

Карлов, как православный русский политик и дипломат, является духовным наследником великого православного русского дипломата и посла России в Константинополе-Стамбуле Константина Леонтьева, видевшего в диалоге православной имперской России и Оттоманской империи "неовизантизм". Он полагал диалог с Портой лучшим вариантом, чем западный, секулярный вектор развития, и боялся, что именно по этому пути пойдут освобожденные Россией славянские народы.

Нет, святое дело освобождения православных балканских греков и славян никто не оспаривает. Более того, их и сейчас нужно освободить от антихристианской диктатуры ЕС. Тут дело вот в чем. Мы вслед за великими православными людьми эпохи падения Константинополя пытаемся осмыслить причины падения "Второго Рима". Глубинная причина - небрежение православной миссией в Византии. Вспомним "троязычную ересь", вспомним миссиофобскую демагогию о том, что "варваров крестить не нужно", вспомним интриги против св.Кирилла и Мефодия. Расплата за невыполненный миссионерский долг была мощной - явление ислама как мировой силы.

Вторая причина - уния, опора на латинскую ересь в попытке спасти православную Империю. Эта попытка была заранее обречена - смысл существования Ромейской империи был именно в сохранении и, главное, в миссии Православия, а отступничество от него, уния - обессмыслило Империю. Результат не замедлил себя ждать.

Это понимали великие ромейские святители того времени. Так, после падения Константинополя православные вернули себе Константинопольский Патриархат и первый православный Патриарх Царьграда "дезунит" Геннадий Схоларий писал, что турецкий султан -это меньшее зло, чем уния и Запад. А его соратник, великий святой миссионер и богослов Георгий Трапезундский, делал все возможное, чтобы крестить султана Мехмеда и османов.

Итак, св.Георгий предлагал "программу-максимум", а Патриарх Геннадий Схоларий - программу союза с Султаном против Запада. Именно единомышленники и продолжатели православного дела Геннадия Схолария и св.Георгия Трапезундского определии Московской Руси Крест, послушание, долг - быть Третьим Римом, преемницей Византии. В отличие от них, нынешний Константинопольский Патриарх Варфоломей является скорее идейным преемником не Геннадия Схолария, а патриархов-униатов типа Григория Маммы. Именно униаты придумали идею отдельной от Москвы Киевской митрополии, затем - Киевского униатского "патриархата". Все это - униатские антиправославные проекты. Именно поэтому Константинопольский Патриарх Варфоломей заигрывает с малороссийскими раскольниками, и в день 70 летия Патриарха Кирилла принимает у себя в Стамбуле палача православной Новороссии, предрекшего в 2004 году расчленение России на 5-6 государств в 2012-м и ездившего с этой целью в Москву поддержать "болотный майдан" спикера ВР Украины Парубия, и договаривается с ним о раскольнической аннексии у Московского Патриархата Киевской митрополии, переданной 330 лет назад, в 1686 году, идейным преемником Патриарха Геннадия Схолария Константинопольским Патриархом Дионисием Московскому Патриаршему престолу навечно!

Варфоломей крепко завязан с антихристианскими глобалистскими силами Запада, принял "Лесбосскую декларацию, прославляющую "Евросодом", "засветился" с гюленовскими путчистами. Поэтому, объективно, "султан Эрдоган" заинтересован в новом Геннадии Схоларии, нынешний "новый Григорий Мамма" - это угроза ему. А где новый Геннадий Схоларий, там и новый св.Георгий Трапезундский. Такова метафизика нынешнего союза Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Эту метафизику понимают и наши оппоненты, и пытаются сорвать союз Путина и Эрдогана. Именно поэтому я считаю "украинский след" в убийстве Андрея Карлова заслуживающей рассмотрения версией.

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