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Рубрика / Видео
Иран: год после отмены международных санкций
|13.01.2017
|Источник: РИА Новости
Почему Иран через год после достижения договоренностей инициировал проведение встречи с представителями шестерки международных посредников в Вене 10 января? Может ли устраивать Иран атмосфера вокруг процесса снятия санкций? Как сказывается на ситуации в Иране и вокруг него обстановка на Ближнем и Среднем Востоке? Как влияют на происходящее США, ЕС, Великобритания? Как отразилось на ситуации в ближневосточном регионе начало процесса снятия санкций? Какую роль играет Иран в поисках пути стабилизации на Ближнем Востоке и в борьбе с международным терроризмом?
Участники:
— заместитель директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
— старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Елена ДУНАЕВА;
— старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир САЖИН;
— старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ.