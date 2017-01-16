Иран: год после отмены международных санкций

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Мультимедийный круглый стол на тему: "Иран: год после отмены международных санкций, связанных с его ядерной программой". Эксперты обсудили ситуацию в Иране, проанализировали степень влияния еще действующих санкций со стороны ЕС и США, а также рассмотрели угрозы продления или введения новых ограничений.Почему Иран через год после достижения договоренностей инициировал проведение встречи с представителями шестерки международных посредников в Вене 10 января? Может ли устраивать Иран атмосфера вокруг процесса снятия санкций? Как сказывается на ситуации в Иране и вокруг него обстановка на Ближнем и Среднем Востоке? Как влияют на происходящее США, ЕС, Великобритания? Как отразилось на ситуации в ближневосточном регионе начало процесса снятия санкций? Какую роль играет Иран в поисках пути стабилизации на Ближнем Востоке и в борьбе с международным терроризмом?— старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Елена ДУНАЕВА;— старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН Владимир САЖИН;— старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.