Мытарства «носителей русского языка»

16.01.2017 12:56:18

Александра Викторовна Докучаева Заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ

В конце 2016 года К.Ф.Затулин внес поправки в законы о гражданстве РФ и о правовом положении иностранных граждан в РФ по упрощению процедуры приема в гражданства РФ «носителей русского языка». Сотни из них получили надежду на окончание своих мытарств на пути к российскому гражданству, о которых свидетельствуют многие письма депутату, два из них (от Игоря и А.Иванова) публикуются ниже.

С апреля 2014 года Федеральный закон «О гражданстве РФ» дает право на упрощенный прием в гражданство России «носителям русского языка», проживающим в России (т.е. имеющим вид на жительство), если они обязуются соблюдать российские Конституцию и законы, имеют законный источник существования и отказались от иного гражданства. Однако «Упрощенную» процедуру получения гражданства РФ удается преодолеть менее, чем одному из десяти «носителей русского языка», в основном тем, кто не имел иного гражданства. Они могут пройти путь от получения сертификата «носителя русского языка» до паспорта гражданина России - за полгода. А для тех, кто имеет иностранное гражданство, воздвигнуты серьезные барьеры. Например, за два года действия закона только 24 гражданина Украины дошли до гражданства РФ по данному «упрощенному» порядку.

Главное препятствие на пути к гражданству РФ «носителей русского языка» в том, что к заявлению на гражданство РФ от них требуют приложить документ «полномочного органа иностранного государства» удостоверяющий выход из иного гражданства . Закон требует «отказаться» от иного гражданства, но в подзаконном акте - Положении о порядке рассмотрения вопросов гражданства, утвержденного указом Президента РФ, это требование к «носителям русского языка» превратилось в необходимость «выйти» из имеющегося гражданства. В тоже время, во всех других случаях, требующих отказа от иного гражданства при получении российского - иностранным гражданам достаточно письменно заявить о своем отказе от имеющегося у них гражданства, направив данное заявление заказным письмом в уполномоченный орган иностранного государства.

О тупике на пути к российскому гражданству, в котором оказались «носители русского языка», уже отказавшиеся от имеющегося у них гражданства (Украины, Узбекистана), но не могут получить документ этого государства о выходе свидетельствуют письма к К.Ф.Затулину, два из которых публикуются ниже: от Украины – письмо А.Ищенко, проживающей в Крыму, получившей из Министерства иностранных дел Украины ответ, что она не получит ответа; от Узбекистана – письмо А.Попова, который в установленный законом Узбекистана срок – 1 год, не смог дождаться решения о выходе из узбекского гражданства, получил в российском суде решение, о том, что его заявление на гражданство должно быть принято органами миграции. Российские органы миграции не принимают заявления на гражданство РФ от А.Ищенко и А.Попова, требуя «документа иностранного государства о выходе», несмотря на очевидную невозможность получить этот документ.

«Носители русского языка» дискриминированы по сравнению с другими иностранцами и при получении вида на жительство, что следует из норм Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ». При получении иностранными гражданами вида на жительство в РФ - вопрос о выходе из имеющегося гражданства не ставится. Но от «носителя русского языка» заявление о выдаче вида на жительство примут только с представлением документа полномочного органа иностранного государства, подтверждающего обращение данного иностранного гражданина с заявлением об отказе от имеющегося у него гражданства иностранного государства.

Тем самым для «носителей русского языка» фактически установлен разрешительный (со стороны иностранного государства) порядок отказа от имеющегося гражданства. Иностранное государство стало посредником между Российской Федерацией и соотечественником - «носителем русского языка» как для получения вида на жительство, так и гражданства РФ. То есть процедуры получения вида на жительство и гражданства РФ поставлены в зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных чиновников, от политических проблем и текущих взаимоотношений между Россией и страной гражданства носителя русского языка. Так, Узбекистан не признает Крым российским, поэтому в посольстве этой страны не принимают заявлений о выходе из гражданства от граждан Узбекистана, ставших «носителями русского языка» в Крыму, что закрывает для них право на получение вида на жительство и на гражданство России.

Те, кто, поверив словам Президента России о том, что «носители русского языка» получают привилегию в приобретении гражданства РФ, приехали к нам насовсем, сейчас оказались в числе нелегалов, поскольку получив сертификат «носителя», не могут двинуться дальше – к виду на жительство. Горьким примером является судьба семьи Канцеровых, за российское гражданство которых с мая прошлого года вступился К.Ф.Затулин. Письмо Т.Канцерова также публикуем ниже.

В случае принятия поправок, внесенных К.Ф.Затулиным, будут сняты законодательные барьеры, но нуждается в серьезном исправлении и правоприменительная практика. О проблемах, с которыми сталкиваются «носители русского языка» в миграционных службах также свидетельствуют немало писем, полученных К.Ф.Затулиным (два из них публикуем).

Автор одного из писем, Людмила обращает внимание на то, сдать документы на гражданство очень трудно из-за огромных очередей в центре Сахарово. В этом Центре никто не объяснил ей, что можно получить талон, на сдачу документов в определенное время, а не только в порядке живой очереди. Правда, талончик этот даст возможность передать заявление только через два-три месяца (сейчас, например, можно получить талон только на конец марта с.г.).

Н.Попов, который, зная требование закона о выходе из гражданства, отказался от гражданства Казахстана, где живет с рождения, приехал в Ставропольский край к своим родственникам с намерением пройти процедуру получения гражданства, как «носитель русского языка». Но оказалось, что Комиссия по признанию носителем русского языка иностранных граждан не действует в Крае. Как объяснил Н.Попову руководитель миграционной службы - в связи с реорганизацией службы. Н.Попову пришлось вернуться в Казахстан и оформлять там свое пребывание уже как лицу без гражданства, со всеми, вытекающими из этого положения сложностями. Прямо скажем, трудно объяснить, что полгода не хватило новому руководству миграционной службы на Ставрополье, чтобы переназначить состав и расписание деятельности Комиссии.

ПИСЬМА К К.Ф.ЗАТУЛИНУ ОТ «НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА»

Sent: Monday, January 02, 2017 3:40 PM

To: info@zatulin.ru

From: Игорь

«Уважаемый Константин Фёдорович, огромное Вам спасибо за внесение в Думу

законопроекта об облегчении получения вида на жительство в РФ носителям

русского языка! Я русский по паспорту и по душе, но живу на Украине и таких

как я здесь сотни тысяч; пока была возможность сопротивлялись приходу

фашизма. Ваша инициатива - облегчит русским возможность вырваться на Родину».





ОТКАЗ НРЯ ОТ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ-проблемы

Sent: Saturday, December 31, 2016 6:00 PM

To: zatulin@zatulin.ru

From: А. Иванов

«Уважаемый Константин Фёдорович! В прессе промелькнула статья о

подготовке Вами законопроекта который поможет получить гражданство РФ

русскоговорящим людям. Но не всем. Законопроект предусматривает отмену

условия постоянного проживания человека, или его прямых родственников на

территории РФ. Согласно законопроекту, достаточно будет того, если человек родился на территории России, или РСФСР.





Хочу обратиться к Вам с просьбой! Я гражданин Украины А.Иванов второй год не могу получить гражданство РФ (в силу не зависящих от меня причин не могу воспользоваться программой переселения "Соотечественники"). Других оснований для выдачи гражданства у меня нет (не смотря на то что мой отец родом из Новокуйбышевска и мои дедушка и бабушка до сих пор проживают в этом городе). Проблема для граждан Украины воспользоваться статьёй "Носители русского языка" не в том что не соблюдены условия постоянного проживания человека а в том что согласно данного закона нужно ОТКАЗАТЬСЯ от гражданства Украины. Но большинство из нас находятся в розыске за государственную измену и лишает гражданства лично Президент Украины (а по закону Украины добровольный отказ от гражданства не предусмотрен).

Прошу Вас рассмотреть варианты корректировки закона для упрощения получения гражданства РФ гражданами Украины без лишения гражданства Украины или другим способом!



НРЯ В КРЫМУ

Депутату Гос. Думы, Руководителю

Института стран СНГ

Затулину Константину Федоровичу

от А.Ищенко, гражданка Украины

проживает в Республике Крым

«Здравствуйте! Обращаюсь к Вам с просьбой посодействовать разрешению ситуации, возникшей в Республике Крым у иностранных граждан, русских, переехавшим жить в Россию, которые по программе носители русского языка не могут получить даже вид на жительство.

Ситуация особо остро обстоит именно у граждан Украины, переехавшим в Республику Крым из Украины после проведения Референдума 2014 года. По многообещающей программе Носители русского языка, люди, которые являются частью русского народа, по национальности русские, собрали все нужные документы, как того требует закон, с надеждой получить так нужный Вид на жительство, а после и гражданство, ведь для иностранцев в стране возникает немало препятствий. А бюрократия стран всячески препятствует выполнению программы. Украина не уймется, не давая законный выход из гражданства тем, у кого не просто ПМЖ в Россию, а и законно требуемая гарантия о получении гражданства России в случае, если гражданин Украины выйдет из гражданства своей страны, должна быть выдана именно на материковой части России, а не в Республике Крым, которую они считают оккупированной и документы соответственно считают недействительными. Российские служащие в свою очередь, не хотят вникать в возникшую ситуацию и украинским НРЯ в Крыму помочь хотя бы тем, чтоб признать невозможность выхода из имеющего гражданства, когда отказ от гражданства иностранного государства невозможен в силу не зависящих от лица причин (что прописано в законе N 62-ФЗ ст.14 пункт 2.1). Очень обидно осознавать, что русских, осознанно переехавших, которые действительно хотят жить и плодотворно работать на благо России, действующих по всем правилам и в рамках закона из-за какой-то неясной бюрократизации не хотят признавать российскими гражданами, хотя совсем недавно российские паспорта выдавались поголовно всем, кто жил в Крыму, несмотря ни на какие факторы, практически всем оставив двойное гражданство.

Вот, допустим моя ситуация.

Я, А.Ищенко, гражданка Украины, проживаю в Республике Крым Ленинский район, образование высшее, замужем, двое малолетних детей, русская по национальности и семейным корням.

В 2014 году я с малолетними детьми по причине ужасной политической обстановки, негатива к нам, русским, переехала из Украины в Россию в собственный дом в Крыму к мужу, который там официально трудоустроен менеджером.

5.06.2015г. комиссия признала меня носителем русского языка (решение номер 12/И-85), т.к. все мои родные уроженцы России, я украинка только в первом поколении, бабушка из Смоленской области всю жизнь работала учителем русского языка.

31.07.2015г. УФМС г. Симферополя в Республике Крым выдали уведомление о возможности приема в гражданство.

Собрала в ноябре 2015 года требуемый пакет документов для оформления разрешения на постоянное проживание (вида на жительство) в России. Затем с ходатайством касаемо оформления выхода из гражданства Украины обратилась в генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону, где меня, как проживающую в Республике Крым, направили в МИД Украины. Обратившись туда, в письменной форме был получен ответ, в котором подчеркнули, что в соответствии со статьей 9 Закона Украины «Про обеспечение прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» от 15.04.2014, предоставленное уведомление про возможность принятия в гражданство РФ является недействительным и не может быть признанным как документ, выданный уполномоченными органами другого государства, про то, что гражданин Украины приобретет гражданство, если выйдет из гражданства Украины, так как выдано на территории Республики Крым. В связи с этим возвращают без рассмотрения, присланное в МИД Украины ходатайство про выход из гражданства Украины. То есть в силу независящих от меня обстоятельств я не могу начать процедуру выхода и выйти из гражданства Украины.

Обращалась в Управление по вопросам миграции МВД в Республике Крым, по вопросу получения Вида на жительство по программе Носителей русского языка. Я действую в рамках Закона согласно Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства Вида на жительство в Российской Федерации. И собрала полный пакет документов, который требовался, включая оплату госпошлины и медицинские сертификаты.

На приеме 07.11.2016 у инспектора в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Ленинскому району Синеокой Н. Н. мне было отказано в регистрации полученных документов и заявления на выдачу вида на жительства по программе носителей русского языка, при требовании зарегистрировать и выдать справку о приеме документов в рассмотрении мне было отказано. В отделении отсутствует журнал регистрации документов, беря заявление и документы, не выдают даже справку в подтверждение. На просьбу принять на рассмотрение документы, мне их вернули, порекомендовав обратиться в Отдел разрешительно-визовой работы УВМ МВД по Республике Крым г. Симферополь, ул. Гагарина, 18-А. На личном приеме 08.11.2016 у Осинской И. мне было отказано в регистрации моего заявления в связи с тем, что они заявления от физ.лиц не принимают, только от инспекторов, хотя журнал находиться у них. А также посмотрев мои документы, предварительно устно отказали в рассмотрении заявления, так как обязательный документ от полномочного органа иностранного государства о невозможности отказа от гражданства Украины, носит разъяснительный характер и предоставлен Министерством иностранных дел Украины, а не Посольством Украины в России. Каким законом руководствуются, когда не признают значимость предоставляемого документа от полномочного органа иностранного государства (МИД Украины) о невозможности отказа от гражданства Украины, как достаточного документа для разрешения получения Вида на жительство приема в гражданство по программе носителей русского языка (копия документа прилагается). Не объясняя, в каком законе указано, что документ о невозможности выхода из имеющегося гражданства не может носить разъяснительный характер и должен быть выдан определённым полномочным органом Украины. Не смотря на то, что мною были приняты фактические действия для выхода из имеющегося у меня гражданства Украины (не только запросы о разъяснении ситуации), о чём свидетельствует документ от Министерства иностранных дел Украины г. Киева от 23.05.2016 г. № 71/ВГ/19-530-569. В котором сообщается о невозможности отказа от гражданства словами: «…Одновременно подчеркиваем, что в соответствии со статьей 9 Закона Украины «Про обеспечение прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» от 15.04.2014, предоставленное Вами уведомление про возможность принятия в гражданство РФ является недействительным и не может быть признанным как документ, выданный уполномоченными органами другого государства, про то, что гражданин Украины приобретет гражданство, если выйдет из гражданства Украины. В связи с этим возвращаем без рассмотрения, присланное в МИД Украины ходатайство про выход из гражданства Украины …»

А также я посылала письменные запросы о выходе из гражданства в Консульство Украине в г. Ростов-на-Дону и в МИД г. Одессы, с отправкой им полного пакета документов и ходатайства про выход из гражданства Украины. Ответы прилагаются.

Также прошу принять во внимание, что мною сделано всё, что требовалось для выхода из имеющегося гражданства Украины (направление полного пакета документов и заявления для выхода из имеющегося гражданства в полномочные органы Украины, сдан национальный паспорт Украины, официально оформлен выезд на ПМЖ в Россию). И собран полный пакет документов для получения вида на жительство носителем русского языка согласно административному регламенту.

Список документов, подтверждающих изложенную информацию, могу при необходимости выслать».

СУД ПО НРЯ (ИЗ УЗБЕКИСТАНА) обязал принять документы на гражданство - НЕ ПРИНИМАЮТ ДОКУМЕНТЫ В ОРГАНАХ МИГРАЦИИ

Sent: Sunday, January 01, 2017 6:03 PM

To: info@zatulin.ru

From: А.Попов

«Константин Федорович, здравствуйте,

Пишу Вам вот по какому поводу. В 2014 получил статус носителя русского

языка. Сам я гражданин Узбекистана. В 2015 в мае получил Вид на жительство в России. После многократных попыток подачи документов на гражданство (т.к на

момент подачи прошло более года с момента подачи на отказ от гражданства

Узбекистана и по закону Узбекистана все дела по гражданству должны занимать не более года) так вот документы у меня ФМС не брали и я обратился в суд г.

Видное. 24 мая 2016 состоялось судебное заседание и суд принял мою сторону и обязал ФМС принять документы на гражданство. Однако даже решение суда не

явилось основанием для ФМС принять у меня документы. Чисто формально

судебный исполнитель отнес документы в ФМС и на этом все. Я просто отчаялся и не знаю к кому мне обращаться на такой произвол ФМС и теперь уже МВД. Все

мои жалобы во всевозможные инстанции и в прокуратуру не дали НИКАКИХ результатов, просто "отписки".

Хотел обратиться к Вам и попросить помощи, ведь суд уже был мной выигран и

данный прецендент может помочь десяткам тысяч нашим соотечественникам в подобной ситуации.

С Уважением А.Попов.»

НЕ ПРИНИМАЮТ ДОКУМЕНТЫ О ВЫХОДЕ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНСТВА ПОТОМУ, ЧТО НЕ ПРИЗНАЮТ КРЫМ РОССИЙСКИМ

Sent: Tuesday, May 24, 2016 8:54 PM

To: zatulin@zatulin.ru

From: T.Kancerov

Subject: Тупиковая ситуация

«Здравствуйте, уважаемый Константин Федорович.

Пишет вам гражданин Узбекистана Канцеров Т. В июле 2015 года я с супругой Канцеровой О. и сыном Канцеровым Л. переехали на постоянное место жительства в Республику Крым. Так как мой отец Канцеров Р. а также мать моей супруги Черемных Н. являются гражданами Российской Федерации. Мы решили получить гражданство Российской Федерации как носители русского языка.

В начале октября 2015 года мы прошли собеседование в УФМС города Симферополь, 15 октября 2015 года мы получили решения о признании меня и моей супруги носителями русского языка. Далее по процедуре получения гражданства, как носители русского языка мы должны были представить документ от уполномоченного органа Республики Узбекистан, о подачи пакета документов на выход из гражданства.

В ноябре 2015 года мы вылетели в Москву, где находится посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации. Сотрудник посольства Узбекистана попросил предъявить листы убытия из Республики Узбекистан. Когда он увидел что у нас в листах убытия, в строке место убытия написано город Симферополь, он отказался принимать у нас документы ссылаясь на то, что власти Республики Узбекистан не признали воссоединение Крыма с России. На наш вопрос, что нам делать, он сказал, что мы можем оформить выход из гражданства в посольстве в Украине. Вернувшись назад в Симферополь, мы обратились в ФМС по адресу ул. Гагарина д. 20. Где нам сказали, что не знают, что делать в таких ситуациях и направили нас в УФМС по адресу ул. Гагарина д. 19. В данном управлении нам сказали, что никаких документов из посольства Республики Узбекистан в Украине они не примут так как это противоречит Конституции Российской Федерации. На вопрос как нам быть сотрудница ответила, что это не ее дело и езжайте обратно. В декабре 2015 года мы получили уведомление о возможности принятия меня и моей супруги в гражданство Российской Федерации как носители русского языка. Понимая, что шансов на получение гражданства Российской Федерации по программе носителей русского языка у нас нет, мы решили оформить патенты на работу. Так как оформление патентов требует достаточно долгого времени, мы не успели к дате окончания нашего миграционного учета. В январе 2016 года мы обратились в ФМС с просьбой продлить нам миграционный учет и получили отказ.

Куда только мы не обращались. Писали Президенту в интернет приемную, писали в ФМС, властям Крыма, в различные общественные организации, обращались к юристам. Судя по всему кому то это просто не интересно, другие разводят руками и говорят, что у нас в практике не было таких случаев.

Мы очень просим вас помочь нам со сложившейся ситуацией или дать совет как быть. После того как мы приняли решение о переезде мы продали квартиру и все имущество. А по приезду в Симферополь приобрели дом. Также хочу сообщить, что мы являемся этническими русскими, которые не по своей воле оказались за пределами родины после распада СССР. Также я имею высшее образование в области управления, супруга имеет средне специальное образование в области кулинарии. Все наши родственники живут и имеют гражданство России. Нам просто не куда и не к кому возвращаться.

С огромным уважением Канцеров Т.»



ОЧЕРЕДИ НА СДАЧУ ДОКУМЕНТОВ НА ГРАЖДАНСТВО ДЛЯ НРЯ

Sent: Monday, January 02, 2017 5:15 PM

To: info@zatulin.ru

From: Людмила

«Уважаемый Константин Федорович! Прежде всего с наступившим 2017-м годом, здоровья и всего-всего. Кратко о проблеме. Я из ДНР. Получила статус носителя русского языка, уведомление о возможности принятия в гражданство РФ, имею справку из укр.консульства, что подала документы на выход из гражданства. Все условия программы выполнены, могу подавать на вид на жительство и затем на гражданство, но не могу этого сделать в ММЦ( д. Сахарово). Неделю "прожила" в очередях и днем и ночью. Ушла с работы,

понимая, что такое очереди. Но мне просто очень нужно работать - вся семья

в Макеевке (ДНР). Нас НРЯ очень мало, наверное, можно нас в порядке

какой-нибудь льготной очереди. И документы все в порядке, а подать не могу.





А если и дойду до заветного окошка, не факт, что какая-нибудь "точка,

запятая" в заявлении не понравится. Каждый проверяющий трактует ответы на вопросы субъективно. А я думала, что выезд на ПМЖ из Украины будет самым тяжелым. С уважением, Людмила.»





НЕ ДЕЙСТВУЕТ КОМИССИИ НРЯ

Sent: Thursday, January 12, 2017 5:49 PM

To: info@zatulin.ru

From: Н. Попов

«Уважаемый Константин Фёдорович!

К Вам обращается уроженец Карагандинской области Республики Казахстан Н.Попов.





У меня к вам вопрос. Что не так с новым законом об упрощенной выдаче

гражданства Российской Федерации носителям русского языка? Я вышел из

гражданства Республики Казахстан, приехал на родину родителей и прародителей в Ставропольский край (получив въездную визу в РФ, как лицо без гражданства), а мне говорят, что закон «о носителях русского языка» не

работает и даже на эту тему не стали разговаривать. Я был на приёме у

начальника управления по вопросам миграции по Ставропольскому краю Кириченко Владимира Николаевича, он сослался на какую-то реорганизацию.



Я столько прошел, выход из гражданства Республики Казахстан, сколько нервов и сил, моральных, физических и материальных ресурсов было израсходовано, в итоге пришлось вернуться обратно в РК, где у меня опять начались "мотания" по различным инстанциям (в связи с возвращением на ПМЖ). Столько надежд я возлагал на этот закон, были мечты о переезде на Родину с детьми и внуками,

в итоге все пошло прахом. И теперь я «никто», негражданин никакого

государства.



В Ставрополе нет комиссии по определению носителей русского языка, и «когда будет – неизвестно», так мне ответили в управлении по вопросам миграции.Конечно, у меня нет заслуг перед Россией, как к примеру у Стивена Сигала и



Жерара Депардьё (не знаю правда, какие у них заслуги), но мои родные деды

воевали с фашизмом, а их внук теперь не может стать Россиянином.

С уважением к Вам, Н.Попов»





