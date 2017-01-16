В Казахстане задержали бывшего замглавы администрации президента

16.01.2017 12:20:18

Власти Казахстана задержали бывшего заместителя главы президентской администрации Баглана Майлыбаева. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики.

Майлыбаева и еще одного экс-сотрудника администрации подозревают в разглашении государственной тайны.

«КНБ Казахстана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов» задержаны Баглан Майлыбаев и Николай Галихин», - приводит ТАСС заявление пресс-службы комитета.

Сейчас ведется расследование дела.

Майлыбаев был освобожден от должности, которую он занимал с 2011 года, 12 января.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.