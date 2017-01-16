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Детали
В Казахстане задержали бывшего замглавы администрации президента
|16.01.2017 12:20:18
Власти Казахстана задержали бывшего заместителя главы президентской администрации Баглана Майлыбаева. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики.
Майлыбаева и еще одного экс-сотрудника администрации подозревают в разглашении государственной тайны.
«КНБ Казахстана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов» задержаны Баглан Майлыбаев и Николай Галихин», - приводит ТАСС заявление пресс-службы комитета.
Сейчас ведется расследование дела.
Майлыбаев был освобожден от должности, которую он занимал с 2011 года, 12 января.