Дембельский визит Байдена: камо грядёши?

16.01.2017 12:03:46

Если второе лицо страны за пять дней до сдачи своих полномочий едет куда-то в другое государство с визитом, то для этого у него должен быть очень серьёзный повод. Ведь в других странах обычно у власти находятся люди, понимающие, что договариваться с этим человеком уже нет никакого смысла, поскольку у того, кто его сменит, будут совершенно другие взгляды, иной подход. Особенно если в стране, откуда прибывает визитёр, меняется партия власти.

В США таких политиков называют хромыми утками, и они уже ничего не решают. Тем не менее визит Джозефа Байдена на Украину 15 января был анонсирован украинскими СМИ, ссылавшимися на источник в дипломатических кругах. Затем оказалось, что визит таки состоится, но 16 января.

Впрочем, не всё так просто. В начале ноября 2016 года украинский премьер Владимир Гройсман уже объявлял о том, что Байден нагрянет в Киев в течение ноября. Якобы об этом в телефонном разговоре Гройсману сказал сам американский вице-президент. Но буквально в тот же день данный анонс исчез с сайта Кабмина.

Через неделю после этого официальный Киев впал в ступор из-за того, что вместо Хиллари Клинтон американские президентские выборы выиграл Дональд Трамп, которого украинские власти пытались «утопить» всеми доступными им способами, оказывая давление на ход выборов. В том числе путём вбрасывания компромата на политолога Пола Манафорта, руководившего избирательной кампанией Трампа, а также давлением на выборщиков, требуя от них голосовать за Клинтон. Манафорту, работавшему в своё время на президента Украины Виктора Януковича, вменялась в вину коррупция, и Дональд Трамп был вынужден немедленно уволить политолога. Естественно, украинские обвинения так и не были подтверждены, а украинские власти нажили себе ещё одного врага.

Поражение демократов вызвало не только истерику Барака Обамы, превратившегося во взбесившийся принтер, штампующий бесконечное число указов и распоряжений, призванных осложнить начальный этап правления его преемника. Растерянность украинского гауляйтера Порошенко сменилась попытками добиться общения с Трампом, но тот наотрез отказывается от встреч с украинскими руководителями и регулярно предупреждает о том, что резко поменяет политику США в отношении Украины. А поскольку Украина всё более и более оказывается в международной изоляции, в Киеве рады любому визитёру. Даже хромой утке, прилетевшей с целью «политического туризма».

«Ему на должности своей осталось всего 10 дней. Зачем он приедет? – удивился собеседник интернет-издания «Страна.UA», связанный с избирательной кампанией Трампа, хотя и подтвердил, что в США слухи о таком визите тоже ходят. – Попрощаться? Что он скажет? Устроит что-то типа прощального концерта, как звезды, когда уходят со сцены? Визит Байдена в Украину, конечно, возможен, но он бессмыслен».

Помимо визитов зарубежных лидеров, денег и оружия, Киеву сегодня катастрофически не хватает выходов на нового американского президента и будущих чиновников из его аппарата. Причём контакты с ними нужны Порошенко и его окружению немедленно, чтобы успеть повлиять на внешнеполитическую концепцию Трампа ещё до того момента, когда она будет утверждена. И Байден мог бы «сдать» Порошенко некоторые из этих контактов.

Но, как говорится, на Байдена надейся, да сам не плошай. По сообщениям СМИ, для продвижения украинских интересов, а также организации встреч украинских руководителей с американскими чиновниками Порошенко нанял лоббистскую компанию, обязавшись ежемесячно платить ей за это 50.000 долларов.

Возможно, этот размер выплат и способен шокировать украинского обывателя, но в США подобная сумма вряд ли кого-нибудь поразит. Похоже, славящийся своей паталогической жадностью украинский президент опять впал в экономию и сделал отнюдь не самый лучший выбор. Мало того что эта компания совсем недавно оскандалилась, провалив пиар-кампанию президента Конго Джозефа Кабилы, так ещё и её основатель был одним из яростнейших критиков Дональда Трампа, а также заступающего на пост генерального прокурора Джеффа Стешенса. При этом провал кампании Кабилы эксперты связывают именно с тем, что руководитель лоббистской фирмы испортил отношения с Трампом и Стешенсом.

О качестве работы нанятых Порошенко лоббистов говорит и казус, произошедший с ними на днях. Страна.ua получила по электронной почте письмо от этой компании с просьбой в рамках исполнения заказа украинского президента прислать некую информацию о зяте Леонида Кучмы Викторе Пинчуке. Причём данный запрос на информацию поступил вскоре после публикации Пинчуком статьи о путях урегулирования конфликта на востоке Украины.

Упомянув об интересе нанятых Порошенко лоббистов к Пинчуку, нельзя не отметить того, что зять Кучмы, руководящего переговорной группой Украины на переговорах по Донбассу в Минске, имеет видение на перспективы урегулирования, существенно отличающиеся от видения своего тестя. Владелец украинской трубопрокатной компании «Интерпайп», как стало известно дотошным журналистам, оказался одним из самых щедрых жертвователей в фонд Клинтонов, где аккумулировались средства на избирательную кампанию Хиллари. Но ещё они выяснили, что Пинчук пожертвовал некоторую сумму и в фонд Трампа, не желая класть все яйца в одну корзину.

План Пинчука, обнародованный в «Уолл-стрит Джорнал», содержит революционные для многих украинских обывателей и даже политиков идеи. Например, тезисы о необходимости не педалировать вопрос о возврате Крыма и начать договариваться с Россией. И продиктовано это отнюдь не любовью Пинчука к России, особых симпатий к которой он никогда не испытывал. Дело в прагматичном подходе: в отличие от многих зять Кучмы прекрасно понимает, что не только его заводы, но и многие другие украинские производители не выживут без кооперации с Россией и российского рынка.

Пинчук в таком подходе не одинок. С подобными планами уже выступили влиятельные американские юристы, опубликовавшие их в авторитетном издании The National Interest. Аналогичные предложения имеются в концепции, предложенной патриархом американской политики Генри Киссинджером. Примерно такие же взгляды изложены в статье экс-спикера украинского МИД Василия Филипчука, ныне возглавляющего Международный центр перспективных исследований, финансируемый Фондом Сороса. Но самое любопытное, что все эти планы и концепции очень близки к позиции по украинскому урегулированию Дональда Трампа.

И это всё наводит на мысль о том, что общественное мнение на Западе и на Украине готовят к тому, что крымский вопрос действительно будет выведен из повестки дня, хотя де-юре никто не будет признавать полуостров российским. А по Донбассу продолжится поиск компромиссов, но с ужесточением давления на украинскую власть в вопросе исполнения своих обязательств и налаживания отношений с Россией.

Но вернёмся к нашим Байденам.

Автор не ошибся, говоря во множественном числе. Дело в том, что это семейство имеет очень серьёзные бизнес-интересы на Украине. Хантера Байдена, уволенного из американской армии за «баловство» кокаином, папа Джо пристроил в совет директоров крупнейшей на Украине частной газодобывающей компании «Бурисма». Но в последнее время у украинских антикоррупционных ведомств возникли претензии к «Бурисме», и дембельский визит американского вице-президента, которого многие называют вице-королём Украины, может преследовать цель «отмазать» компанию сыночка и обеспечить себе, любимому, безбедное существование на заслуженном отдыхе. Второй вариант – повинуясь воле «взбесившегося принтера» Обамы, добиться того, чтобы инаугурация Трампа прошла под гром пушек возобновившейся в Донбассе войны. По крайней мере, некоторые предыдущие приезды Байдена в Киев «по удивительному совпадению» заканчивались началом полномасштабных боевых действий в регионе.

Впрочем, в век тотальной мобильной телефонизации ради достижения любой из этих целей совершенно не обязательно лететь в Киев.

Александр Москаль

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