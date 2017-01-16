Путин и Додон обсудят приднестровскую проблему

16.01.2017 11:47:26

По приглашению президента России Владимира Путина 16-18 января Москву с визитом посетит президент Республики Молдова Игорь Додон, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

17 января состоятся переговоры глав государств. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание предполагается уделить актуальным региональным проблемам, в первую очередь - приднестровскому урегулированию.

В конце декабря 2016 года Додон заявил о намерении найти решение приднестровского вопроса, которое устроит жителей по обе стороны Днестра. "Я приложу все силы, чтобы решить приднестровскую проблему в интересах большинства жителей по обе стороны Днестра. В нашем плане приднестровского урегулирования проигравших не будет", - сказал Додон.

В ноябре в Молдавии прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от социалистов Додон. Он получил около 55% голосов избирателей. Додон заявил, что первый визит в качестве главы государства намерен совершить в Москву, чтобы инициировать переговоры с целью разработки соглашения о стратегическом партнерстве с Россией, о дружбе, экономическом сотрудничестве, а также возобновить работу по приднестровскому урегулированию.

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