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Донбасс: замороженный конфликт

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Детали

В Минске проходит первое в году заседание контактной группы


16.01.2017 11:39:16

В Минске началось первое в этом году заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

"В эти минуты в Минске проходит заседание всех 4 рабочих подгрупп, у каждой из них свой блок вопросов. С утра в МИДе подтвердили информацию, что во второй половине дня состоится основной раунд переговоров, ожидаются основные участники из Украины, вся делегация во главе с Леонидом Кучмой ", - сообщает телеканал "112 Украина".

Темы переговоров связаны с комплексом нерешенных вопросов прошлого года, отмечает корреспондент "112 Украина".

"В первую очередь это вопросы безопасности. Среди вопросов – согласование новых участков безопасности, это Дебальцево, Саханка, Кумачево и Комсомольское. Еще одна тема – пакет политических вопросов. Сюда относятся особый статус Донбасса и возможность проведения выборов. Также будет вопрос обмена пленными. Вечером будут известны результаты переговоров", - сообщил он.

Напомним, что в прошлом году Киев неоднократно демонстрировал свою неготовность к конструктивным переговорам. По словам Родиона Мирошника, официального преставителя ЛНР в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, пока не видно положительного настроя Киева на продвижение вперёд.

По словам главы ЛНР Игоря Плотницкого, Минск - это "тормоз широкомасштабной войны". Однако он добавил, что когда в Минске проходят переговоры, найденное обоюдное решение регулярно саботируется представителями Киева.

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