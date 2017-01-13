17 января в Институте стран СНГ состоится круглый стол посвященный годовщине Переяславской Рады

13.01.2017 14:03:54

Общерусское единство Великой, Малой и Белой Руси как аксиома и абсолютная ценность. Зомбирующая пропаганда "историософских ересей" "мазепо - бандеровского "украинства" и "литвинства" основа на лжи и терроре и получит адкватный православный русский ответ.

Круглый Стол состоится 17 января 2017 г. в 14:00 в Институте стран СНГ, Старомонетный переулок, д.10

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.