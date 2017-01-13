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Рубрика / Общество
17 января в Институте стран СНГ состоится круглый стол посвященный годовщине Переяславской Рады
|13.01.2017 14:03:54
Общерусское единство Великой, Малой и Белой Руси как аксиома и абсолютная ценность. Зомбирующая пропаганда "историософских ересей" "мазепо - бандеровского "украинства" и "литвинства" основа на лжи и терроре и получит адкватный православный русский ответ.
Круглый Стол состоится 17 января 2017 г. в 14:00 в Институте стран СНГ, Старомонетный переулок, д.10