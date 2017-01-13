В третий раз Беларусь и Литва попытаются договориться по вопросу БелАЭС

13.01.2017 12:04:25

До конца марта 2017 года планируется провести очередной (третий по счету) раунд переговоров Беларуси и Литвы по вопросу строительства и дальнейшей эксплуатации Белорусской атомной электростанции (БелАЭС в Островце).

Об этом в минувший четверг, 12 января, сообщила первый замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина на состоявшейся пресс-конференции с журналистами белорусских изданий. Пока известно лишь то, что белорусская сторона направила Литве соответствующее письмо с предложением провести переговоры. Скорее всего, представители обоих государств встретятся в Вильнюсе.

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