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Детали
Оппозиция Киргизии создает «теневое правительство»
|13.01.2017 11:57:56
Оппозиционные политические партии, чьи представители не входят в состав парламента Киргизии, намерены учредить «теневое правительство». Об этом заявил бывший заместитель председателя Госкомитета нацбезопасности этой среднеазиатской республики, лидер партии «Таза Кыргызстан» («Чистая Киргизия») Марат Иманкулов, выступая на пресс-конференции 12 января.
По словам экс-сотрудника киргизских спецслужб, который будет исполнять роль главы альтернативного Кабинета министров, основными целями нового политического объединения являются «предотвращение хаоса и дестабилизации ситуации» и «сохранение межнационального согласия и мира».
Марат Иманкулов отметил, что войти в состав «теневого правительства» смогут представители всех политических партий и общественных объединений — как провластных, так и оппозиционных.
Также политик заострил внимание на том, что новое политобъединение готово сотрудничать с президентом, правительством и парламентом Киргизии. «Это норма демократии, на Западе оппоненты власти создают «теневое правительство», которое высказывает свое мнение по проблемным вопросам и делает предложения по их решению. Мы будем конструктивной оппозицией», — подчеркнул он.
Говоря о ситуации в республике, экс-замглавы Госкомитета нацбезопасности Киргизии высказал мнение, что несмотря на проводимую президентом и правительством работу, пока еще «нельзя сказать, что в стране все хорошо и никаких проблем нет».
«Поэтому у нас и появилась идея создания «теневого правительства». «Теневое правительство» будет работать на общественных началах, и не направлено ни против высших государственных органов власти, ни против других политических организаций и объединений», — подытожил Марат Иманкулов.
Напомним, что ранее, в феврале 2011 года, оппозиция Киргизии уже учреждала «теневое правительство» и «теневой парламент». Участие в этом политическом эксперименте принимали представители 20 партий, посчитавших, что «надежды киргизстанцев на новое правительство и парламент пока не оправдались». «Теневым премьер-министром» был избран лидер партии «Акыйкат» Аликбек Джекшенкулов, а спикером «теневого парламента», в котором насчитывалось 60 «депутатов» — лидер партии «Замандаш» Мухтарбек Омуракунов.
Отметим, что те «теневое правительство» и «теневой парламент» Киргизии дальше декларирования намерений «доказать, что во власть могут прийти чистоплотные люди, которые могут показать на деле, что работают для народа» не пошли, и на политическом поприще себя никак не проявили, а потому через некоторое время были расформированы.
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