Больше штыков для Грибаускайте

13.01.2017 11:50:02

Литва готовится к возвращению полноценной воинской повинности. Всеобщий призыв в армию должен быть введён в период полномочий нынешнего правительства, заявил премьер прибалтийской республики Саулюс Сквернялис. Функционеры официального Вильнюса планируют рекрутировать для прохождения службы всех молодых людей с подходящим состоянием здоровья, закончивших средние школы, но не поступивших в вузы. Ежегодное количество таких лиц – порядка 6–7 тыс. человек.

По словам Сквернялиса, всеобщий призыв может быть введён уже в 2019 году. Правда, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис настроен не столь оптимистично. За два года успеть подготовиться к введению всеобщего призыва нельзя, это можно было бы провести в жизнь в 2020–2021 годах, считает Кароблис.

Президент Грибаускайте соглашается. «Для всеобщего призыва нужны общеполитическое согласие и надлежащая подготовка».

Полноценная воинская повинность – логичный шаг литовской политики милитаризации. В течении 10 лет власти намерены создать активный военный резерв в 30–40 тысяч человек.

В 2014 году безлюдье в вооружённых силах серьёзно напугало литовских правящих. «В связи с событиями на Украине и обострением политической ситуации в регионе» весной 2015 года власти принимают решение о частичном введении обязательного армейского призыва. Это «позволит заполнить военные части и подготовить резерв», объяснял тогдашний министр обороны Юозас Олекас. «Защищать свою Родину – общая конституционная обязанность и дело чести», – взывала к патриотическим чувствам молодых литовцев президент Грибаускайте.

Ежегодный набор был зафиксирован на уровне 3–3,5 тыс. человек, которые рекрутируются при помощи механизма лотереи, как это делалось во время Вьетнамской войны в США: имена по принципу случайности определяются специальной компьютерной программой. В этом году на десятимесячную службу будет призвано 3537 военнообязанных.

Правда, не все из них поспешат отдать долг родине. Согласно данным Минобороны, представленным литовскому новостному порталу 15min, 40% призывников игнорируют повестки. Армия внимательно рассматривает причины, по которым молодые люди не отозвались на «приглашение»: не задекларировали новое место жительства, уехали за границу, заболели и т. д. Ни один уклонист не уйдёт от наказания, страшит нерадивых призывников Раймундас Кароблис. «Я бы предложил пройти все процедуры, потому что будет грозить административная ответственность, штрафы – кому это нужно?» – предупреждает министр.

Тем не менее многие молодые литовцы по-прежнему предпочитают воинской службе бегство «за кордон». «Не надо бояться откровенно признать, что число эмигрирующих особенно выросло после того, как в апреле начался армейский призыв, – рассказывал в начале 2016 года тогдашний премьер-министр республики соцдем Альгирдас Буткявичюс. – Это очень сильно повлияло на молодёжь. Некоторые всё же, видимо, так решили и подумали, что определённый период времени лучше поработать за рубежом». По данным Департамента статистики Литвы, в 2015 году, когда и был введён частичный обязательный призыв, из страны эмигрировало на четверть больше, чем годом ранее.

По опросам общественного мнения, лишь 41,6% литовцев в случае вооружённого конфликта готовы встать на защиту своей страны с винтовкой в руках. В свою очередь 35,5% респондентов заверили, что точно не пойдут на такой поступок.

Патриотический запал молодых людей, которые, может, и хотели бы отслужить, эффективно гасит не лучшая репутация литовской армии: факты коррупции, ненадлежащее продовольственное обеспечение (особенно на контрасте с расквартированными в республике американскими военными), случаи отравлений.

Из армейских недр в системные и вполне лояльные СМИ начинают сыпаться кляузы о нелёгкой солдатской доле, подозрительно похожие на «российскую пропаганду». «Часть необходимой экипировки не выдали вообще. Шлемы мы одалживали у других. У нас не было противогазов, защиты от автоматического, биохимического оружия, что, думаю, просто необходимо. Только в середине службы выдали наколенники, мешки для стирки…» – жалуется порталу Delfi анонимный служащий, снабдивший письмо фотографиями самостоятельно залатанной формы. По словам молодого человека, часть служащих не участвовала в учебной стрельбе, поскольку не хватает патронов. Во время занятий призывники бегали и кричали «пиф-паф». Ну не может ведь такого быть в европейской армии? Не иначе как выдумки кремлёвских «троллей».

«У нас очень морозно, печка не работает, ноги посиневшие, никто не собирается привести отопление в порядок. Нам холодно, мы дрожим и не знаем, что делать. Начальство на наши просьбы не обращает внимания. Спасайте, потому что только вы нам можете помочь», – бросили клич о помощи по литовским медиа уже другие новобранцы, находившиеся на учениях близ города Пабраде.

Неудивительно, что активный военный резерв формируется далеко не с таким энтузиазмом, как этого бы хотелось официальному Вильнюсу. Решение – всеобщий, поголовный призыв; поставить под ружьё всех молодых.

Забавно, что параллельно с этими милитаристскими идеями премьер-министр Саулюс Сквернялис обещает победить массовую эмиграцию в 2017 году. Теперь замедлить темпы отъезда можно лишь одним образом: выдавать молодым литовцам паспорта лишь после прохождения службы в армии имени Её Величества Грибаускайте.

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