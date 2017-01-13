В Нарву переселят 100 эстонцев для стимулирования изучения госязыка

13.01.2017 11:45:40

Правительство Эстонии хочет переселить 100 эстонцев в приграничный с Россией и преимущественно русскоговорящий город Нарва для того, чтобы простимулировать местное население к изучению государственного языка. Об этом в интервью газете Eesti Paevaleht рассказала министр образования и науки Эстонии Майлис Репс.

Глава Минобрнауки констатировала, что другой возможности побудить жителей Нарвы к изучению эстонского языка нет. По ее словам, лишь 2% горожан разговаривают на государственном языке. В основном местные жители общаются на русском, а те, кто хочет изучать эстонский и посещает специальные курсы, быстро его забывают из-за отсутствия практики.

Для решения проблемы, считает Репс, в Нарве необходимо увеличить количество носителей эстонского языка: «Число сто исходит из того, что в этом случае дело обрело бы облик, возникла критическая масса».

Также министр отметила, что привнести в Нарву свежую кровь и новое мышление могло бы перенесение ряда государственных и культурных учреждений. Кабинет министров, в частности, планирует открыть в городе Дом эстонского языка. Также власти хотят открыть театральный центр «Свободная сцена», перенести сюда академию внутренних дел, фонд интеграции «Наши люди» и открыть эстонские государственные гимназии.

Нарва является третьим по численности населения городом Эстонии. Его население составляет порядка 60 тысяч человек.

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