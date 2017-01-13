Война за мир

13.01.2017 11:41:34

Война за мир

В конце 2016 года всю Украину взбудоражила статья Виктора Пинчука в газете The Wall Street Journal. Влиятельный украинский олигарх предлагал пойти на «болезненные компромиссы» с Россией ради достижения мира. Администрация Порошенко статью резко осудила, но вскоре выяснилось, что запрос на примирение с Россией и нормализацию нынешнего положения дел действительно существует. Более того — он усиливается. Что может стоять за этой публикацией и какие она вызовет последствия.

Кто автор

55-летний Виктор Пинчук — влиятельный украинский олигарх. В 2008 году он даже возглавлял рейтинг самых богатых людей страны, и хотя потом его потеснил Ринат Ахметов, все равно постоянно держался близко к вершине. В 2013-м Пинчук был на шестом месте с состоянием в 2,1 миллиарда долларов. Понятно, что государственный переворот 2014 года и война в Донбассе не способствовали экономическому развитию, но активы олигарха пострадали не так уж сильно. Сейчас в рейтинге Forbes он на четвертом месте с капиталом в 1,2 миллиарда долларов. Основа бизнеса Пинчука — международная инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, курирующая несколько десятков крупных бизнесов, в том числе трубно-колесную компанию «Интерпайп» и различные СМИ. В частности, три украинских телеканала — СТБ, Новый канал и ICTV.

В 1998 году Пинчук, владелец компании «Интерпайп», которая занималась перепродажей, а затем и производством труб, избрался в Верховную Раду. В 2002-м он женился на дочери второго президента Украины Леонида Кучмы Елене, однако после «оранжевой революции» (к слову, горячо им поддержанной) ушел из публичной политики и более туда не возвращался. Пинчук — один из ведущих лоббистов западного вектора развития Украины. Еще в 2004 году он создал «Ялтинскую европейскую стратегию», YES — международную независимую организацию, призванную «способствовать европейской и глобальной интеграции Украины».

Скандальная статья

Статья Пинчука с его собственным планом достижения стабильного мира на Украине была опубликована 29 декабря. По его мнению, вместо того, чтобы громко призывать на помощь, Украине следует «адаптироваться к новой реальности». Среди предлагаемых им «болезненных компромиссов» — вывод из повестки дня на 15-20 лет вопроса о Крыме (в перспективе, как предполагает Пинчук, Крым сам пожелает вернуться в процветающую Украину, как это случилось с ГДР), полный отказ от стремления в НАТО (предложение вступить в военный блок не сделано, а если бы и было сделано, это привело бы к международному кризису беспрецедентных масштабов), временный отказ от цели вступить в ЕС (надо построить европейскую страну, быть привилегированным партнером, а вступление обсуждать позже). Кроме того, требуется быстро провести местные выборы в республиках Донбасса. «Украина… должна сделать реальные, детализированные предложения по всем этим пунктам… Также следует четко дать понять, что мы готовы согласиться на постепенное снятие санкций с России по мере приближения к решению, обеспечивающему свободную, единую, мирную и безопасную Украину», — призвал Пинчук.

Ответ из лагеря президента Украины Петра Порошенко последовал 5 января на страницах того же издания. Оппонентом Пинчука выступил заместитель руководителя администрации главы государства Константин Елисеев. Он согласен с благородными призывами к миру в Донбассе, но не может согласиться с призывом к компромиссам с Россией. Елисеев обозначил «красные линии, которые никто на Украине не посмел бы перейти ни сейчас, ни в будущем». «Страх и слабость — плохие советчики. Они возбудят аппетиты России и приведут к эскалации агрессии и увеличению человеческих страданий», — утверждает чиновник. Дабы ни у кого не осталось никаких сомнений в позиции Порошенко, в тот же день СМИ сообщили: президент настолько разгневан, что решил не посещать традиционный «украинский ланч» Пинчука в Давосе.

Запрос на примирение?

Однако у депутатов и политических экспертов такой твердости в оценке публикации Пинчука не наблюдается. Конечно, «партия войны» громогласно поддержала Порошенко, объявив Пинчука новым врагом Украины, «путинским агентом» и так далее в своем привычном стиле. Как водится, ему предрекли скорую и жестокую расправу. Но звучат и другие голоса. Так, международник Олег Волошин заявил, что нет ни одного рационального аргумента против «плана Пинчука», а нынешняя политика Киева привела лишь к тому, что «пролиты реки крови, ослаблена экономика, нечистыми на руку чиновниками на войне заработаны миллионы, двери ЕС и НАТО для Украины закрыты на засов». Руководитель фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко отметил, что тезисы Пинчука на самом деле уже давно обсуждают во многих европейских столицах, и подчеркнул: в реалиях нынешней Украины все, что не входит в заданную систему координат, автоматически объявляется «замыслом Путина».

В СМИ выступил и видный дипломат, бывший директор департамента ЕС МИД Украины Василий Филипчук. Уже с расчетом на украиноговорящую, то есть по определению более «патриотическую» аудиторию, он опубликовал статью «Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной в 2017 году», где, в частности, изложил план урегулирования конфликта с Россией.

Конечно, там есть явно фантастические моменты: например, предлагается совместное российско-украинское управление Крымом, передача Севастополя в аренду России на 99 лет и возобновление сотрудничества Киева и Москвы в военно-промышленном комплексе на уровне 2013 года. Однако в целом он совпадает с Пинчуком: призывает Украину к «политике нейтралитета» с учетом интересов России. Любопытно, что дипломат утверждает следующее: при отсутствии вменяемых шагов со стороны Киева и сохранении нынешней позиции новый президент США Дональд Трамп попросту инициирует решение украинского вопроса без участия самой Украины.

Что дальше?

Как видим, на Украине обозначились признаки формирования общественного запроса на примирение с Россией и урегулирования сложившейся ситуации. Причем тех, кого не устраивает позиция Киева, все больше, и их голоса слышны все громче. Вряд ли статья Пинчука в The Wall Street Journal — его личная инициатива. Скорее всего, он выразил мнение целой группы украинских политиков и бизнесменов, которые в силу понятных причин пока не могут высказаться открыто. Однако они дают четкий сигнал Западу: мы есть и готовы действовать в рамках указанного сценария. Поддержка у Пинчука пока невидимая, но достаточно весомая. В стране зреет своего рода переворот, и это определенно плохие новости для лагеря Порошенко.

Впрочем, вполне возможен и обратный сценарий — некие круги на Западе через Пинчука транслируют желанный для себя сценарий развития событий на Украине. Кто именно, можно лишь догадываться: олигарх «рукопожатен» и в ЕС, и в США, а с Трампом вел переговоры в 2015 году, приглашая выступить по видеосвязи на конференции YES. Весьма показательно, что до сих пор никто из влиятельных западных политиков, в отличие от лагеря Порошенко, не выступил с критикой Пинчука. И это нехороший знак для украинского лидера. Есть, правда, еще один вариант, «хороший»: внутриукраинский договорняк, в котором администрация Порошенко, не имея возможности открыто и быстро сменить курс, сама озвучивает возможные новые ориентиры через Пинчука. И, публично поругивая бизнесмена, в лагере главы государства просто усиленно изучают реакцию Запада, общества и экспертных кругов, делая нужные выводы.

Да, на первый взгляд это выглядит фантастикой, но отметать с порога такой расклад не стоит. Неопределенность с Донбассом, серьезные проблемы в экономике, критическое нарастание градуса социального недовольства положением дел в стране, замаячившие на горизонте следующие плановые выборы, не говоря уже о возможности досрочных, приход администрации Трампа в конце концов — с этим всем что-то надо делать. Изюминку версии договорняка придает родство Пинчука с Леонидом Кучмой, главным переговорщиком от Украины по урегулированию в Донбассе.

Какая из версий ближе к истине, покажет развитие событий. Грядет Международный экономический форум в Давосе, на котором уже обещаны «разборки» по поводу резонансной статьи. Кроме того, не исключено, что по сути вопроса наконец-то выскажутся представители Запада. Так или иначе, джинн выпущен из бутылки, и поместить его обратно непросто.

Николай Подгорный

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