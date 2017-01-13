«Физ-ра и мова!»: Минобразования Украины выкидывает из школьных программ математику и естественные науки

13.01.2017 11:31:52

После реформы медицины, затеянной в Украине волонтеркой майдана Ульяной Супрун, галичане взялись и за сферу образования. То и неудивительно: ведь у руля Минобразования стоит грантоедка со стажем, львовская учительница биологии, профессор-недоучка Лилия Гриневич.

И пока Супрун превращает украинских пациентов в базу донорских органов, Гриневич готовит спецпрограмму обучения для будущих сеятелей рапса и мойщиков унитазов. Совершенно справедливо было решено, что для расово правильных украинцев вполне достаточно мовы и истории выкопанных морей. Вышиванка — вот генетический код нации, поэтому незачем ей забивать мозги законами Ньютона и таблицей Менделеева. Тем более, что ее скоро декоммунизируют.

Министерство образования и науки Украины представило на общественное обсуждение проект типового учебного плана для 10-11 классов, который предполагает практически полное исключение из обязательной программы (инвариантной составляющей) точных и естественных наук. Математику, химию и физику предложено изучать на факультативном уровне, а в освободившиеся часы заниматься физкультурой. Оно и понятно: надо укреплять мышцы, так необходимые при сборе клубники и выносе «уток».

Надо отметить, что документ Минобразования предполагает прежде всего существенное сокращение обязательной для всех учебных заведений составляющей учебного плана – более, чем на 10 учебных часов.

Бросается в глаза, что из инвариантной части исчезли такие предметы, как физика, химия, биология, география, информатика: все эти предметы вынесены в вариативную составляющую учебного плана. То есть, школа по своему усмотрению сможет конструировать занятия. Вот только один пример такого «конструктора»: если раньше на алгебру и геометрию в учебных планах выделялось 4 часа в неделю в 10-м классе и 5 часов — в 11-м, то теперь вместо них будет объединённый курс «Математика», на изучение которого в инвариативной части программы отводится всего 3 часа в неделю.

Впрочем, все логично ведь за Европу и право жить по стандартам ЕС скакали на Майдане те, чьих детей заставят забыть дроби, квадратные корень и площадь круга. Основы естественных наук уложатся в краткий курс «Человек и природа», также объединяют в один курс историю Украины и всемирную историю. Тоже правильный подход, в общем-то: ведь история Украины начинается одновременно с сотворением мира, а Христос, по версии украинских ученых, был украинцем. Органичным образом чиновники МОН склеили в одно целое украинскую и мировую литературу: как известно, Пушкин, Гоголь, Достоевский продались «русскому оккупанту», поэтому с литературой решили тоже не заморачиваться и сократили изучение классики в два раза: с четырех часов до двух.

Остальную учебную программу школы могут формировать по своему усмотрению в рамках вариативной составляющей, впихивая туда и экологию и алгебру и физику. Это уже не принципиально, так как украинская школа делает ставку на идеологию и физическое воспитание, практически, ликвидируя изучение точных наук и их носителей.

Обязательным остается базовый комплект: украинская моваа, английский язык (чтобы понимать приказы хозяев), обществоведение.

А зачем? Аграрной супердержаве не нужны инженеры, физики-ядерщики, химики, авиаконструкторы. Сейчас в Цеевропе востребованы «оральные» специалисты: пропагандисты, коучеры, волонтеры, общественники, тренеры, активисты, журналисты. Все эти новые «профессии» не предполагают углубленного изучения законов притяжения или химических реакций, достаточно петь гимн и изучить этнические традиции Галичины, разбираясь в сортах соломы, из которых делают дидухи.

Еще идеологически важно — прыгать и скакать на «физ-ре». И если раньше все без исключения школьники 10-х (к примеру) классов уделяли точным и естественным наукам 13 часов в неделю, то теперь речь идёт лишь о 5 часах в неделю. То есть, объем школьной программы… сокращается в три раза.

Вообще, конечно, идеальным было бы перевести школьников на пятилетку, выучить алфавит и считать до 100 и назвать школу ЦПШ. По сути, грантоеды в Минобразования воплощают в жизнь сценарий фильма «Тупой и еще тупее»: ведь скоро на смену Парасюку и Гаврилюку, не имеющих высшего образования, придут их отпрыски, которые еще более безграмотны и примитивны, чем их майданные папаши. Вот под них и проводят политику дебилизации.

Новые школьные планы рекомендованы Украине США и Европой: чтобы патриоты никогда никем кроме ассенизаторов не устраивались. С такими и деиндустриализация пройдет сама собой. Мечты нацистского преступника, повешенного в Нюрнберге, Розенберга, о поголовной принудительной дебилизации унтерменшей, майдауны реализуют сами и за свой счёт.

Ольга Талова

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