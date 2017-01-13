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Рубрика / Общество
На Украине намечается судебный фарс над офицерами ЧФ
|13.01.2017 11:14:39
На будущей неделе в Киеве состоится судебный фарс над двумя российскими офицерами, похищенными в результате провокации украинской охранки на границе с Крымом. Александр Баранов и Максим Одинцов были схвачены 20 ноября и увезены в Николаев.
Их заманили на нейтральную полосу лживыми обещаниями передать дипломы об окончании харьковского вуза. Баранов и Одинцов служили ранее на украинском «флоте», но после воссоединения Крыма с Россией перешли на службу в ЧФ. На Украине им предъявлено обвинение в госизмене.
О предстоящем суде сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова: «По моим данным от 16 до 19 числа начнется уже процесс над ними. Процесс будет в Киеве, обвиняют их в дезертирстве и измене Родине, что никак не может быть воспринято с точки зрения законности, справедливости и международных норм права, потому что насильно удерживать в каком-либо гражданстве это все равно, что выстроить барьер для свободного перемещения и лишать других конституционных прав», — отметила омбудсмен. Двадцать шестого декабря Москалькова посетила Баранова и Одинцова в следственном изоляторе Николаева.
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