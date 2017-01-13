Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 14:03:54
- 17 января в Институте стран СНГ состоится круглый стол посвященный годовщине Переяславской Рады далее »
- 12:04:25
- В третий раз Беларусь и Литва попытаются договориться по вопросу БелАЭС далее »
- 11:57:56
- Оппозиция Киргизии создает «теневое правительство» далее »
- 11:45:40
- В Нарву переселят 100 эстонцев для стимулирования изучения госязыка далее »
- 11:14:39
- На Украине намечается судебный фарс над офицерами ЧФ далее »
- 18:14:27
- В Госдуме предложили упростить процедуру принятия гражданства для носителей русского языка и русской культуры далее »
- 17:41:23
- В Москве откроется представительство президента ПМР в РФ далее »
- 13:00:44
- В Казахстане создадут рабочую группу по перераспределению власти далее »
- 12:55:47
- Азербайджан внес в «черный список» 180 иностранных журналистов далее »
- 11:55:12
- Байден и Порошенко проведут прощальную встречу 15 января далее »
-
В Бельгии случился кризис толерантности далее »
-
Украина в призме нового миропорядка далее »
-
Грозин: смена власти в Узбекистане заставила Казахстан задуматься далее »
-
Константин Затулин: Создание СНГ было отвлекающим моментом. Главная задача - распад СССР далее »
-
Итоги года. Время покажет. Выпуск от 29.12.2016 далее »
-
Константин Затулин и Дмитрий Белик в программе "Актуально" далее »
-
Грозин: Азимова в Душанбе ждали давно далее »
Рубрика / Безопасность
Савченко просит обменять российских заложников на украинских террористов
|13.01.2017 11:03:28
Денис Олегович ДенисовЗаместитель заведующего отделом Украины
перейти на страницу автора
Кремль отреагировал на список пленных, который опубликовала Надежда Савченко. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информация депутата Верховной рады Украины Савченко о якобы задержанных в Донбассе 102 россиянах будет анализироваться, при этом не исключено, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений.
Между тем, по заявлению Савченко, 102 россиянина отбывают наказание на Украине «за преступления, совершенные против территориальной целостности Украины».
После того, как Савченко встретилась с лидерами самопровозглашенных республик, она опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных, которыми стороны должны обменяться в формате «всех на всех». Савченко разделила списки на две категории: пленные украинцы, которые находятся в Донбассе, а также украинские политзаключенные, которые содержатся в России, в том числе в Крыму. По первой категории должен состояться обмен 42 на 256 человек, а по второй — 44 на 102.
Если подтвердится, что среди пленных есть граждане РФ, российская сторона тщательно изучит списки Савченко и наличие в них россиян, отметил заместитель заведующего отделом Украины Института стран СНГ, политолог Денис Денисов. По словам собеседника издания «Колокол России», только после этого будут предприниматься конкретные шаги относительно формулы возврата россиян из украинского плена. В этом вопросе не может быть никаких компромиссов, и все пленные россияне будут обязательно дома.
«Не секрет, что с начала конфликта на юго-востоке Украины большое количество граждан РФ по зову сердца отправились защищать Донбасс, что было подтверждено на самом высоком уровне. Однако, в свою очередь, украинские власти постоянно заявляют, что против ВСУ на Донбассе воюют официальные российские военнослужащие. При этом представители ОБСЕ неоднократно заявляли, что у них нет данных о том, что в военном конфликте участвуют российские солдаты. Если информация о пленных россиянах из списка Савченко не подтвердится, тогда все это можно назвать провокацией со стороны Киева», - считает Денис Денисов.
План Савченко заключается в том, чтобы около 50 военнопленных с украинской стороны и более 150 пленных ополченцев были обменены в формате минских соглашений «всех на всех». При этом она предлагает расширить этот список и включить в него еще 102 граждан РФ, которые незаконно были арестованы и сидят в украинских тюрьмах, и обменять их на украинцев, которые сидят в Крыму по обвинению в терроризме.
Материалы по теме дня "Донбасс: замороженный конфликт"
|
Почему на Украине возник общественный запрос на возобновление дружбы с Россией
Киев заговорил об обмене пленными в страхе перед Западом
|
Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит заявил, что Киев готов осуществить обмен пленными с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по формуле "228 на 48".
Глава Донецкой обладминистрации запретил сотрудникам говорить по-русски
Савченко опубликовала списки украинских военнопленных
|
Уставшие от войны, страшно уставшие, уставшие от безденежья, от блокады, от выросших вдруг границ.
Интерес к непокоренному Донбассу растет, но уже не только из-за войны
|
Последние два с половиной года Донбасс прочно ассоциируется у мировой общественности всего лишь с очередной «горячей точкой». Поэтому в потоке военных сводок порой сложно разглядеть зачатки того, ради чего жители шахтерского края поднялись на борьбу весной 2014-го – размежевание с нацистско-олигархическим режимом Киева и построение суверенного государства. А между тем с каждым годом ДНР и ЛНР делают все более уверенные шаги в этом направлении.
Говоря о переломе в Донбассе, Турчинов поспешил с выводами
|
Глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал ложью заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что ВСУ улучшили свои позиции в Донбассе и начали «освобождать оккупированные территории». Напротив, по словам Плотницкого, именно украинские силовики потерпели тяжелое поражение и понесли огромные потери. Чья же версия событий ближе к истине?
В тайных тюрьмах Украины содержатся 100 сторонников ДНР
|
"Минск-2" так и остался на бумаге
Жажда котла. Зачем ВСУ попытались прорваться к Дебальцево
|
Самые масштабные в этом году боевые действия в Донбассе развернулись 18-21 декабря на Светлодарской дуге в районе Дебальцево. Официально стороны традиционно обвинили в нападении друг друга, однако первые расследования по горячим следам показали, что спецоперацию затеял именно Киев. Чего хотели достичь командиры ВСУ, как разворачивались события и что будет дальше