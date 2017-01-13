Савченко просит обменять российских заложников на украинских террористов

13.01.2017 11:03:28

Денис Олегович Денисов Заместитель заведующего отделом Украины

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Заместитель заведующего отделом Украины

Кремль отреагировал на список пленных, который опубликовала Надежда Савченко. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информация депутата Верховной рады Украины Савченко о якобы задержанных в Донбассе 102 россиянах будет анализироваться, при этом не исключено, что в той или иной форме произойдет обмен мнениями в ходе работы контактной группы соответствующих подразделений.

Между тем, по заявлению Савченко, 102 россиянина отбывают наказание на Украине «за преступления, совершенные против территориальной целостности Украины».

После того, как Савченко встретилась с лидерами самопровозглашенных республик, она опубликовала на своей странице в Facebook списки пленных, которыми стороны должны обменяться в формате «всех на всех». Савченко разделила списки на две категории: пленные украинцы, которые находятся в Донбассе, а также украинские политзаключенные, которые содержатся в России, в том числе в Крыму. По первой категории должен состояться обмен 42 на 256 человек, а по второй — 44 на 102.

Если подтвердится, что среди пленных есть граждане РФ, российская сторона тщательно изучит списки Савченко и наличие в них россиян, отметил заместитель заведующего отделом Украины Института стран СНГ, политолог Денис Денисов. По словам собеседника издания «Колокол России», только после этого будут предприниматься конкретные шаги относительно формулы возврата россиян из украинского плена. В этом вопросе не может быть никаких компромиссов, и все пленные россияне будут обязательно дома.

«Не секрет, что с начала конфликта на юго-востоке Украины большое количество граждан РФ по зову сердца отправились защищать Донбасс, что было подтверждено на самом высоком уровне. Однако, в свою очередь, украинские власти постоянно заявляют, что против ВСУ на Донбассе воюют официальные российские военнослужащие. При этом представители ОБСЕ неоднократно заявляли, что у них нет данных о том, что в военном конфликте участвуют российские солдаты. Если информация о пленных россиянах из списка Савченко не подтвердится, тогда все это можно назвать провокацией со стороны Киева», - считает Денис Денисов.

План Савченко заключается в том, чтобы около 50 военнопленных с украинской стороны и более 150 пленных ополченцев были обменены в формате минских соглашений «всех на всех». При этом она предлагает расширить этот список и включить в него еще 102 граждан РФ, которые незаконно были арестованы и сидят в украинских тюрьмах, и обменять их на украинцев, которые сидят в Крыму по обвинению в терроризме.

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