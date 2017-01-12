В Госдуме предложили упростить процедуру принятия гражданства для носителей русского языка и русской культуры

12.01.2017 18:14:27

В Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству для предварительного рассмотрения поступил проект федерального закона №69201-7 «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и в Федеральный закон от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении носителей русского языка», разработанный депутатом Константином Затулиным.

Предлагаемые поправки, по мнению автора законодательной инициативы, приведут законодательство в соответствии с поручением Президента России от 12 декабря 2012 года об ускоренном порядке предоставления российского гражданства соотечественникам, носителям русского языка и русской культуры, прямым потомкам тех, кто родился в Российской Империи и Советском Союзе.

Одна из поправок - в определение «носителя русского языка», данное в Законе «О гражданстве РФ» (в части 1 статьи 31.1 «Признание иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка»). Предлагается дать право пройти собеседование на комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка не только тем, кто сам или его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, как в действующем законе, но и тем, кто родился или имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России.

«Очевидно, что документально подтвердить постоянное проживание значительно труднее, чем рождение, - поясняет депутат. - Документы о рождении являются документами длительного хранения в отличие от данных о прописке. Свидетельства о рождении, как правило, хранятся в семьях, и в архивах ЗАГС их найти легче, чем подтвердить факт постоянного проживания в архивах жилищно-коммунальных служб».

Предложенная поправка снимает ограничение нынешними границами Российской Федерации территории происхождения носителя русского языка, что позволит лицам, происходящим с исторических российских земель, которые в настоящее время лишены самой возможности попасть на собеседование в комиссии по признанию носителем русского языка, претендовать на данный статус.

Другая поправка касается особенности действующей процедуры получения гражданства России носителями русского языка. Главное препятствие на пути к гражданству РФ носителей русского языка в том, что от них в соответствии с частью 2.1 статьи 14 ФЗ «О гражданстве РФ» требуется предоставить документ «полномочного органа иностранного государства» удостоверяющий выход из иного гражданства, в то время, как другим иностранным гражданам достаточно письменно заявить о своем отказе от имеющегося у них гражданства.

По действующему закону начать процедуру выхода носитель русского языка должен еще перед обращением за видом на жительство. Заявление о выдаче вида на жительство подается носителем русского языка, с представлением документа полномочного органа иностранного государства, подтверждающего обращение данного иностранного гражданина с заявлением об отказе от имеющегося у него гражданства иностранного государства. «Подобного требования не предъявляется никому, кроме носителей русского языка», - акцентирует автор законопроекта. - Любой другой иностранный гражданин получает вид на жительство в России без отказа от своего иностранного гражданства. Тем самым для «носителей русского языка» фактически установлен разрешительный (со стороны иностранного государства) порядок отказа от имеющегося гражданства».

По мнению К.Затулина, «процедуры получения вида на жительство и самого гражданства России поставлены в зависимость от иностранных регламентов, от волюнтаризма иностранных чиновников, от политических проблем и текущих взаимоотношений между Россией и страной гражданства носителя русского языка». Так, Узбекистан не признает Крым российским и в посольстве этой страны не принимают заявлений о выходе из гражданства от граждан Узбекистана, ставших носителями русского языка в Крыму, что закрывает для них право на получение вида на жительство и на гражданство России. Гражданам Украины, носителям русского языка, находящимся в Крыму, также фактически отказано в праве на гражданство России. За два года действия норм для носителей русского языка гражданство смогли получить те, кто иного гражданства не имел.

По данным Главного управления МВД России по миграции из тысячи носителей русского языка, имеющих гражданство Украины, только 24 человека получили российское гражданство. За время действия нормы только 20 тысяч человек признаны носителями русского языка, из которых российское гражданство смогли получить не более 6% (около 1 тысячи человек).

Законопроектом вносятся поправки в действующий Закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», дающие право носителям русского языка на получение вида на жительство без заявления об отказе от иного гражданства, а также - устанавливают сроки действия вида на жительство и возможности его продления по общему для иностранцев порядку.

Как подчеркивает автор, для того, чтобы «носители русского языка» получили право отказываться от иного имеющегося гражданства в таком же порядке, как и другие иностранные граждане, не требуется вносить поправки в Федеральный закон «О гражданстве РФ», но необходимо изменить редакцию абзаца пятого подпункта «г.1» пункта 14 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства.

Законопроект не предусматривает дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

В случае принятия настоящий Федеральный закон вступит в силу в день его официального опубликования, но потребуется внесение изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г. № 1325.

Ранее, в декабре 2016 года, с аналогичной инициативой № 54735-7 «О внесении изменений в статьи 14 и 35 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» выступили Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Александр Шерин и Сергей Иванов, предложившие упростить принятие гражданства России для этнических русских.

Законопроектом предлагается внести изменение в действующее законодательство в части установления упрощенного порядка приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, если национальность хотя бы одного из родителей в акте о рождении указана как русский. Иностранные граждане и лица без гражданства могут подтвердить принадлежность к русской национальности иными свидетельствами. При этом для таких лиц не требуется соблюдение условий о непрерывном проживании на территории России в течение 5 лет и предоставления вида на жительство, подтверждения законного источника средств к существованию, сдачи экзамена на определение уровня знаний русского языка.

Свою законодательную инициативу депутаты объясняют обострением политической ситуации на Украине, развязанной националистами и продолжающейся на протяжении последних двух лет гражданской войной. Как указывают авторы законопроекта, «националистические украинские движения воюют с русскоязычным населением, заявляют о необходимости лишать украинского гражданства жителей русского происхождения»; «в сложившихся обстоятельствах права и свободы русского населения оказываются ущемлены (право на родной язык, право на получение образования на родном языке, политические права), между тем, на Украине проживает более 10 миллионов этнических русских». В пояснительной записке к законопроекту депутаты настаивают на принятии «реальных мер по защите русского населения, предоставив им возможность беспрепятственного въезда в Россию и получения российского гражданства в кратчайшие сроки».

Согласно данной законодательной инициативе, потребуется начать процедуру отказа от имеющегося гражданства, но не предоставлять справку о выходе из гражданства, за исключением случаев, когда международным договором урегулирован вопрос двойного гражданства, а решение о приеме в гражданство будет осуществляться в течение трех месяцев со дня подачи соответствующего заявления.

Принятие этой законодательной инициативы также потребует внесения изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации: Указ Президента России № 1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации» от 14 ноября 2002 года и Приказ ФМС России от 19 марта 2008 года № 64 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной миграционной службой государственной функции по осуществлению полномочий в сфере реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте России 9 апреля 2008 года, № 11493).

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