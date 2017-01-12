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Детали
В Москве откроется представительство президента ПМР в РФ
|12.01.2017 17:41:23
В Москве готовится к открытию Представительство Президента ПМР в Российской Федерации. Об этом на заседании совещательного органа первых приднестровских депутатов сообщил глава государства Вадим Красносельский.
В данный момент, по словам президента, идёт работа по формированию представительства, далее учреждение пройдёт официальную регистрацию.
Вадим Красносельский выделил ряд направлений, которыми будет заниматься представительство. Это налаживание взаимодействие с Госдумой РФ и другими органами госвласти, развитие экономических связей, и, конечно, оказание юридической и консультативной помощи приднестровским гражданам. По его словам, главой представительства станет бывший вице-президент Приднестровья Александр Караман.