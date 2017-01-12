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Детали
Андрей Грозин: Смена власти в Узбекистане заставила Казахстан задуматься
|12.01.2017 13:27:55
Андрей Валентинович Грозин
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ
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Выступая на торжественном собрании, посвященном 25-летию независимости Казахстана, Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между президентом, правительством и парламентом страны.
"Я не думаю, что кардинально поменялись экономические приоритеты. Дело в том, что поменялось руководство в Узбекистане. И это очень многих в Казахстане навело на самые разнообразные размышления", — заявил Андрей Грозин в эфире радио Sputnik.
Андрей Грозин:
Если кто-то пришел бы во власть, этот человек проиграл бы по многим параметрам действуещему президенту Казахстана.
Однако, по его мнению, очевидно, что ни какой-то конкретный политик, ни коллективный преемник не сможет соревноваться с политическим статусом Назарбаева.
Грозин также добавил, что в странах Центральной Азии на данный момент наблюдается процесс отхода от формы суперпрезидентской республики. Этот тренд особенно активизировался в Казахстане и Узбекистане.