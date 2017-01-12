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Детали

В Казахстане создадут рабочую группу по перераспределению власти


12.01.2017 13:00:44

В состав группы войдут представители разных ведомств республики и представители общественности.

В Казахстане создадут рабочую группу по перераспределению полномочий между ветвями власти, заявила в среду пресс-служба президента страны Нурсултана Назарбаева, сообщает РИА «Новости».

Распоряжение подписано Назарбаевым.

«Главой государства подписано распоряжение об образовании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти», - говорится в сообщении.

Рабочую группу возглавит руководитель администрации президента Казахстана Адильбек Джаксыбеков. В состав группы войдут представители разных ведомств республики и представители общественности.

В сентябре 2016 года Назарбаев провел кадровые перестановки в правительстве в связи с отставкой премьер-министра Карима Масимова. Его сменил Бакытжан Сагинтаев, ранее занимавший пост первого вице-премьера. Тогда же президент назначил нового министра обороны, им стал начальник Генштаба Сакен Жасузаков.

В декабре 2016 года Назарбаев подписал указ о назначении бывшего постоянного представителя республики при ООН Кайрата Абдрахманова министром иностранных дел Казахстана.

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