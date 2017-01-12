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Детали
Азербайджан внес в «черный список» 180 иностранных журналистов
|12.01.2017 12:55:47
В список иностранцев, незаконно с точки зрения Азербайджана, посетивших территорию Нагорного Карабаха, вошли 180 журналистов. Об этом сообщили в МИД республики.
«За незаконное посещение оккупированных территорий 180 иностранных журналистов находятся в «черном списке» нежелательных в Азербайджане лиц. Большинство из них – журналисты из России и Украины», - сказали во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД отметили, что всего «черный список» включает 623 человека.
«В 2016 году около 20 из них принесли официальные извинения, в связи с этим имена были исключены из данного списка. Среди них есть журналисты из Литвы, Японии и Австрии. Чаще всего оккупированные территории Азербайджана посещали представители России, Германии, Франции, Италии и США», - отметил представитель ведомства.
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