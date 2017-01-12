Китайский маршрут киргизского президента

12.01.2017 12:48:05

«Китай и Кыргызстан уже стали истинными друзьями, добрыми соседями и хорошими партнерами. Китай готов работать вместе с Кыргызстаном для достижения новых успехов в развитии отношений стратегического партнерства», – сказал председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции после встречи с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Пекине.

Киргизский лидер прибыл в столицу Китая 5 января без сопровождения журналистов. Их вообще не взяли, хотя принято, чтобы определенные СМИ, прежде всего государственные, освещали визиты главы государства. Руководитель отдела информационной политики аппарата президента Алмаз Усенов прокомментировал: «Так решили». Данное решение породило слухи об истинной причине такого шага, но, скорее всего, ничего тайного за этим нет.

Тем временем за неимением подробной информации от своих журналистов даже в самой Киргизии довольствуются сведениями от пресс-службы президента или из китайских источников информации. Например, агентство «Синьхуа» сообщило: «Алмазбек Атамбаев и Си Цзиньпин отметили большие успехи в развитии двустороннего сотрудничества после установления отношений стратегического партнерства. По мнению лидеров двух государств, дальнейшее углубление кыргызско-китайских отношений отвечает коренным интересам народов двух стран, благоприятствует стабильности и развитию в регионе».

Однако это – дежурные фразы, реальная повестка переговоров для широкой публики осталась неизвестной. Можно предположить, что речь шла о китайских инвестициях в экономику Киргизии, о внешнем государственном долге республики, половина которого приходится на Поднебесную, а конкретно на Экспортно-импортный банк Китая, о трансконтинентальных транспортных проектах, борьбе с экстремизмом. Возможно, главы двух государств затронули и теракт, произошедший 30 августа прошлого года на территории посольства Китая в Бишкеке. Не случайно именно эта тема оказалась в центре внимания на встрече посла Киргизии в Турции Ибрагима Жунусова с его китайским коллегой Хонянг Ю, состоявшейся 7 января.

О целях визита Алмазбека Атамбаева в Пекин его пресс-служба давала крайне скудную информацию

Пока мои коллеги пытались раздобыть хоть какие-то детали встречи китайского и киргизского лидеров, пришло известие, что Китай построит в Кыргызстане самый крупный в Центральной Азии аграрно-промышленный парк «Азиатская звезда». Общая площадь сельскохозяйственной зоны составит 4,6 кв. километров. Парк расположен в 60 км к востоку от столицы страны, его открытие намечено на 2020 г. Как сообщает «Синьхуа», предполагается, что через 6 лет он станет международным центром по выращиванию птицы, производству и поставке мясных продуктов. Стоит отметить, что «главным инициатором и инвестором настоящего проекта является ООО «Хэнаньская деловая корпорация Гуй Ю». И – вдобавок – об этом событии сообщили китайские СМИ, но не киргизские.

Однако, судя по информации, ключевой темой встречи стал китайский проект транспортного коридора через всю Азию – «Экономический пояс Шелкового пути». «Китайский лидер считает, что обе страны должны прилагать совместные усилия для сопряжения инициативы «пояса и пути» со строительством Евразийского экономического союза, а также укреплять кооперацию в образовательной, научно-технической и туристической сферах. Президент Атамбаев заверил, что Кыргызстан готов углубить сотрудничество с Китаем в области инфраструктурного строительства и сельского хозяйства, активно участвовать в строительстве «пояса и пути», а также в продвижении сопряжении «пояса и пути» со строительством ЕАЭС», – сообщает «Синьхуа».

Здесь стоит отметить, что за последний месяц - это уже третья официальная встреча А. Атамбаева с главами государств, до этого он принимал президента Ирана Х. Рухани, а затем совершил визит в Ташкент для встречи с президентом Ш. Мирзиёевым.

Сама география, расположение государств на карте наталкивает на мысль, что каждый раз стороны наверняка обсуждали проект железнодорожного Шелкового пути из Китая через Киргизию, Узбекистан, Туркмению или Афганистан в Иран и далее. После кончины первого президента Узбекистана Ислама Каримова одно звено маршрута перестало быть слабым: Узбекистан при Мирзиёеве демонстрирует желание участвовать в этом проекте. Слабым звеном остается Киргизия, которой этот проект на китайских условиях невыгоден. После встречи с узбекским лидером А. Атамбаев бодро ответил на вопрос о проекте: мол, Киргизия в нем заинтересована, но необходимо рассмотреть все нюансы. Вероятно, эти нюансы обсуждались и во время пребывания А. Атамбаева в Пекине. Пока не сняты все вопросы по «железному» Шелковому пути, акцент в контактах двух стран ставится на строительстве дорог, кредитно-финансовой сфере, транзитной торговле.

Бишкекский политолог Игорь Шестаков полагает, что не стоит рассматривать визит А. Атамбаева в Китай как некий ключевой момент во взаимоотношениях двух стран с учетом того, что уже в октябре этого года он покинет свой пост и не сможет, согласно Конституции, избираться на второй срок.

«Китай был и остается одним из ключевых кредиторов и инвесторов Кыргызстана, поэтому не случайно Алмазбек Атамбаев начинает свои зарубежные визиты в этом году с Пекина. Полагаю, что одним из существенных моментов состоявшихся переговоров руководителей является обсуждение вопросов стабильности и предсказуемости общественно-политической ситуации в 2017 году, который является для Кыргызстана годом президентских выборов, – сказал И. Шестаков. – Не думаю, что до избрания нового главы государства китайская сторона будет реализовывать мегапроекты типа строительства железнодорожной магистрали. Эту тему вероятней всего отложат до прихода к власти нового руководителя республики».

Более реальными, с точки зрения политолога, выглядят проекты, связанные с открытием в Кыргызстане совместных предприятий по выпуску товаров для рынка ЕАЭС. Так же, как и дальнейшая реализация проектов по развитию транспортной инфраструктуры КР. «В них заинтересована и китайская сторона для транзита своей продукции в страны СНГ и дальнего зарубежья, – считает И. Шестаков. – Возможно, обсуждалось участие китайских компаний в горнорудной и энергетической отраслях. Но все же пока не стоит ожидать больших финансовых вложений Поднебесной в кыргызскую экономику».

Эксперт обратил внимание и на то, что потенциальные кандидаты в президенты КР будут наверняка использовать тему китайского экономического присутствия, причем как с положительной, так и с отрицательной точек зрения. «Скандальный уход с должности премьер-министра Темира Сариева в связи с тендером, в котором участвовала китайская компания, свидетельствует о политизации китайского присутствия в Кыргызстане в формате партийной борьбы за власть. Пекин пока не вмешивается открыто во внутренние дела республики. Но кто знает…» – высказался эксперт.

Пока такого рода прогнозы и анализ событий вполне укладываются в схему, которая представляется, исходя из имеющейся информации. Другие эксперты также отмечают, что А. Атамбаев не станет делать резких движений и подписывать с Китаем какие-то новые важные соглашения, особенно в сфере экономики.

Ринат Файзулин

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