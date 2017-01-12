Прибалтика просит Трампа отказаться от дружбы с Россией

12.01.2017 12:43:11

Патентованные «сдерживатели» Москвы пишут письмо вашингтонскому султану. Бывшие лидеры ряда стран – главным образом восточноевропейских – в письменной форме обратились к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с просьбой отказаться от дружбы с Россией. Среди этих просителей, конечно же, и политики Прибалтийских республик.

Коллективное обращение начинается с протокольного подхалимства. «Дорогой избранный президент Трамп! Мы, лица, принимающие решения, и общественные деятели всей Европы, приветствуем ваше избрание 45-м президентом Америки. Мы готовы работать с [вашей] администрацией, чтобы сохранить наш мощный трансатлантический альянс, вместе защищать наш образ жизни в момент большой опасности».

Дальше, по классическому трафарету, полторы страницы страшилок о «российской угрозе». «Продолжающиеся усилия России с целью дестабилизировать Украину и незаконная аннексия Крыма угрожают миру, предсказуемости и безопасности, которые американцы и европейцы создали вместе через нашу общую победу в холодной войне.

Мы обеспокоены тем, что перспектива новой большой сделки с Россией поставит под угрозу это историческое достижение.

Было бы серьёзной ошибкой остановить текущие санкции против России или согласиться с разделением Украины. Такой шаг мог бы деморализовать тех, кто стремится к евроатлантической ориентации для этой страны. Это также дестабилизировало бы нашего восточного соседа (Украину – ред.) экономически и сыграло бы на руку экстремистским, олигархическим и антизападным элементам [на Украине]».

И, конечно, авторы письма не смогли обойти стороной личность российского президента, комплиментарное отношение Трампа к которому, по крайней мере на уровне публичных деклараций, не может не пугать восточноевропейских лимитрофов. «Не сомневайтесь: Владимир Путин не является союзником Америки, равно как и не является надёжным международным партнёром. Путин не стремится сделать Америку великой, – обыгрывают адресанты слоган избирательной кампании одиозного миллиардера “Make America Great Again”, – сделка с Путиным не принесёт мира. Наоборот, это делает войну более вероятной.

Путин рассматривает уступки как признак слабости. Он будет склонен испытывать доверие к Америке у союзников по НАТО на линии фронта, таких как Эстония, Латвия, Литва и Польша».

Заканчивается письмо откровенно публицистическим пафосом: «Мы обращаемся к нашим американским друзьям с призывом укрепить, а не ослабить наши трансатлантические связи. Украина нуждается в поддержке; прифронтовым государствам нужны ваши постоянство и решимость. И, главное, Россия должна видеть, что, когда на нас нападают, мы становимся сильнее, а не слабее».

В рядах подписантов 17 политиков. Например, экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, бывший глава Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, бывший руководитель польского МИД и бывший маршал польского Сейма Радослав Сикорский, непримиримый борец с Россией, бывший начальник внешнеполитического ведомства Швеции Карл Бильдт и другие. Все с приставкой «экс».

Такие эпистолярные опыты бывших прибалтийских функционеров уже давно не политика – это психиатрия. А психотерапевтические письма – метод старый, проверенный, описанный немецким врачом Германом Оппенгеймом ещё в начале XX века. Фрейд практиковал в работе со своими пациентами – фанатичным восточноевропейским борцам с Россией тоже лишним не будет.

В письме Трампу есть всё: фобии, тревоги, история психологического страдания. Наглядный материал для диагностики. И с приближением инаугурации новоизбранного президента США эти расстройства лишь обостряются.

Конец 2016 года отмечен серией поездок прибалтийских политиков в США. Обзывали Трампа идиотом, ставили на Хиллари, проиграли. Теперь приходится выкручиваться, пытаться понравиться новому президенту, вразумить «миллиардера-самодура» относительно России и Путина.

Прибалты требуют у старых американских друзей антистрессовой пилюли: моральной поддержки, подтверждения выполнения 5-й статьи Договора НАТО. Заокеанские партнёры успокаивают своих прокси как только могут. «Они (страны Балтии – ред.) действительно на линии фронта, которая там проходит прямо сейчас из-за агрессии Путина. Это даже цитировалось в документе, в частности некоторыми представителями латвийского руководства, что страны Балтии вроде как Берлин во время холодной войны, они – линия защиты», – патетично рассказывала на встрече с балтийской делегацией в Вашингтоне Кэтрин Тодд-Бейли, известная тем, что во времена второго срока Буша-младшего переквалифицировалась из домохозяек в послы и проработала в Латвии с 2005-го по 2007 год.

Успокоительное действует недолго. И вот уже патентованный американский «ястреб», сенатор от штата Аризона Джон Маккейн, едет в прибалтийское турне, чтобы заверить младших друзей в поддержке администрации Дональда Трампа в случае российской агрессии. «Лучший способ предотвратить ненадлежащее поведение со стороны России – иметь надёжную сильную армию и прочный альянс НАТО, важной частью которого является Эстония», – заявил сенатор в Таллине, повторив то же самое в двух соседних столицах, лишь заменяя названия Прибалтийских республик.

И снова эффект ограниченный и очень короткий. Приходится писать письмо новому президенту США напрямую. Психотерапевтические сеансы вашингтонских друзей и увещевания Маккейна больше не действуют. Прибалты понимают: их роль с приходом Трампа будет пересмотрена, а политический вес снижен.

Андрей Стариков

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