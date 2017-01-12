У Гройсмана мечтают о ядерном топливе

12.01.2017 12:30:30

Накануне нового, 2017 года украинское правительство разразилось целой серией красивых презентаций своих достижений за год прошедший и планов на будущее. На самом же деле всё планов громадьё Кабмина напоминает аналогичное «планирование» литературного героя Николая Гоголя по фамилии Манилов. По крайней мере, в разделе, касающемся развития ядерной энергетики.

В документе с названием «Среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года» вопросу развития ядерной энергетики уделено всего две странички, но, как писал поэт, они «томов премногих тяжелей». Судите сами: правительство Владимира Гройсмана намеревается всего за три года добиться полной независимости Украины в обеспечении атомных электростанций топливными сборками. Для этого намечено двукратное увеличение выработки уранового концентрата, а также ни много ни мало налаживание производства металлического циркония такой чистоты, которая позволила бы его использовать в ядерной промышленности. Причём в объёмах, которые позволят вывести предприятие, которое будет этим заниматься, на пятое место в мире и захватить почти 5% рынка данного металла.

Цирконий – это достаточно распространённый металл, но присутствующий в весьма низких концентрациях. Поэтому процесс его получения довольно трудоёмок и технологически сложен, поскольку содержит 25 основных этапов.

Соединения циркония используются очень широко даже в таких отраслях, как зубопротезирование и производство огнеупоров. Но основная масса металлического циркония идёт на изготовление деталей химических установок и в ядерную промышленность. Это обусловлено его высокой стойкостью к кислотам, а также чудесной способностью не накапливать радиоактивность после облучения. Именно из циркония изготавливают всевозможные трубопроводы, по которым циркулируют радиоактивные жидкости внутри реакторов, а также ТВЭЛы, в которые загружаются «таблетки» ядерного топлива.

Украине повезло в том, что она обладает крупными месторождениями циркония. Есть даже днепропетровское предприятие «Циркон», которое во времена СССР было связано широкими кооперационными связями внутри структуры советской ядерной промышленности. Оно даже производило металлический цирконий реакторной чистоты. Но делалось это по устаревшей технологии, и себестоимость металла, получаемого при её использовании, существенно превышала разумные пределы.

Впрочем, когда действует слово «надо!», украинские власти готовы закрыть глаза на убытки, лишь бы нагадить России, у которой Украина в основном и покупает ТВЭЛы для своих АЭС. Незадача в том, что реактивы для получения циркония по этой самой убыточной, но опробованной ранее технологии закупались в России, которая из-за перехода на новые технологии просто перестала их выпускать. Да и предприятие «Циркон» уже лет десять пребывает в состоянии процедуры банкротства.

То есть хочешь того или нет, а нужно переходить на современные технологии, которыми Украина не располагает. А для того чтобы купить новое оборудование и построить технологическую линию, нужны деньги, о наличии которых в украинском бюджете на ядерную энергетику даже неприлично говорить.

Зато есть план правительства – в 2020 году произвести 250 тонн циркония.

Если говорить об удвоении производства уранового концентрата, то лозунг «Пятилетку – за три года» подходит к этой цели очень хорошо. Да, запасы урановых руд позволяют этого добиться. Но возникает всё тот же вопрос: «Где деньги, Зин?»

На имеющихся производственных мощностях можно поднять объёмы на десяток-другой процентов, но не вдвое, ведь для получения концентрата нужны уже не бульдозеры и экскаваторы, а технологические мощности. Правительство заявляет, что оно добилось увеличения производства концентрата с 1089 т в 2015 году до 1221 т в 2016 году, но через три года уже ожидает выработки 2480 тонн. По щучьему велению?

Ещё любопытнее выглядит пункт об изготовлении в 2020 году 630 тепловыделяющих сборок для украинских АЭС из произведённого на Украине уранового концентрата. Напомним, что все до единого атомные реакторы атомных станций Украины используют сборки типа ТВЭЛ. Их производит одноимённое российское предприятие, а также американская «Вестингауз», занимающаяся изготовлением поддельных, контрафактных сборок, которые уже не единожды становились причиной аварийных ситуаций на реакторах в Финляндии, Чехии и даже на Украине. При этом американцы, технологиями производства топливных сборок которых пользуются во всём мире, уже два десятка лет пытаются подделывать российские ТВЭЛы, но так и не сумели добиться безопасности своих подделок. И теперь правительство Гройсмана собирается уже через три года начать даже не единичное, а серийное производство уже украинских подделок. И опять же: за какие деньги будет строиться это очень недешёвое и очень высокотехнологичное производство?

Кстати, никакой проблемы с топливными сборками у Украины не возникло, если бы не «новая власть». В 2011 году российская корпорация «ТВЭЛ» и украинский концерн «Ядерное топливо» заключили соглашение о постройке в Кировоградской области завода по производству сборок, пуск в эксплуатацию которого планировался на 2015 год. Однако проект так и не был профинансирован украинской стороной, а после государственного переворота 2014 года соглашение с Россией и вовсе аннулировали по политическим мотивам.

После этого новые правители немедленно бросились предоставлять максимум преференций «Вестингаузу», выступавшему конкурентом «ТВЭЛ» в тендере на постройку завода по производству ядерного топлива. Ответ американской компании на предложение построить свой аналогичный завод был следующим: «Пока мы поставляем топливо только для двух реакторов, это не имеет смысла, но по мере возможного расширения наших поставок, мы могли бы рассмотреть возможность переноса производства в Украину». То же самое касалось постройки урановой обогатительной фабрики на Украине, о которой грезят в правительстве Гройсмана: «Обогащать вам никто не позволит в свете проблематики распространения ядерного оружия. К тому же это совершенно другие объёмы инвестиций. Обогатительная фабрика обойдётся более чем в $1 млрд. Учитывая количество реакторов в Украине, такие инвестиции не имеют смысла. Каждая действующая фабрика обслуживают сотни реакторов. Их не так много в мире». Комментарии, собственно, излишни.

Все эти атомные мечты украинского правительства, главной целью которых названо обеспечение энергетической безопасности страны, могут оказаться пшиком даже не по причине нехватки денег на их реализацию. Дело в том, что большинство реакторов украинских АЭС уже выработало свой ресурс либо вот-вот выработает.

Как известно, гарантийный ресурс корпуса реактора типа ВВЭР-1000 составляет 30 лет, и по истечении этого срока он может быть продлён исключительно после тщательного обследования его состояния специалистами компании-проектировщика. На данный момент тридцатилетний рубеж перешагнули три из четырёх реакторов на Ровенской АЭС, два из трёх на Южно-Украинской АЭС, три из шести на Запорожской АЭС. До 2020 года, на который украинский Кабмин выстроил свои наполеоновские планы, ресурс не выработают лишь по одному реактору на Запорожской, Ровенской и Хмельницкой станциях.

Разумеется, Украина может продлить срок эксплуатации вообще всех имеющихся у неё ядерных реакторов, ей не жалко! Как это уже сделано прошлой осенью с двумя энергоблоками Запорожской АЭС, к обследованию которой представители проектировщика допущены не были.

Но помимо украинских надзорных организаций, легко закрывающих глаза на такое беззаконие и безалаберность, существует МАГАТЭ, которому подобные безобразия могут не понравиться. Или же какой-нибудь особо износившийся реактор объявит, что гарантийными сроками его эксплуатации не следует пренебрегать.

И вот тогда планы Гройсмана об уменьшении зависимости Украины от российского ядерного топлива резко исполнятся. Правда, несколько иначе, чем он хотел.

Александр Москаль

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