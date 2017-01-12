Православный анализ главных религиозных событий ушедшего года и тенденции на 2017 год

12.01.2017 12:19:23

Олег Трофимов Доктор богословия и магистр религиоведения.

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Все те события, которые происходили в жизни РПЦ, стоит однозначно рассматривать в контексте мировых событий. Так как есть события, которые планировались, есть те, которые происходили, как реакция на происходящее – экспромтом. Есть события, которые от нас не зависели, а рычаги этих событий не только как прямое воздействие, но и как закономерность, и последствия событий находятся далеко за канонической территорией РПЦ, но они имеют непосредственное влияние на нас.

Всеправославный Собор на Крите и реакция на Украине.

Всеправославный Собор, прошедший с 16 по 26 июля на острове Крит, по праву может считаться главным событием уходящего года. Православная Церковь не проводила подобные соборы более тысячи лет. Подготовка к этому Собору заняла около 50 лет. Менялась повестка дня, корректировались название и содержание проектов документов.





Несмотря на то, что документы были предварительно подписаны, несколько Поместных Церквей заявили о своем несогласии с содержанием некоторых из них. Главным объектом претензий стал регламент Собора и документ «Отношения Православной Церкви с остальным христианским миром».



В результате в заседаниях Собора не приняли участие четыре Поместные Церкви – Болгарская, Грузинская, Антиохийская и Русская, поддержавшая первые три. По количеству верующих эти Церкви превосходят все остальные. Кроме этого, с резкой критикой соборных документов выступили ряд иерархов остальных Поместных Церквей. Однако организаторы Собора отказались признать отказ четырех Поместных Церквей серьезной причиной для его переноса на более поздний срок. Последствием этого шага стали обоснованные сомнения во Всеправославном статусе Собора и обязательности его решений. Отсутствие нескольких Поместных Церквей, в том числе таких крупных и авторитетных, как Русская, Антиохийская и Болгарская, поставили под сомнения сам статус Собора, как Всеправославного. Да и предложенные там документы подписали не все иерархи, принимавшие участие в Соборе.



Раскола в Православном мире не произошло, однако появилась серьезная напряженность из-за разных оценок проведения и результатов Собора. Несмотря на перечисленные трудности, принятые на Соборе документы являются важным свидетельством о православной вере в современном мире.





На Украине больше интересовали не те документы, которые рассматривались на Соборе, а те, которые в повестку дня не вошли. Многие украинские СМИ, распространили информацию – фейки, что на Соборе будет рассмотрен вопрос о предоставлении автокефалии украинской церкви, т.е. раскольникам.

Под давлением США в каноническую жизнь УПЦ (МП), которая в составе РПЦ, на протяжении последних 25 лет происходили попытки вмешательства Константинопольского Патриархата, который подогревал раскольников всех мастей на Украине, даже греко-католиков (УГКЦ). Расколы имеют достаточную поддержку от властей и радикальных партий, от украинских диаспор США и Канады и др., спонсируются для русофобской деятельности и для подрыва канонической Церкви УПЦ.

16 июня Верховная Рада Украины приняла проект постановления Верховной Рады Украины «Об Обращении Верховной Рады Украины к Его Святейшеству Варфоломею… о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине». В нём депутаты призвали Патриарха Варфоломея признать недействительным акт 1686 года, согласно которому «в нарушение канонов» Киевская Митрополия была присоединена к Московскому Патриархату. Результат от такого обращения – отказ Патриархией в острой форме: «это не дело политиков». И этому, конечно же, есть основание – возрастание авторитета РПЦ и укрепление России на международной арене.

Окраина Руси (Украина), Новороссия и Закарпатская Русь, это целые отдельные темы, но их нельзя обойти, хотя вторым событием по значимости является «Гаванская встреча», о чём мы поговорим ниже.

Всеукраинский Крестный ход. Постмайданный период. Религиозная палитра.

Знаменательным событием стало проведение за мир в Украине в 2016году Всеукраинского крестного хода.

Крестный ход, посвященный Крещению Руси, проходит в Украине уже второй год. В Киеве в этом году собрались около 100 тыс. верующих со всех уголков Украины, а приняло участие по ходу совершения на разных этапах более 500 тыс.ч.

Врагами православия была развязана эта гражданская война, чтобы брат убивал брата. Показательна позиция иерархов УПЦ, когда они не встали и не приветствовали убийц-«героев» АТО в Верховной Раде, показав своим поступком, что это гражданский искусственный конфликт, и выступили за мир. Именно с того момента усилилось давление и вмешательство в жизнь УПЦ: прокатилась волна убийства священников и православных активистов, беспрецендентная информационная компания по дискриминации УПЦ, раскачка русофобии и православнофобии, захваты православных храмов или их поджоги, травля православных священников – клепание фейковых уголовных дел и обвинения в терроризме. В нарушение конституции запрещают пользоваться религиозными правами – почтение Святых Царственных мучеников. Государство объявило нового «бога» фашистским возгласом – «Украина понад усе!», а пророк этого «бога» - убийца Бандера. Русофобия культивируется на государственном уровне. Раскольники УПЦ КП (Филаретовцы), УАПЦ, и греко-католики (УГКЦ) становятся религиозными идеологами братоубийства и русофобии ради своего «бога». Проамериканские «христианские» секты занимают такую же позицию. Результатом такой деятельности, согласно официальным данным ООН, Украина стала самой быстровымирающей страной в мире.

И вот на этом фоне, из Малороссии, из Новороссии и из Закарпатской Руси верующие прошли сотни километров, и обнялись со слезами в Киеве. Так как мы единое целое наследие Святой Руси! Несмотря на многочисленные провокации со стороны властей, политиков и радикалов, а также дезинформацию многих СМИ, настраивание одного региона против другого, Крестный ход благополучно достиг своей цели.

Происходили попытки отобрать великие святыни – лавры в УПЦ. 13 мая Тернопольский облсовет обратился к Президенту Украины Петру Порошенко и Кабмину с требованием вернуть Почаевской Лавре статус государственного заповедника. А 16 июня нардепы Верховной Рады подготовили законопроект «О комплексе Киево-Печерской и Свято-Успенской Почаевской Лавр», в котором предполагали сделать обе лавры историко-культурными заповедниками. За этими решениями автоматически следовала бы передача их в лоно раскольников и униатов. Весьма скандальные законопроекты 4128 и 4511, цель которых оторвать от канонического единства УПЦ от РПЦ, и полностью подчинить государственному управлению с передачей под раскольников.

Верующие через православные братства стали более смело выступать против гражданского противостояния.

Под конец 20016 года пришла информация и с Белоруссии, Лукашенко выступил против действий и планов хунты по расчленению РПЦ, назвав Украину «негативным примером».

Давать прогнозы это всегда неблагодарное дело, но говорить о процессах, и их тенденциях о вероятных вариантах событий весьма оправдано.

Безбожные власти на Украине даже после выбора Трампа, не меняют своей риторики, и радикалы не куда сами не деваются, это означает, что будут конфликты на этнической религиозной и идеологической теме. Прессинг УПЦ и захваты храмов также будут продолжаться. Нелегитимная власть может удерживаться только на крови братоубийства, а значит, военные конфликты востребованы. Украина вымирает и разваливается, скорее всего, до момента её раздела между соседними государствами.

«Гаванская встреча» Папы Франциска и Патриарха Кирилла. Последствия сегодня.

Между РПЦ и Ватиканом на протяжении столетий сохранялись напряженные отношения. Препятствием для такой встречи была агрессивная униатская политика Католической Церкви и то, что мы для них оставались схизматиками. На Западе Украины греко-католики в начале 90-х годов разгромили три православные епархии.

Встреча состоялась 12 февраля на Кубе. Начавшись с братских объятий, она завершилась подписанием Гаванской декларации. В ней было осуждён «униатизм», поднят вопрос о защите христиан Востока. Интересно то, что конфликт на Востоке Украины не назван агрессией России, а местным конфликтом. Были осуждены украинские расколы. И в этом стоит признать успех Патриарха.

Конечно же, это не понравилось этнофилитизким бандеровским «церквям». Лидеры украинских бандеро-униатов призвали своих прихожан игнорировать Гаванскую декларацию, одновременно пытаясь по-своему истолковать пункты декларации об «униатизме».

Стоит признать, что часть православных верующих и духовенства, восприняла эту встречу как проявление экуменизма в смысле предательства православия. И это могло бы послужить поводом к локальным расколам. Но предстоятель РПЦ чётко заявил, что «Сотрудничество Русской Церкви с католиками исключает компромиссы по вероучительным вопросам».

В итоге, спустя время, авторитет РКЦ (католики) в глазах православных верующих так и не приобрели. О исцелении и преодолении раны раскола говорить рано, а учитывая богатую палитру экуменических встреч и извинения Папы, начиная от извращенцев и заканчивая экзотическими конфесиями, всё это породило только отвращение. На Украине УГКЦ также продолжает свою агрессивную деятельность, разжигая как среди своей паствы, так и среди ВСУ в АТО русофобию и православнофобию. А значит, ничего не поменялось в их настрое.

Реконструкция Кувуклии.

Новость о реконструкции и вскрытии плиты над Гробом Господним вызвала в православном мире резонансную реакцию. Новость обрастала разными слухами и вызвала апокалиптические и эсхатологические настрои. И за эту «сенсацию» ухватились СМИ.

В 2015-м Иерусалимский Патриарх, с согласия глав двух других общин, предложил национальному техническому университету Афин изучить Кувуклию. Реставрация была согласована в марте 2016-го и проводится под руководством специалиста по сохранению памятников и строительных материалов Антонио Марополо. Впервые за 500 лет с места погребения Христа сняли мраморную плиту. После анализа содержимого святыни учёные пришли к выводу, что погребальное ложе Иисуса Христа в храме Воскресения Христова в Иерусалиме является той самой усыпальницей, которую в IV веке нашла святая равноапостольная императрица Елена.

Россия в контексте мировых политических и религиозных событий.

Православная Россия была и есть и будет поводом для нападений, и для этого есть ряд разносторонних причин, это уже отдельная глобальная тема.

Политическое давление происходит из стран Запада на Россию, по причине отстаивания своих прав и свобод, защиты русскоязычного населения, и вообще из-за желания быть русским. И если бы даже не было возвращения Крыма, и конфликта с нелегитимной властью Украины с Россией, войны в Сирии, так называемых хакерских нападений и т.д. то всё равно были бы санкции.

История открывает нам интересный факт, что первые санкции Западом против России вводились ещё при Царе Иоанне Грозном. Орден Ливонцев, который был под разным протекторатом и шведов и немцев, поляков, препятствовали России торговле с Англией, арестовывали русских купцов, препятствовали въезду мастерам и ремесленникам из Европы, и, в конце концов, объявили нам войну. Войну русскому Царю – проиграли.

Поражает циничность санкций против спортсменов и параолимпийцев. Но экономические санкции только укрепили ряд отраслей России. Происходит круглосуточное нагнетание русофобии и клепания фейков о зверстве русских в Сирии. Но это во многих странах Европы создало противоположный эффект. Многие национальные лидеры говорят об отмене санкций и сотрудничестве с Россией. Выбор президентом США Трампа меняет политическую картину мира и даёт повод к более дружеским и прагматичным отношениям.

Самого начала вмешательства в войну против так называемого ИГИЛ в Сирии, Русской Православной Церковью была благословлена Священная война. В этом нашу Церковь поддержали все традиционные религии в РФ. Для сравнения, при всём своём могуществе на Западе, ни Папа Римский, ни одна другая страна Европы и мира не вступилась в защиту христиан Востока. Присутствие НАТОвской коалиции с начала конфликта только усилило ИГИЛ. Конфликт с Турцией из-за сбитого самолёта сильно ударил по авторитету дружбы с ней, но последние путчистские события сыграли на руку, и мы переиграли американских партнеров на Ближневосточном театре военных действий. Даже убийство русского посла не изменило вектор общей деятельности.

Уже нагло и открыто в ЕС Русская Православная Церковь объявлена врагом. Двадцать третьего ноября Европарламент принял резолюцию о противодействии «враждебной Евросоюзу пропаганде». В ней, впервые в новейшей истории, среди главных врагов постхристианского Западного мира, наряду с российскими СМИ, называется Русская Православная Церковь, которая, по мнению идеологов евросодома, «представляет опасность» для Европы, так как «может посеять сомнения и рознь между странами союза, ослабить стратегическое единство ЕС и его североамериканскими партнёрами, парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты ЕС и трансатлантическое партнёрство».

Хватает либералов «пятой колоны» внутри России, которые всеми силами отодвигали появление памятника в Москве крестителю Руси – святому равноапостольному князю Владимиру, даже шантажировали через ЮНЕСКО его установлению возле Кремля. Немало злорадствовали по этому поводу «свидомые украинцы». Но его торжественное открытие на День Единства страны стало победоносным для России.

Сейчас происходит исторический феномен – возрождение доброго имени Царя Иоанна Грозного. Постановка ему памятника в городе Орле и освящение его современным духоносным старцем архимандритом Ильей Ноздриным только укрепляет духовное могущество Руси. Поднимаются к обсуждению в общественности темы, которые раньше даже не обсуждались: вернуться к Юлинскому календарю, возвратить Белый Кремль, убрать Мавзолей.

Антиабортное движение набирает силы, хотя сопротивление ему, как индикатор, показывает состояние общества. То же касается и переименования станции метро Войковская.

Коррупционные скандалы высокопоставленных лиц потрясли общество. Совсем ожидаемой реакцией стало злорадство и насмешки врагов России по поводу разных катастроф, будь то падение самолётов, или отравления людей. Русская Православная Церковь всегда со своим народом в трудные минуты.

Порадовало нас в прошлом году то, что на высокие посты пришли православные верующие люди: министр образования – Ольга Васильева в прошлом преподаватель в Сретенской семинарии и уполномоченный по защите прав ребёнка в РФ – Анна Кузнецова, матушка священника, матерь шестерых детей. На выборах в Госдуму в депутатский корпус попали ряд ярких личностей, открыто отстаивающих православную веру.

«Бессмертный полк» приобретает всё более глобальные мировые масштабы, так что уже в сотнях странах проходят эти мероприятия. Этот феномен русского духа - наилучший ответ нашим врагам, на такую акцию им парировать уже нечем.

Ярким событием стало празднование 1000-летия русского монашества на Афоне, которое прошло не только в России, но и по странам СНГ.

Монашество всегда особо почиталось в Православии, а Святая Гора Афон занимала особое место в сердцах православных верующих. Именно с Афона на землю древней Руси пришло монашество. Родоначальником русского монашества стал Антоний Печерский. В 2016 году прошёл ряд мероприятий по епархиям РПЦ, посвящённых празднованию 1000-летия русского монашества на Афоне.

Если говорить вообще о деятельности РПЦ её разных отделов и некоторых епархий, то можно ставить высшую оценку. РПЦ всё сильнее проникает в разные сферы жизни государства и общества.

Краткие выводы и предположения. Что принесёт 2017 год?

Гонения на Церковь на Украине и гражданское противостояние будет продолжаться. Церковь в РФ живёт своей жизнью, набрав обороты, не останавливаясь в своём развитии социально-миссионерских структур и объёмов охвата ареала своей деятельности. Ранее накопленный опыт, за прежние годы, в разных епархиях будет проявляться уникальными проектами и мероприятиями. Рост авторитета и позиции в обществе возрастает. РПЦ так и останется одной из самых быстрорастущих религиозных конфессий в мире, такая тенденция сохранится и в будущем ещё долго!

Мелкие ориентированные на православие расколы и секты не звучали громко в информационном пространстве в 2016, как в прошлые годы, их жизнь вне лона спасительной Церкви утихает.

Протестантизм (секты) себя исчерпал, только экзотические виды как нечто новое, может некоторое время к себе привлекать. Но уже в обществе выработался иммунитет на заокеанские секты. Многие популярные секты в прошлом, такие, как Белое братство, Виссарионовцы, Кочетковцы и т.д. давно канули в лету, о некоторых остаются только небольшие воспоминания.

Традиционные вероисповедания живут между собой в мире и вопрос выяснения претензий не существует. Те попытки, которые были проведены террористами, для разжигания межконфессиональных конфликтов, поджоги храмов, убийства имамов и священников, не увенчались желаемым успехом. Но стоит учесть, что многоконфесиональная палитра России, где в прошлом были исторические стычки, это желанный куш для наших врагов. Хочется отметить, что именно в исламской среде эту беду более всего осознают, и, их религиозные лидеры прилагаю все свои усилия для сохранения мира; «работайте ребята»!

О мусульманстве. Мусульмане в РФ имеют небольшой, но стабильный и постоянный рост среди традиционных исламских народов. Есть и одиночные случаи принятия ислама славянами. Известно, что представители народов считающихся традиционно исламскими, пребывая в славянской среде, ассимилируются, принимая русские имена, и православную веру, точную статистику привести по этому поводу сложно, но тенденция нарастающая. Теперь во многих православных храмах привычным делом стало видеть не славянские лица кавказских и азиатских национальностей, чего раньше не было. И значит нам нужно максимально использовать социальное миссионерство, а лоно богатейшей русской православной культуры - это тот инструмент, с помощью которого нужно приводить людей ко Христу.

Уроки нападений, дискриминаций на разных фронтах на Церковь пошли в пользу, и многих заставило себя активизировать в информационной деятельности, соответственно современным вызовам. Острым остался вопрос противостояния на Торфянке, и подобные горячие точки, где безбожники устроили компанию по храмоборству, и, учитывая те ресурсы, которые они потратили, чтобы создать безбожный и антиправославный настрой у населения, соответственно, стоит предполагать, что конфликт будет еще разгораться.

В России «пятая колона» хоть и подорвана, но ещё в силе и будет делать всевозможные провокации против России и Церкви. Русофобия, как извне, так и внутри будет искать и приобретать новые изысканные формы. При всей нашей патриотичности, воры-олигархи никуда не делись, а значит, грабить народ будут дальше. Замыливание глаз народу ими будет продолжаться. Но в этом попущении Божьем есть промыслительное попечение о нас – богатство и свобода нужна тем, кто ими умеют пользоваться. Свободой и богатством себя убила Европа, став антихристианской. Ибо решение этого вопроса лежит только в нравственной плоскости.

Санкции в той форме, что есть, себя уже исчерпали, и более того, укрепили некоторые отрасли экономики в России. Для Запада и США нужен только внешний конфликт для остановки роста России и для этого будет искаться повод войны сделать это чужими руками. А значит, и прежние конфликты по периметру границы будут подогреваться. Тут много будет зависеть от нас самих.

Евроазиатский Союз оправдал своё создание, так что многие другие страны стремятся в него войти. Это верный путь развития. Это также открытая зона для миссионерства РПЦ.

На этом фоне развитий религиозных и политических мировых событий, РПЦ имеет мессианские и стратегические возможности и ресурсы расширить свою деятельность как внутри своей канонической территории, так и вне её. Главное, чтобы каждый из нас, занял активную жизненную и социальную позицию, трудясь во славу Божию и Отечества!

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