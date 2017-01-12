Аресты журналистов в Белоруссии

12.01.2017 12:15:53

До недавнего времени казалось, что островком хотя бы относительного благополучия и межнационального спокойствия на постсоветском пространстве является Республика Беларусь. При этом очевидно, что все это стало возможным благодаря участию Белоруссии в таких интеграционных объединениях как Союзное государство и Евразийский экономический союз, а также государственному статусу русского и белорусского языков.

Однако в последнее время минский официоз все больше начал сползать в губительную пучину местечкового национализма, проявлять нетерпимость к иному мнению. Вначале под видом заботы о белорусском языке началась кампания по ограничению сферы употребления русского языка, затем последовали «коррекция» памятника А.С. Пушкину в Могилеве и запрет на использование георгиевской ленточки в общественных местах. И вот теперь аресты группы белорусских авторов, писавших материалы для российских информационных ресурсов, которым пытаются вменить абсурдное обвинение в разжигании национальной вражды.

Если отбросить казенные сообщения белорусских официозных СМИ, вещающих о том, что арестованные журналисты - Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин, Сергей Шиптенко, «действовали группой лиц по единому замыслу», занимаясь «возбуждением у различных групп населения Российской Федерации и Республики Беларусь национальной и иной социальной вражды, а также розни по признакам национальной, языковой и иной социальной принадлежности, выразившихся в подготовке и размещении статей в интернете»[1], и оценить реальную направленность публикаций подследственных авторов, то несложно убедиться в откровенной фабрикации всего этого дела.

Вот, что, к примеру, думает по этому поводу идейный оппонент Юрий Павловца бывший кандидат в президенты РБ от прозападной оппозиции Татьяна Короткевич: «Арест этих публицистов, конечно, стал очень неприятной новостью. Юрия Павловца я знаю лично, для меня это человек, который на разных площадках просто высказывал свое мнение, всего лишь пытался размышлять вслух. Я считаю, что очень неправильно, когда власть арестовывает людей за то, что они думают вслух, высказывают свою позицию. По большому счету, это всего лишь мнение авторов. Достаточно резкое и грубое, но все то, что я видела, находится в рамках понятий о свободе слова, прав на высказывания и оценки, хотя, конечно, очень дискуссионные»[2].

А вот как оценивает случившееся председатель Координационного совета белорусских организаций российских соотечественников Андрей Геращенко: «Ситуация, возникшая в связи с задержанием ученого, педагога и публициста Юрия Павловца получила широкий общественный резонанс и вызывает большую обеспокоенность. Смысл задержания и содержания под стражей Павловца в том, чтобы оказать давление на общественное мнение, чтобы граждане боялись свободно высказывать свои симпатии к России»[3].

Геращенко и Короткевич занимают противоположные позиции по самому принципиальному вопросу в выборе будущего Белоруссии. Первый выступает за прочный Союз с Россией, считает Белоруссию неотъемлемой частью Русского мира, вторая - против общерусского единства, за втягивание Республики Беларусь в Евросоюз. В тоже время эти два антипода сходятся в том, что борьба различных точек зрения (даже самых крайних) должна происходить на дискуссионных площадках и в СМИ. Оппонентов в случае несогласия можно критиковать, но уж никак не подвергать репрессиям и затыкать в рот, сажая в тюрьму.

Что касается арестованных журналистов, то анализ выложенных ими в Сеть материалов свидетельствует о том, что авторы, пусть иногда и в довольно резкой форме, выражали несогласие с возникшим тупиком в деле строительства Союзного государства, крайней медлительностью белорусско-российских интеграционных процессов, критиковали за это не только белорусские, но и российские власти, отстаивали принадлежность белорусского народа к Русской цивилизации. В их статьях национальное достоинство белорусов и русских никогда не ущемлялось, призывов, инициирующих межнациональную вражду, не было и в помине . Нельзя согласиться и с тем, что Алимкина, Павловца, Шиптенко некоторые СМИ определяют как «пророссийских» журналистов: все они не только являются добропорядочными гражданами Республики Беларусь, но всегда своим приоритетом полагали отстаивание подлинных интересов белорусского народа, так как они их понимают.

Ни о каком политическом экстремизме речь, конечно, идти не может. И если существовали какие-либо перегибы со стороны арестованных журналистов, то они являются предметом административного разбирательства, но никак не уголовного преследования.

А ведь если верить сообщениям белорусских государственных СМИ, то взятым под стражу журналистам грозят явно несоразмерные содеянному сроки лишения свободы от 5 до 12 лет. И если такое действительно произойдет, то арестованные журналисты превратятся в чистейшей воды узников совести, политзаключенных со всеми вытекающими для официального Минска последствиями. В первую очередь, это обернется невосполнимыми имиджевыми потерями для Республики Беларусь.

В связи с этим возникают закономерные вопросы: зачем все это белорусской власти и кому выгодна эта неприглядная история? Возможно, что ответ кроется в следующих обстоятельствах. Дело в том, что арестованные журналисты являются инициаторами создания общественной инициативы под наименованием «Комитет 17 сентября», которая намерена популяризировать борьбу национально-освободительного движения Западной Белоруссии в период с 1921 по 1939 годы против польской оккупации за воссоединение с Белорусской ССР и Россией в рамках СССР и добиваться официального придания дате 17 сентября статуса «Дня воссоединения белорусского народа».

Стремление властей придать забвению эту дату белорусской истории как раз и подвигло общественных активистов под началом Сергея Шиптенко[4]пойти на создание «Комитета 17 сентября», который был не только сформирован, но и начал вести просветительскую работу[5]. И все это случилось так некстати для минского официоза, который начал откровенный флирт с Варшавой. Последняя уже и не скрывает своих реваншистских устремлений относительно бывших «кресов всходних» («восточных окраин») довоенной Речи Посполитой. Причем, новоявленная любезность между Минском и Варшавой зашла уже так далеко, что недавно побывавший в Республике Беларусь маршал сената Польши Станислав Карчевский высказался за отмену виз между Польшей и Республикой Беларусь[6]. Поэтому нельзя исключать, что громкий и скандальный арест журналистов стал реверансом минского официоза перед Варшавой.

Картина вырисовывается довольно удручающая. Арест группы журналистов выглядит (несмотря на все усилия государственных СМИ) не как успех белорусских спецслужб, сумевших нейтрализовать подрывную деятельность неких «идеологических диверсантов», а как масштабная политическая провокация, способная нанести серьезный ущерб не только делу союзного строительства, но и авторитету белорусского президента.

Ведь в глазах значительной части российской и белорусской общественности за Республикой Беларусь может закрепиться нелицеприятная репутация страны, где преследуют сторонников Русского мира и Союзного государства, одним из субъектов которого является Белоруссия. Гонения на журналистов можно рассматривать как нарушение белорусской стороной сразу нескольких статей Договора о создании Союзного государства (ст.1,2,5,18), включая положения о соблюдении основных прав и свобод человека, о признании политического и идеологического многообразия, о формировании общего информационного пространства. Кроме того никто не давал права министерству информации Республики Беларусь вмешиваться в работу российских электронных средств массовой информации, оценивать содержание публикуемых ими материалов.

Эта акция Следственного комитета РБ косвенно свидетельствует о том системном кризисе, который переживает Белоруссия, и который уже затронул не только экономику и социальную сферу, но государственную идеологию. При этом не имеет особого значения, кто конкретно осуществлял арест журналистов, и даже то, от кого на самом «верху» исходило указание на проведение этой операции. В данном случае важно понять, какие силы вдохновили и подтолкнули белорусские власти на проведение этой сколь бессмысленной, столь и вредной для самой Республики Беларусь акции.

Отдел Белоруссии Института стран СНГ

[1] https://news.mail.ru/politics/28090604/

[2] http://ross-bel.ru/iz-pervyh-ust/article_post/korotkevich-zastupilas-za-adeptov-russkogo-mira-vlast-arestovyvayet-lyudey-za-vyskazyvaniye-svoyey-pozitsii

[3] http://vz.ru/news/2016/12/8/848378.html

[4] http://www.ritmeurasia.org/news--2016-12-12--aresty-pavlovca-alimkina-shiptenko-ogromnaja-oshibka-27321

[5] https://www.postsovet.ru/blog/ukraina/840355.html

[6] https://news.mail.ru/politics/28098505/

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