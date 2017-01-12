Киев заговорил об обмене пленными в страхе перед Западом

12.01.2017 11:58:53

Советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит заявил, что Киев готов осуществить обмен пленными с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по формуле "228 на 48". И напомнил: ранее украинская сторона освободила 15 человек, среди которых шесть женщин. Эксперты утверждают: последние политические события заставят Киев изменить свою линию поведения уже в ближайшее время.

"Обмен пленными – это единственный пункт минских соглашений, который украинской стороной более-менее соблюдался, все остальные условия Киев просто игнорировал, - рассказал ФБА "Экономика сегодня" директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. – При этом украинские элиты очень испугались победы Трампа на выборах в США, также они прекрасно понимают: в двух европейских странах "Нормандской четверки" в нынешнем году состоятся выборы, и Европе будет совсем не до Киева. Справедливо полагая, что "опека" Украины со стороны Запада в ближайшее время существенно ослабнет, украинское руководство предвидит, что "партнеры" больше не станут закрывать глаза на игнорирование Киевом минских договоренностей. И делают упреждающий ход: заявляют о готовности выполнить один из важных пунктов – обменять военнопленных по принципу "всех на всех".

Ранее Юрий Тандит напомнил: Киев уже передавал полтора десятка пленных ЛНР и ДНР, и сейчас СБУ готова продолжить обмен – на этот раз по принципу "всех на всех". Служба безопасности Украины якобы уже вышла с такой инициативой, назвав это "беспрецедентным предложением". Подтверждения об этом из самопровозглашенных республик Донбасса не было. По словам советника главы СБУ, Киев регулярно обменивается списками пленных с ЛНР и ДНР.

"Заявляя сейчас о желании выполнить важный пункт минских договоренностей, Киев получил бы козырь на случай, если терпение Запада лопнет. Обмен военнопленными украинское руководство назовет прорывом в исполнении соглашений. Однако Киеву этот ход также грозит неприятными последствиями. Через несколько месяцев "нормандская четверка" вновь поставит вопрос о дальнейшем выполнении условий "Минска-2". Но следующие этапы украинским политикам совсем не выгодна, так как они подразумевают возвращение Донбасса под управление Киева с сохранением большой доли самостоятельности и рычагов влияния. Сказав "А", вскоре придется говорить "Б", при этом Запад больше не станет перекладывать ответственность за невыполнение договоренностей на Москву. Потому вряд ли Киев сегодня зайдет дальше декларативных заявлений об обмене пленными – слишком очевидны последствия такого шага", - отмечает эксперт.

"Минск-2" и "фактор Савченко"

Вопрос об обмене военнопленными между украинской стороной и республиками Донбасса бурно подняла в начале нынешней недели депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Она заявила, что готова опубликовать списки военнопленных, содержащихся обеими сторонами конфликта, чтобы подготовить их обмен. СБУ запретила депутату это делать и даже пригрозила тюрьмой. Однако Савченко все равно выставила на публичное обозрение имена, отчества, фамилии и даты рождения 41 гражданина Украины, которые удерживаются в ДНР и ЛНР (этот список, как отмечено, подтверждён властями непризнанных республик). При этом в списке, запрошенном Киевом, указаны данные 121 человека. Кроме этого, депутат опубликовала список из 524 человек, запрошенных ДНР и ЛНР.

"В настоящее время Киев понимает, что действующую политическую линию поведения срочно придется менять из-за меняющейся картины мира. Наметилось потепление отношений РФ и США, Франция и Германия уже переключились на внутренние проблемы. Новый американский президент Дональд Трамп в отношении Украины высказывался крайне негативно, а Киев во время его предвыборной кампании повел себя не лучшим образом, открыто поддержав его соперницу Хиллари Клинтон.

Кроме того, есть внутренние негативные факторы – та же неуправляемая Надежда Савченко очень раздражает украинские элиты. Она не подконтрольна никому и абсолютно не вписывается в образ власти, пришедшей на волне Майдана. А значит, от нее можно ожидать новых "сюрпризов" в любой момент.

Можно понять и возмущение СБУ, яростно протестовавшей против публикации списков военнопленных. Как только стали известны имена военнопленных, их родственники начали процесс объединения против действующей украинской власти – поводов быть недовольными политикой Киева у них предостаточно. Именно этот процесс интеграции протеста украинские политики всеми силами пытались не допустить. Теперь уже изменить ничего нельзя, и придется делать хорошую мину при стремительно ухудшающейся игре", - резюмирует Павел Салин.

Максим Бут

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