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Детали

Байден и Порошенко проведут прощальную встречу 15 января


12.01.2017 11:55:12

Вице-президент США Джо Байден планирует посетить Украину 15 января. Ожидается, что в ходе своего визита он встретится с президентом страны Петром Порошенко. Какие именно вопросы будут обсуждать политики — не уточняется, пишет Reuters.

Отметим, что в последний раз Байден был на Украине в декабре 2015 года. Кроме того, он, наравне с бывшим официальным представителем госсекретаря Викторией Нуланд, активно посещал Украину во время Евромайдана, который закончился государственным переворотом. 16 декабря в ходе телефонного разговора с Порошенко он призвал враждующие в Донбассе стороны возобновить процесс обмена военнопленными.

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