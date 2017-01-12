Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 18:14:27
- В Госдуме предложили упростить процедуру принятия гражданства для носителей русского языка и русской культуры далее »
- 17:41:23
- В Москве откроется представительство президента ПМР в РФ далее »
- 13:00:44
- В Казахстане создадут рабочую группу по перераспределению власти далее »
- 12:55:47
- Азербайджан внес в «черный список» 180 иностранных журналистов далее »
- 11:55:12
- Байден и Порошенко проведут прощальную встречу 15 января далее »
- 11:21:50
- Заместитель директора Института стран СНГ В.В. Евсеев посетил Институт кавказских исследований в Тегеране далее »
- 15:18:06
- Россия и Турция: ценностные основания стратегического партнерства далее »
- 13:21:48
- Додон приедет в Москву 16 января, чтобы встретиться с Путиным далее »
- 13:15:01
- МИД Казахстана подтвердил предоставление площадки для переговоров по Сирии далее »
- 13:06:53
- МИД Белоруссии опубликовал указ о безвизовом въезде для граждан 80 стран далее »
-
В Бельгии случился кризис толерантности далее »
-
Украина в призме нового миропорядка далее »
-
Грозин: смена власти в Узбекистане заставила Казахстан задуматься далее »
-
Константин Затулин: Создание СНГ было отвлекающим моментом. Главная задача - распад СССР далее »
-
Итоги года. Время покажет. Выпуск от 29.12.2016 далее »
-
Константин Затулин и Дмитрий Белик в программе "Актуально" далее »
-
Грозин: Азимова в Душанбе ждали давно далее »
Детали
Байден и Порошенко проведут прощальную встречу 15 января
|12.01.2017 11:55:12
Вице-президент США Джо Байден планирует посетить Украину 15 января. Ожидается, что в ходе своего визита он встретится с президентом страны Петром Порошенко. Какие именно вопросы будут обсуждать политики — не уточняется, пишет Reuters.
Отметим, что в последний раз Байден был на Украине в декабре 2015 года. Кроме того, он, наравне с бывшим официальным представителем госсекретаря Викторией Нуланд, активно посещал Украину во время Евромайдана, который закончился государственным переворотом. 16 декабря в ходе телефонного разговора с Порошенко он призвал враждующие в Донбассе стороны возобновить процесс обмена военнопленными.
Другие материалы по теме
Порошенко остаётся без денег и без поддержки Запада
|
Появившиеся в киевских СМИ сообщения о разочаровании руководством Украины на Западе – свидетельство того, что режим Петра Порошенко стремительно утрачивает последнюю опору, считает политолог Денис Денисов.
Политпрогноз: Что ждет Украину в 2017 году?
|
Конец 2016 года ознаменовался проявлением целого ряда тенденций, указывающих на то, что первый послемайданный политический цикл на Украине подходит к завершению.
Януковичу в Рождество придумали религиозное обвинение
|
Экс-президента подозревают в похищении священника
Половина украинцев хочет досрочно выгнать Порошенко и Раду
|
Депутаты Рады разрушили репутацию Порошенко перед Западом
|
Украинские СМИ сообщают, что на Украине патентованным скандалом отгремел новогодний корпоратив фракции «Блок Петра Порошенко».
Суд в Москве признал события в Киеве в 2014 году госпереворотом
Партнёрский союз Ахметова и Порошенко: политэкономия войны
|
Мир на Украине – это желание миллионов и миллионов людей. Как внутри страны, так и далеко за её пределами. Похоже, одной из главных причин, почему не удаётся наладить мирное урегулирование, стало формирование в стране т.н. политэкономии войны, когда не только действующая власть и конфигурация правящей коалиции, но и экономика строится на военном противостоянии, а война – средство заработка для крупных финансово-промышленных групп.
|
Заместитель заведующего отделом Украины института Денис Денисов рассуждает о том, какие разочарования ждут Петра Порошенко в 2017 году.
Николай Азаров: На суде Янукович должен был фактами доказать невиновность Беркута
|
Экс-премьер Украины Николай Азаров поделился с «Материком» своими впечатлениями от участия экс-президента Виктора Януковича в допросе в режиме видеоконференции по делу расстрелов на Майдане.
Клюев: госпереворот на Украине спланирован спецслужбами США