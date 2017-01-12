Белорусский «безвиз» увеличит нагрузку на российские спецслужбы

12.01.2017 11:51:10

Александр Владимирович Фадеев Заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ

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Введение пятидневного безвизового режима для нескольких десятков стран позволит Белоруссии увеличить турпоток и пополнить за счет этого государственную казну, заявил 11 января заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев. Что касается России, то, как полагает эксперт, в условиях открытых границ с Белоруссией ей придется увеличить нагрузку на собственные спецслужбы, чтобы не допустить нелегального проникновения потенциальных преступников и террористов на свою территорию.

«Белоруссия ввела безвизовый режим прежде всего для своих соседей (а в этом списке — все страны Евросоюза). Думаю, что облегченный въезд будет способствовать увеличению турпотока в Белоруссию процентов на 20. Определен один пункт пропуска — аэропорт Минска. Это позволит четко контролировать тех, кто прибывает в РБ, хотя нагрузка на белорусский КГБ, конечно, во много раз возрастет», — сказал Фадеев.

На его взгляд, ожидать увеличения турпотока можно будет в летний период. «В Белоруссии прекрасная природа, и есть все условия для развития кантри-туризма, который очень моден в Европе. Более-менее отреставрированы замки, доставшиеся от литовского прошлого. Это тоже привлекательно для туристов», — отметил Фадеев.

Он отметил, что нагрузка на российские спецслужбы из-за этого решения белорусской стороны увеличится. «Естественно, надеяться на белорусских пограничников Россия не будет. Она вынуждена будет вложить дополнительные средства для того, чтобы купировать этот шаг белорусской стороны. Это не значит, что пограничный контроль станет осуществляться полностью — с колючей проволокой и овчарками. Однако российские спецслужбы будут вынуждены предпринять меры, которые позволят избежать рисков проникновения на территорию России радикальных элементов, террористов, членов запрещенных в России организаций и преступников», — убежден он.

Фадеев подчеркнул, что это решение «не связано с тем, чтобы как-то насолить России», и объясняется оно исключительно практическим желанием белорусской стороны пополнить бюджет за счет увеличение турпотока.

«Белорусский бюджет очень скромный, он недополучает средства от пошлин, налогов, прямых доходов от промышленных предприятий республики, и Белоруссия пытается решить проблемы за счет туризма. Это нормальная практика малых стран. В ней ничего необычного нет. Они все в той или иной степени пытаются развивать туризм, получая от этого прибыль. И правильно делают, с моей точки зрения», — подытожил Фадеев.

Ранее стало известно, что граждане 80 государств, прилетевшие в Национальный аэропорт Минск, получат право на безвизовый въезд в Белоруссию на срок не более 5 суток. Воспользоваться этим правом смогут граждане 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Саудовской Аравии, Кувейта, Омана и иных государств. Предполагается, что документ позволит увеличить поток туристов в Белоруссию. В России это решение охарактеризовали как внутреннее дело Минска, а также заявили, что действия белорусской стороны были согласованы с Москвой.

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