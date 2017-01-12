Константин Затулин: Додон, ведущий борьбу с парламентом Молдавии, нуждается в поддержке

12.01.2017 11:40:38

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

перейти на страницу автора



Директор Института стран СНГ,

Молдавская делегация во главе с главой государства Игорем Додоном посетит Москву. Как пишет РИА Новости, визит, в ходе её Додон планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, намечен на 16-18 января. В рамках беседы планируется затронуть вопросы возврата молдавской продукции на российский рынок и проблему молдавских трудовых мигрантов в России.

Первый заместитель председателя комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с НСН подчеркнул, что Додон не скрывал в ходе избирательной кампании своих намерений обновить отношения с Россией, а также установить их и с Евразийским союзом.

«Мы знаем о первых шагах президента Додона: был снят флаг Европейского Союза с официальной резиденции. Он демонстрирует своё желание выполнять обещания. Другое дело, что свои возможности и полномочия ему приходится отстаивать в борьбе. Большинство парламента, принадлежащего к другой политической эпохе, активно ему противодействует. Накануне его вступления в должность из его подчинения был выведен очень существенный сегмент правоохранительных органов. Всё это сделано из-за того, что никак не совпадает линии Додона и парламентского большинства. Всё это – повод для будущих политических событий. Я не исключаю, что в течение этого года могу быть проведены внеочередные выбор в парламент, поскольку нарастает неизбежность конфликта», - подчеркнул собеседник НСН.

По словам Константина Затулина, в этих условиях Додон нуждается в поддержке. Он заранее объявил, что его первый визит за пределы станы будет совершен в Москву. Он выполняет обещание.

«До этого он успел встретиться с новым президентом Приднестровской Молдавской Республики. Но надо понимать, что Кишинев официально не признает существование ПМР, поэтому это нельзя считать полноценным зарубежным визитом. Более того, такая встреча показана с точки зрения и молдавско-российских отношений. Для России существование Приднестровья чрезвычайно важный факт. РФ не намерена сбрасывать со счетов своих соотечественников. Это всё относится к широко известным обстоятельствам приднестровского конфликта, который неизбежно будет в центре внимания в ходе будущего визита Додона в Москву», - уверен депутат.

Затулин напомнил, что мы являемся официальными участниками переговорной группы по Приднестровью уже много лет.

«Здесь сталкиваются многие интересы. В 2002 году мы были в пяти минутах от договорённости Она была сорвана усилиями Запада - из-за двуличного поведения тогдашнего президента Молдавии Владимира Воронина, который тоже начинал с разговоров о союзе с Москвой», - отметил собеседник.

Президента Додона, по словам Затулина, преждевременно в чём-то упрекать.

«Напротив, мы отдаём себе отчёт в том, что ему приходится непросто в условиях противостояния с парламентом. Но я бы предостерегал от чрезмерных ожиданий, связанных с приднестровским урегулированием, потому что здесь, повторю, чрезвычайно важна точка зрения самого Приднестровья, которое неоднократно в ходе референдумов, в ходе выборов выражало своё желание быть с Россией. И это должно быть учтено. Если Россия не может принять этого сегодня, то она не может и просто от этого отмахнуться», - заявил эксперт.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Россия в экономическом плане заменить Молдавии Европейский Союз, Константин Затулин подчеркнул, что у Кишинева нет никаких реальных связей с ЕС в этой сфере.

«А в России и странах СНГ они есть. Конечно, при условии, что между нами будут восстановлены прежние отношения, в том числе таможенные. А это значит, договорённость с Евразийским Союзом. Сегодня Молдавия состоит в зоне свободной торговли с ЕС. Но это не дало ей ровным счётом ничего. Если не сказать, что это пошло ей в минус. С учётом эгоизма ЕС и его желания поддержать своих сельхозпроизводителей и не пустить на это рынок кого-то извне», - резюмировал собеседник.

Напомним, в ноябре в Молдавии прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от социалистов Игорь Додон. Он заявил, что первый визит в качестве главы государства намерен совершить в Москву. В его рамках он планирует провести переговоры, темами которых станут стратегическое партнерство с Россией, экономическое сотрудничество и приднестровское урегулирование.

Добавим, в ходе визита в РФ президент Молдавии Игорь Додон планирует встретиться с руководством Сбербанка и «Газпрома», а также патриархом Кириллом.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.