Заместитель директора Института стран СНГ В.В. Евсеев посетил Институт кавказских исследований в Тегеране

12.01.2017 11:21:50

12 декабря 2016 г. в рамках визита в Иран заместителя директора Института стран СНГ В.В. Евсеева состоялось его посещение в Тегеране Института кавказских исследований. С иранской стороны в этой встрече участвовали Мехди Хоссейни Тагиабад, директор указанного института, а также его сотрудники.

Институт кавказских исследований был создан в 2008 г. при Тегеранском университете. Он проводит исследования материального и духовного наследия России, Турции, Центральной Азии и Кавказа, а также их экономического потенциала. Это первый в Иране специализированный институт, который занимается комплексным изучением Кавказа и Центральной Азии. Тегеранский университет предоставляет этому институту помещение и осуществляет финансирование его деятельности. При этом Институт кавказских исследований работает по поручениям Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ), Организации культуры и исламских связей и других центров, заинтересованных в экспертной информации о Кавказе и Центральной Азии. Другое направление деятельности института – это ознакомление с российскими экспертами и исследователями других стран мира, которые занимаются кавказскими и центральноазиатскими исследованиями. А учитывая, что ИРИ имеет устойчивые связи как с Россией, так и всеми государствами Кавказа и Центральной Азии, то деятельность Института сконцентрирована не только на политических вопросах, но и на общественных, исторических и культурных.

За последнее время Институт кавказских исследований провел ряд международных конференций. В работе одной из них принял участие заместитель министра иностранных дел Армении. Во время посещения Института В.В. Евсеевым там был проведен международный семинар, посвященный вопросам региональной безопасности. На этом семинаре заместитель директора Института стран СНГ В.В. Евсеев сделал доклад: «Пространство для сотрудничества и конкуренции между Ираном и Россией в Центральной Азии и на Кавказе». По завершении семинара В.В. Евсееву вручили Благодарственное письмо от Института кавказских исследований.

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