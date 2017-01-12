Россия и Турция: ценностные основания стратегического партнерства

11.01.2017 15:18:06

10 января 2017 года успешно прошла видеоконференция «Россия и Турция: ценностные основания стратегического партнерства». Инициаторами проведения мероприятия выступил Византийский клуб, Институт стран СНГ, Смольный институт РАО (Санкт-Петербург), Ассоциация православных экспертов. Мероприятие объединило концептуалистов евразийской интеграции, а также стратегов народной дипломатии, активно участвующих в развитии славяно-тюркских, российско-турецких отношений, диалога православных и мусульман. Видеоконференция связала Москву, Санкт-Петербург и Турцию. На мероприятии были заслушаны стратегические доклады К.А.Фролова «Союз России и Турции: православный взгляд», Г.М.Иманова «Россия и Турция в ХХI веке: от стратегического партнерства к императиву евразийской интеграции», А.В.Посадского «Византия, Россия и тюркский мир в зеркале классического евразийства». Темами для обсуждения стали: глубинные исторические и духовно-ценностные основания славяно-тюркского единения; славяно-тюркское единение, православно-исламский диалог в пространстве Российской цивилизации и глобальном мире; стратегическое партнерство России и Турции; стратегии народной дипломатии в развитии славяно-тюркских отношений и евразийской интеграции. В московской аудитории вел мероприятие Кирилл Фролов, в петербургской – Александр Посадский.

Среди участников мероприятия:

Кирилл Фролов, глава Отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, глава «Ассоциации православных экспертов», эксперт «Византийского Клуба»

Александр Владимирович Посадский, профессор Смольного института Российской академии образования, эксперт «Византийского Клуба»

Гейдар Мамедович Иманов, академик Российской академии естественных наук, Ректор Смольного института Российской академии образования



Ринат Рауфович Магдиев, председатель Региональной общественной организации «Татарское Общество «Нур плюс»», к. т. н., заместитель декана мегафакультета Компьютерных технологий и управления Университета ИТМО

Динара Бухарова, член президиума Московской национальной татарской культурной автономии г. Москвы, руководитель общины православных татар города Москвы

Дмитрий Вячеславович Пахомов, директор фонда поддержки христианских церквей "Международный фонд христианская солидарность",сопредседатель международной ассоциации Христианство и Ислам, эксперт «Византийского Клуба»

Вячеслав Николаевич Валерьянов, писатель, общественный деятель, кандидат технических наук, декан факультета Гражданской безопасности Смольного института Российской академии образования, эксперт «Византийского Клуба»

Дмитрий Александрович Рущин, доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, журналист





Юрий Анатольевич Паламарчук, президент региональной общественной организации «Совет по межнациональному сотрудничеству», кандидат юридических наук, эксперт «Византийского Клуба»

Равшанбек Курбанов, руководитель регионального представительства Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В сходе своего выступления Кирилл Фролов детально осветил исторически известные теоретические разработки концептуалистов славяно-тюрского единения как со славянской, так и с тюркской стороны, как со стороны православного, так и со стороны исламского мира, что вызвало большой интерес участников конференции. Им было аргументировано продемонстрировано, что славяно-тюркское отношения не только укоренены в глубине веков, но и имеют основательный, проработанный концептуальный фундамент. Его освоение – важная задача интеллигенции славянских и тюркских народов. В частности, он полно осветил деятельность и идеи православного Патриарха Царьграда "дезунита" Геннадия Схолария, который писал, что турецкий султан - это меньшее зло, чем уния и Запад, а также работу по славяно-тюркскому взаимодействию святого Георгия Трапезундского. Кирилл Фролов отметил важную посредническую миссию православных тюрок в деле славяно-тюркского единения, сближения России и Турции, диалоге православного и исламского мира. В ходе своего выступления Г.М.Иманов отметил, что общие интересы России и Турции выдвигают сейчас на первый план императив интеграции. Без взаимодействия России и Турции невозможно достичь мира и согласия на евразийских просторах. Вместе с тем, очевидно ощущается острый дефицит гуманитарной составляющей в наших отношениях. Требуется создание мощных совместных стратегически значимых гуманитарных площадок. Они должны стать не просто местами встреч, а пространством вырабатывания совместных проектов ученых обеих стран, представителей гражданского общества, экономических структур и всего спектра общественных сил. Стратегически важно создание совместных славяно-тюркских научно-образовательных проектов. Сегодня важной площадкой развития славяно-тюркских отношений в России выступает Смольный институт Российской академии образования. Уже несколько лет на его территории генерируются концепции развития евразийского мира, славяно-тюркского взаимодействия, российско-турецкого диалога. Представители экспертного сообщества Смольного института РАО занимаются как концептуальными разработками, так и принимают самое непосредственное участие в формировании гражданской дипломатии, ведут активную общественную деятельность, содействующую открытию новых горизонтов сотрудничества народов Евразии. Участники мероприятия поддержали идеи Г.М.Иманова, отметив важность формирования славяно-тюркских научно-образовательных проектов как опоры славяно-тюркского единения и российско-турецкого сотрудничества. В ходе своего выступления Динара Бухарова детально осветила многостороннюю деятельность общины православных татар города Москвы. Она отметила, что православные татары и татары, исповедующие ислам совместно работают в мире и согласии, сохраняя культурную самобытность, сообща трудятся на благо страны, вместе отстаивают интересы России в глобальном мире.



Юрий Анатольевич Паламарчук обратил внимание на то, что, славяно-тюркское единение представляет собой как историческую данность, так и проект будущего, который требует кропотливой повседневной работы. На его взгляд, плодотворное взаимодействие славянских и тюркских народов в России и за рубежом невозможно без всестороннего развития межрегионального сотрудничества. Формат межрегионального сотрудничества никоим образом не должен игнорироваться, так как именно в межрегиональном сотрудничестве возможно почерпнуть творческие силы для сближения и единения народов и стран. Дмитрий Рущин подчеркнул важность прямого, непосредственного диалога православных и мусульманских народов в России и за рубежом. Оптимальная модель православно-исламского диалога был охарактеризована им как диалог без посредников, без опосредующего вмешательства некой третьей силы. Такой диалог должен отличаться субъектностью, ясностью позиций, ценностной вовлеченностью участников. При этом обсуждаться должны острые и насущные проблемы. Дмитрий Рущин указал на особую ответственность правительства России и Турции сегодня. Принципиально важно не поддаваться на провокации, требуется осторожность, последовательность, продуманность решений, компетентность, широкие консультации с общественными силами и экспертным сообществом. Вячеслав Николаевич Валерьянов указал на славяно-тюркское взаимодействие и единение как источник гражданской безопасности и стратегической стабильности на пространстве Евразии. Он акцентировал важность прямых, открытых, ценностно-насыщенных, содержательных гражданских диалогов между православными и мусульманами России. Такие диалоги – опорная база российской внешней политики при взаимодействии со странами исламского мира. Ринат Магдиев подчеркнул, что татарскому народу свойственно дружелюбие, сердечность, искренность, верность собственным традициям, глубокое уважение традиций других народов. Он указал на терпимость, глубокое уважение других традиций как характерные черты татарского народа на протяжении всей его многовековой истории. Именно эти черты татар стали основанием взаимодействия со славянами, привели к совместному творческому труду в деле формирования единой Российской цивилизации. На его взгляд, именно прочные внутрироссийские славяно-тюркские культурные связи, российский исторический опыт совместного жизнестроения славянских и тюркских, православных и мусульманских народов может выступать стратегическим основанием взаимодействия России и стран исламского и тюркского мира. Дмитрий Вячеславович Пахомов рассказал о своей работе в качестве гражданского дипломата, направленной на развитие отношений между Россией и гагаузами. Он отметил, что гагаузы осуществляют сегодня и способны осуществлять в дальнейшем стратегическую посредническую миссию в российско-турецких отношениях. Равшанбек Курбанов подчеркнул значение народной дипломатии и взаимодействия общественных сил в развитии славяно-тюркских отношений, а также всех форм евразийских интеграционных процессов с участием России. Залог успешности проекта евразийских интеграционных проектов в их опоре на народные силы и инициативы. Он указал, что Евразийский Союз привлекателен именно как союз народов. Им было подчеркнуто значение народной дипломатии в формировании отношений между Россией и Узбекистаном на современном этапе, обращено внимание на важность государственного содействия ее развитию. Александр Посадский подчеркнул значение трудов академика Г.М.Иманова в концептуальной разработке и практической реализации славяно-тюркского единения. На его взгляд, перед лицом современных глобальных вызовов, несущих угрозу ослабления и разрушения социокультурных связей, принципиально важной видится задача сохранения и развития всей тотальности российских внутрицивилизационных отношений. Нельзя забывать, внутрицивилизационные связи питают межцивилизационное взаимодействие. Славяно-тюркские связи – фундаментальная составляющая внутрицивилизационных связей России. Воплощенное Россией славяно-тюркское единение позволяет ей выходить на уровень стратегической глубины при взаимодействии со странами тюркского мира.







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