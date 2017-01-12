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Детали
ЦРУ использовало фейки пользователей 4Chan для доклада против Трампа
|11.01.2017 15:09:46
Иван Иванович СкориковРуководитель Пресс-центра Института стран СНГ
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Информационный портал BuzzFeed под грифом «важно» опубликовал «секретный» доклад под заголовком «Материалы, раскрывающие глубинные связи Трампа с Кремлем», который ранее был представлен еще пока действующему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме американскими спецслужбами.
Согласно докладу, некий бывший агент британской разведки с риском для своей жизни вывез секретные материалы из России. Исходя из них, новоизбранный президент США Дональд Трамп отдыхал в московском отеле «Ритц-Карлтон» в окружении российских проституток, которые организовали ему, назовем это так, сеанс уринотерапии. «Золотой дождь» в номере, в котором ранее останавливался Барак Обама.
Далее сообщается, что пока Трамп развлекался с девушками, за ним следили агенты ФСБ. Российские спецслужбы планировали его шантажировать. В докладе подчеркивается, что контакты Трампа и России длятся уже более пяти лет.
Как сообщает издание Lenta.ru, WikiLeaks поставил под сомнение этот доклад, отметив отсутствие дат и фактов. Да и сам стиль вызывает большое недоверие.
Однако, правда оказалась куда смешнее. Оказывается, что весь доклад от самого начала и до самого конца еще в октябре прошлого года был создан пользователями социальной сети 4Chan, которые, простите, попросту «застебали» американские спецслужбы. Зачем? Да шутки ради.
Политолог и эксперт Института стран СНГ Иван Скориков считает, что подконтрольные демократам СМИ перешли все грани политкорректности и журналистской этики. Такого потока клеветы, причем низкосортной, постельной, наверное, не было в отношении ни одного американского лидера.
«Сама фигура Трампа как экстравагантного политика, конечно, дает повод лепить в СМИ любую ахинею, но системность и масштаб черного пиара поражает. Публикация издания BuzzFeed о шалостях с проститутками — это типичный прием политической дискредитации в либеральных СМИ Запада. Так в свое время уничтожили карьеру решившего встряхнуть МВФ Доминика Стросс-Кана, так пытались скомпрометировать сдружившегося с Путиным Сильвио Берлускони, можно найти множество примеров, когда неудобных политиков высшего ранга обвиняют в немыслимых извращениях. В нынешнем случае CNN, используя свой авторитет, ссылаясь на сомнительный ресурс BuzzFeed и якобы подтверждение самих спецслужб, продолжает попытки доказать американским избирателям, что Россия имеет рычаги давления на всю политическую систему США. То есть Кремль, когда надо, наносит «хакерские атаки» на неудобного кандидата, а когда хочет — может ударить и по своей «марионетке». Тем самым администрация Обамы делает последние попытки «открыть глаза» обществу, что Трамп — «петрушка», которого надел на руку хитрый и коварный Путин, чтобы с его помощью создать в Вашингтоне беспрецедентный политический кризис и развалить Америку», — пояснил Скориков.
Естественно, заметил политолог, что WikiLeaks и бдительные американские блогеры легко развенчали «вброс» BuzzFeed и CNN. Но и без этих опровержений сторонники избранного президента США не поверили бы этим СМИ.
«CNN во время президентской кампании настолько откровенно чернила Трампа, что это во многом даже сыграло в его пользу. Портал же BuzzFeed известен в мире не своими инсайдерскими компроматами, а своими офисами, названными в честь милых котиков и песиков — звезд Интернета. Видимо, как раз они и стали тайными инсайдерскими источниками журналистов BuzzFeed, а не некий отставной британский разведчик. Свой (американский) компромат после позорной избирательной кампании демократов, похоже, уже не вызывает доверия населения. Поэтому фабрикуют внешний, — и, конечно, откуда, если не из демонизированной России. Забавно, что «достоверность» слухов якобы подтверждается спецслужбами. А выяснилось, что их очень умело «затроллили» пользователями 4chan, которые вбросили в Интернет шутку про «развратника» Трампа еще в октябре прошлого года. Фейк был отправлен в сообщество «Анти-Трамп», а оттуда республиканец Рик Уилсон пошел в ЦРУ с «уникальной информацией». И, кстати, если даже допустить то, что Трамп действительно отдыхал с московскими блудницами, — это особо не повлияет на его рейтинг. После секс-скандала с Биллом Клинтоном американское общество уже ничем не удивить. Тем более, что сам Трамп никогда не строил из себя святошу и отличника. И как раз благодаря этому смог сломать систему. От Трампа ждут общественных перемен, а не идеальной биографии. Ему, в конце концов, уже 70», — резюмировал Иван Скориков.
Илья Муромский