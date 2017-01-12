Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 18:14:27
- В Госдуме предложили упростить процедуру принятия гражданства для носителей русского языка и русской культуры далее »
- 17:41:23
- В Москве откроется представительство президента ПМР в РФ далее »
- 13:00:44
- В Казахстане создадут рабочую группу по перераспределению власти далее »
- 12:55:47
- Азербайджан внес в «черный список» 180 иностранных журналистов далее »
- 11:55:12
- Байден и Порошенко проведут прощальную встречу 15 января далее »
- 11:21:50
- Заместитель директора Института стран СНГ В.В. Евсеев посетил Институт кавказских исследований в Тегеране далее »
- 15:18:06
- Россия и Турция: ценностные основания стратегического партнерства далее »
- 13:21:48
- Додон приедет в Москву 16 января, чтобы встретиться с Путиным далее »
- 13:15:01
- МИД Казахстана подтвердил предоставление площадки для переговоров по Сирии далее »
- 13:06:53
- МИД Белоруссии опубликовал указ о безвизовом въезде для граждан 80 стран далее »
-
В Бельгии случился кризис толерантности далее »
-
Украина в призме нового миропорядка далее »
-
Грозин: смена власти в Узбекистане заставила Казахстан задуматься далее »
-
Константин Затулин: Создание СНГ было отвлекающим моментом. Главная задача - распад СССР далее »
-
Итоги года. Время покажет. Выпуск от 29.12.2016 далее »
-
Константин Затулин и Дмитрий Белик в программе "Актуально" далее »
-
Грозин: Азимова в Душанбе ждали давно далее »
Детали
Почему русский язык становится недоступным для таджикских школьников
|11.01.2017 13:59:30
Глава Минобрнауки РТ Нуриддин Саид посетовал, что в стране по-прежнему не хватает учителей. Особенно остро дефицит кадров ощущается в школах с русским языком обучения, чрезвычайно востребованных в Таджикистане.
Министр образования говорил о нехватке 314 учителей по всей республике. Хотя в целом ситуация по сравнению с прошлым годом улучшилась — в конце 2015-го Нуриддин сообщал о том, что школам в Таджикистане нужно ещё 352 педагога. В особенности заметна нехватка преподавателей-специалистов в школах с углублённым изучением русского языка, весьма популярных среди родителей.
Эксперты объяснили, с чем именно связана нехватка кадров среди русскоговорящих педагогов в республике и насколько сильно она ощущается?
"Специалист, получивший приемлемое высшее образование, в том числе педагогическое, да ещё со знанием русского, непременно уезжает из страны, не найдя хорошо оплачиваемой работы по профессии", — пояснила руководитель Таджикского культурного центра, доцент ВШЭ Хуршеда Хамракулова.
По её словам, даже несмотря на то, что педагогические вузы работают исправно, а число выпускников меньше не становится, массовая миграция буквально "высасывает" лучших специалистов, вынужденных искать работу за рубежом.
Кроме того, носителей русского языка в стране остаётся всё меньше, что не может не сказываться на качестве образования, особенно в школах.
"Что такое хороший преподаватель языка? Это человек, который долго находился в языковой среде. Вот два года назад в Таджикистане проходил семинар для преподавателей, и я наблюдала любопытную картину — учителя русского языка в основном были таджики, русских учителей было всего несколько человек. Тогда компетентные представители Минобрнауки сообщали, что в РТ не хватает преподавателей со знанием русского", — подчеркнула Хамракулова в интервью Sputnik Таджикистан.
Где учиться на русском?
Действительно, в том же 2015 году Нуриддин Саид подтвердил проблему дефицита кадров и учебных пособий в школах с русским языком обучения. По данным его ведомства, на тот момент республиканские школы было необходимо укомплектовать еще 333 специалистами на русском языке обучения.
Что касается учебников, то, по словам Саида, "в соответствии с соглашением, российская сторона должна финансировать перевод учебников с таджикского языка на русский, а также их издание".
Он добавил, что в стране ежегодно готовят 5 тысяч преподавателей, однако большинство выпускников факультетов русского и других иностранных языков ищут работу не по специальности.
Это, увы, приводит к ликвидации специализированных школ и создаёт дополнительную нагрузку на оставшиеся учебные заведения.
"И дети, и родители говорят, что у них остро не хватает преподавателей русского языка, особенно в удалённых районах и горных кишлаках. В крупных городах нехватка учителей, конечно, ощущается меньше. В итоге школы закрываются, и это ощутимо уже на вступительных экзаменах в нашей школе — мест не хватает, в классе по 40 человек. Все, кто не смог учиться у себя, теперь хотят попасть к нам", — утверждает Светлана Пирова, директор среднеобразовательной школы (СОШ) при Российско-Таджикском славянском университете.
Причём, речь идёт не только о преподавателях русского как иностранного, но и о нехватке специалистов в других дисциплинах, преимущественно — естественно-научных, способных вести предмет на русском.
По данным Минобрнауки РТ, на данный момент в общеобразовательных школах Таджикистана порядка 60 тысяч человек обучаются в классах с русским языком преподавания. В стране работают не менее 30 школ, где обучение ведётся целиком на русском, и 156 школ с русскими и таджикскими классами.
И, несмотря на дефицит преподавательских кадров и нехватку учебников, потребность в таких школах меньше не становится. Родители, отдающие своих детей в школьные классы с русским языком обучения, полагают, что общий уровень и качество преподавания в этих учебных заведениях выше.
Судя по всему, они уверены, что учителя в таких СОШ более требовательны, нацелены на результат в обучении и способны дать выпускникам именно те знания, которые действительно пригодятся в будущем.
В свою очередь власти Таджикистана не отрицают того, что русский остаётся наиболее востребованным иностранным языком в республике.
Так, президент Эмомали Рахмон в ходе визита в Москву в 2013 году попросил российскую сторону прислать в РТ специалистов для обучения на русском.
А годом позже председатель верхней палаты парламента Таджикистана сообщил, что в страну необходимо пригласить 400 преподавателей русского языка.
Другие материалы по теме
Центр обучения русскому языку презентован в Баку
Почему мы теряем русский язык?
|
В отношении языка Пушкина предпринята срытая диверсия: русские слова искусственно подменяются и вытесняются иноязычные неологизмами, сленгом, «жаргон падонкафф». Нет языка – нет народа, нет государства.
Положение русского языка с правовой точки зрения вызывает особую тревогу в ближнем зарубежье
|
Русский язык должен получить законодательный статус в странах бывшего СССР. Об этом заявила посол по особым поручениям МИД России Элеонора Митрофанова
Русский язык как основа Русской цивилизации
|10-12 ноября в Минске в Доме Москвы состоялась Международная конференция «Сохранение, поддержка и продвижение русской культуры и языка за рубежом».
Белоруссия: русский язык вновь станет гонимым?
|
В ноябре текущего года исполняется 20 лет как по итогам конституционного общенародного голосования 1996 года русскому языку наравне с белорусским был предоставлен статус государственного.
Ты удмурт? Мордвин? Будешь украинцем!
|
Возвращаясь к заезженной теме «русскоязычных русофобов», «русскоязычных бандеровцев», хочется иногда уйти от академических и публицистических терминологий и определений.
Президент Рахмон призвал сограждан больше говорить на таджикском языке
|В последнее время белорусские власти резко озаботились наполнением информационного пространства Республики Беларусь.
ОБСЕ предупредил Канду о последствиях запрета российского ТВ в Молдове
Послы русского языка приедут в Кыргызстан