Почему русский язык становится недоступным для таджикских школьников

11.01.2017 13:59:30

Глава Минобрнауки РТ Нуриддин Саид посетовал, что в стране по-прежнему не хватает учителей. Особенно остро дефицит кадров ощущается в школах с русским языком обучения, чрезвычайно востребованных в Таджикистане.

Министр образования говорил о нехватке 314 учителей по всей республике. Хотя в целом ситуация по сравнению с прошлым годом улучшилась — в конце 2015-го Нуриддин сообщал о том, что школам в Таджикистане нужно ещё 352 педагога. В особенности заметна нехватка преподавателей-специалистов в школах с углублённым изучением русского языка, весьма популярных среди родителей.

Эксперты объяснили, с чем именно связана нехватка кадров среди русскоговорящих педагогов в республике и насколько сильно она ощущается?

"Специалист, получивший приемлемое высшее образование, в том числе педагогическое, да ещё со знанием русского, непременно уезжает из страны, не найдя хорошо оплачиваемой работы по профессии", — пояснила руководитель Таджикского культурного центра, доцент ВШЭ Хуршеда Хамракулова.

По её словам, даже несмотря на то, что педагогические вузы работают исправно, а число выпускников меньше не становится, массовая миграция буквально "высасывает" лучших специалистов, вынужденных искать работу за рубежом.

Кроме того, носителей русского языка в стране остаётся всё меньше, что не может не сказываться на качестве образования, особенно в школах.

"Что такое хороший преподаватель языка? Это человек, который долго находился в языковой среде. Вот два года назад в Таджикистане проходил семинар для преподавателей, и я наблюдала любопытную картину — учителя русского языка в основном были таджики, русских учителей было всего несколько человек. Тогда компетентные представители Минобрнауки сообщали, что в РТ не хватает преподавателей со знанием русского", — подчеркнула Хамракулова в интервью Sputnik Таджикистан.

Где учиться на русском?

Действительно, в том же 2015 году Нуриддин Саид подтвердил проблему дефицита кадров и учебных пособий в школах с русским языком обучения. По данным его ведомства, на тот момент республиканские школы было необходимо укомплектовать еще 333 специалистами на русском языке обучения.

Что касается учебников, то, по словам Саида, "в соответствии с соглашением, российская сторона должна финансировать перевод учебников с таджикского языка на русский, а также их издание".

Он добавил, что в стране ежегодно готовят 5 тысяч преподавателей, однако большинство выпускников факультетов русского и других иностранных языков ищут работу не по специальности.

Это, увы, приводит к ликвидации специализированных школ и создаёт дополнительную нагрузку на оставшиеся учебные заведения.

"И дети, и родители говорят, что у них остро не хватает преподавателей русского языка, особенно в удалённых районах и горных кишлаках. В крупных городах нехватка учителей, конечно, ощущается меньше. В итоге школы закрываются, и это ощутимо уже на вступительных экзаменах в нашей школе — мест не хватает, в классе по 40 человек. Все, кто не смог учиться у себя, теперь хотят попасть к нам", — утверждает Светлана Пирова, директор среднеобразовательной школы (СОШ) при Российско-Таджикском славянском университете.

Причём, речь идёт не только о преподавателях русского как иностранного, но и о нехватке специалистов в других дисциплинах, преимущественно — естественно-научных, способных вести предмет на русском.

По данным Минобрнауки РТ, на данный момент в общеобразовательных школах Таджикистана порядка 60 тысяч человек обучаются в классах с русским языком преподавания. В стране работают не менее 30 школ, где обучение ведётся целиком на русском, и 156 школ с русскими и таджикскими классами.

И, несмотря на дефицит преподавательских кадров и нехватку учебников, потребность в таких школах меньше не становится. Родители, отдающие своих детей в школьные классы с русским языком обучения, полагают, что общий уровень и качество преподавания в этих учебных заведениях выше.

Судя по всему, они уверены, что учителя в таких СОШ более требовательны, нацелены на результат в обучении и способны дать выпускникам именно те знания, которые действительно пригодятся в будущем.

В свою очередь власти Таджикистана не отрицают того, что русский остаётся наиболее востребованным иностранным языком в республике.

Так, президент Эмомали Рахмон в ходе визита в Москву в 2013 году попросил российскую сторону прислать в РТ специалистов для обучения на русском.

А годом позже председатель верхней палаты парламента Таджикистана сообщил, что в страну необходимо пригласить 400 преподавателей русского языка.

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