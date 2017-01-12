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Детали
Возможен ли в Литве импичмент Грибаускайте?
|11.01.2017 13:41:59
Скандал с разглашением французским главой государства секретной информации, касающейся национальной безопасности, едва не стоил уходящему президенту Ф. Олланду его места. Актуален ли пример «старших коллег» для литовских политиков?
Импичмент для Литвы – событие не беспрецедентное. В Литве в 2004 г. президент Р. Паксас был смещён со своей должности в результате голосования Сейма. Политику были предъявлены три обвинительных пункта, среди которых «нарушение государственной тайны, Конституции и присяги».
Может ли сегодня действующий президент Литвы Д. Грибаускайте оказаться на месте смещённого Р. Паксаса? И реален ли французский сценарий в Литве?
Формально – да. В Литве всё ещё не утихли отголоски скандала в связи с завершением расследования дела о так называемом «сливе» в СМИ в 2013 г. секретной справки Департамента государственной безопасности (ДГБ) с предупреждением президенту о готовящихся информационных атаках России, имеющих целью дискредитацию главы государства. По делу Генеральной прокуратуры Литвы проходила обвиняемая в разглашении государственной тайны старший советник президента Литвы Д. Ульбинайте. Сама же Д. Грибаускайте в рамках досудебного расследования отказалась свидетельствовать по данному делу, сославшись на положение закона о том, что президент может быть опрошен судьёй только с его согласия. В итоге весной 2016 г. Верховный суд окончательно оправдал сотрудницу Администрации Президента по обвинению в разглашении государственной тайны и злоупотреблении служебным положением, решив, что «предоставленная ДГБ информация не являлась государственной тайной, а её незаконное разглашение не причинило большого урона».
Трудно представить, чтобы входящий в ближайший круг президентского окружения чиновник сам принял решение о передаче секретной информации СМИ. К тому же Верховный суд обязал рассекретить подробности дела Ульбинайте, а также обнародовать ту самую секретную справку литовской спецслужбы. Глава ДГБ Д. Яунишкис, комментируя постановление высшей судебной инстанции, заявил о том, что «суд – это высшая инстанция, и если признано, что справку следует обнародовать, нам, наверное, предстоит это сделать». Теперь дело за малым: дождаться публикации «скандальных» материалов.
В том, что информация носила секретный характер, нет никаких сомнений. Ведь ДГБ заранее предупреждал главу государства о «подготовке российскими спецслужбами» документов, компрометирующих Литву и её главу, для чего «собирается в архивах информация о советском прошлом литовского президента».
Озвученный литовской стороной тезис о том, что «информация не носила секретный характер и её разглашение не привело к большому урону», не выдерживает никакой критики. Зачем тогда литовским спецслужбам нужно было проводить ночные обыски в редакции крупнейшего издания BNS и допрашивать на протяжении месяца представителей журналистского сообщества, требуя раскрыть источники информации?
На деле импичмент в Литве маловероятен. В стране, находящейся под внешним управлением США, политический процесс запрограммирован на годы вперёд. В странах Балтии главами, как правило, становятся выращенные «под крылом» Запада элиты. Пришедший в 2003 г. в Литве к власти народный кандидат Р. Паксас стал исключением. Его победа, вопреки всем прогнозам в пользу располагавшего поддержкой консерваторов действующего президента В. Адамкуса (гражданин США, служил в американской военной разведке), стала полной неожиданностью для прозападного истеблишмента и своего рода системным сбоем подконтрольного Западу избирательного процесса. Первые шаги нового руководителя к решению реальных экономических проблем через укрепление торговых связей с Россией и предопределили его дальнейшую судьбу.
В Литве история со «сливом» секретной информации в СМИ закончилась ничем. В других же западных странах с высоким уровнем гражданского надзора такие истории, как правило, заканчивались громкими судебными делами и высокими отставками.
К примеру, литовская история очень напоминает связанный с делом Валери Плейм политический скандал в США, в котором были замешаны высокопоставленные сотрудники администрации Дж. Буша – младшего. В 2007 г. начальник аппарата вице-президента Д. Чейни Л. Либби был признан виновным по данному громкому делу и приговорён к двум с половиной годам тюрьмы. Скандал разгорелся в 2003 г., когда несколько американских изданий опубликовали статьи, в которых раскрывалось имя секретного агента ЦРУ В. Плейм, чей муж, бывший посол США в ряде стран Джозеф Уилсон, ранее жёстко критиковал иракскую политику правительства Дж. Буша – младшего. Высокопоставленный дипломат выступал против идеи американского вторжения в Ирак в связи с отсутствием доказательств наличия у С. Хусейна оружия массового уничтожения. Организованная Белым домом утечка стала своего рода местью противнику войны в Ираке.
Самым же громким делом, закончившимся отставкой президента США, стал политический скандал середины 1970-х гг. – Уотергейт, в результате которого своего поста лишился Ричард Никсон (единственный за историю США случай, когда президент прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей). И хотя факт причастности администрации Никсона к организации прослушки штаб-квартиры кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна не был доказан, глава Белого дома был уличён в препятствии правосудию с помощью американских спецслужб – ЦРУ и ФБР. В какой-то момент даже дошло до открытого противостояния между Генпрокуратурой и президентом. В итоге Верховный суд США постановил, что у исполнительной власти в лице президента нет никаких привилегий перед законом, и приказал немедленно выдать плёнки записи бесед со своими сотрудниками в Овальном кабинете Белого дома, где обсуждались варианты препятствования расследованию Уотергейта. Именно препятствование правосудию и послужило основанием для импичмента президенту США.
В 2012 г. в Германии президент Кристиан Вульф, в отношении которого прокуратура Ганновера возбудила антикоррупционное расследование, не стал дожидаться снятия Бундестагом иммунитета от уголовного преследования и ушёл в отставку с формулировкой «в связи с отсутствием необходимого доверия широкого большинства населения».
Возможно, и в Литве со временем институты гражданского общества станут играть более значимую роль в осуществлении надзора за действующей властью. Ведь есть же убедительные примеры у самих старших товарищей, как нужно действовать?
Источник
Импичмент для Литвы – событие не беспрецедентное. В Литве в 2004 г. президент Р. Паксас был смещён со своей должности в результате голосования Сейма. Политику были предъявлены три обвинительных пункта, среди которых «нарушение государственной тайны, Конституции и присяги».
Может ли сегодня действующий президент Литвы Д. Грибаускайте оказаться на месте смещённого Р. Паксаса? И реален ли французский сценарий в Литве?
Формально – да. В Литве всё ещё не утихли отголоски скандала в связи с завершением расследования дела о так называемом «сливе» в СМИ в 2013 г. секретной справки Департамента государственной безопасности (ДГБ) с предупреждением президенту о готовящихся информационных атаках России, имеющих целью дискредитацию главы государства. По делу Генеральной прокуратуры Литвы проходила обвиняемая в разглашении государственной тайны старший советник президента Литвы Д. Ульбинайте. Сама же Д. Грибаускайте в рамках досудебного расследования отказалась свидетельствовать по данному делу, сославшись на положение закона о том, что президент может быть опрошен судьёй только с его согласия. В итоге весной 2016 г. Верховный суд окончательно оправдал сотрудницу Администрации Президента по обвинению в разглашении государственной тайны и злоупотреблении служебным положением, решив, что «предоставленная ДГБ информация не являлась государственной тайной, а её незаконное разглашение не причинило большого урона».
Трудно представить, чтобы входящий в ближайший круг президентского окружения чиновник сам принял решение о передаче секретной информации СМИ. К тому же Верховный суд обязал рассекретить подробности дела Ульбинайте, а также обнародовать ту самую секретную справку литовской спецслужбы. Глава ДГБ Д. Яунишкис, комментируя постановление высшей судебной инстанции, заявил о том, что «суд – это высшая инстанция, и если признано, что справку следует обнародовать, нам, наверное, предстоит это сделать». Теперь дело за малым: дождаться публикации «скандальных» материалов.
В том, что информация носила секретный характер, нет никаких сомнений. Ведь ДГБ заранее предупреждал главу государства о «подготовке российскими спецслужбами» документов, компрометирующих Литву и её главу, для чего «собирается в архивах информация о советском прошлом литовского президента».
Озвученный литовской стороной тезис о том, что «информация не носила секретный характер и её разглашение не привело к большому урону», не выдерживает никакой критики. Зачем тогда литовским спецслужбам нужно было проводить ночные обыски в редакции крупнейшего издания BNS и допрашивать на протяжении месяца представителей журналистского сообщества, требуя раскрыть источники информации?
На деле импичмент в Литве маловероятен. В стране, находящейся под внешним управлением США, политический процесс запрограммирован на годы вперёд. В странах Балтии главами, как правило, становятся выращенные «под крылом» Запада элиты. Пришедший в 2003 г. в Литве к власти народный кандидат Р. Паксас стал исключением. Его победа, вопреки всем прогнозам в пользу располагавшего поддержкой консерваторов действующего президента В. Адамкуса (гражданин США, служил в американской военной разведке), стала полной неожиданностью для прозападного истеблишмента и своего рода системным сбоем подконтрольного Западу избирательного процесса. Первые шаги нового руководителя к решению реальных экономических проблем через укрепление торговых связей с Россией и предопределили его дальнейшую судьбу.
В Литве история со «сливом» секретной информации в СМИ закончилась ничем. В других же западных странах с высоким уровнем гражданского надзора такие истории, как правило, заканчивались громкими судебными делами и высокими отставками.
К примеру, литовская история очень напоминает связанный с делом Валери Плейм политический скандал в США, в котором были замешаны высокопоставленные сотрудники администрации Дж. Буша – младшего. В 2007 г. начальник аппарата вице-президента Д. Чейни Л. Либби был признан виновным по данному громкому делу и приговорён к двум с половиной годам тюрьмы. Скандал разгорелся в 2003 г., когда несколько американских изданий опубликовали статьи, в которых раскрывалось имя секретного агента ЦРУ В. Плейм, чей муж, бывший посол США в ряде стран Джозеф Уилсон, ранее жёстко критиковал иракскую политику правительства Дж. Буша – младшего. Высокопоставленный дипломат выступал против идеи американского вторжения в Ирак в связи с отсутствием доказательств наличия у С. Хусейна оружия массового уничтожения. Организованная Белым домом утечка стала своего рода местью противнику войны в Ираке.
Самым же громким делом, закончившимся отставкой президента США, стал политический скандал середины 1970-х гг. – Уотергейт, в результате которого своего поста лишился Ричард Никсон (единственный за историю США случай, когда президент прижизненно досрочно прекратил исполнение обязанностей). И хотя факт причастности администрации Никсона к организации прослушки штаб-квартиры кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна не был доказан, глава Белого дома был уличён в препятствии правосудию с помощью американских спецслужб – ЦРУ и ФБР. В какой-то момент даже дошло до открытого противостояния между Генпрокуратурой и президентом. В итоге Верховный суд США постановил, что у исполнительной власти в лице президента нет никаких привилегий перед законом, и приказал немедленно выдать плёнки записи бесед со своими сотрудниками в Овальном кабинете Белого дома, где обсуждались варианты препятствования расследованию Уотергейта. Именно препятствование правосудию и послужило основанием для импичмента президенту США.
В 2012 г. в Германии президент Кристиан Вульф, в отношении которого прокуратура Ганновера возбудила антикоррупционное расследование, не стал дожидаться снятия Бундестагом иммунитета от уголовного преследования и ушёл в отставку с формулировкой «в связи с отсутствием необходимого доверия широкого большинства населения».
Возможно, и в Литве со временем институты гражданского общества станут играть более значимую роль в осуществлении надзора за действующей властью. Ведь есть же убедительные примеры у самих старших товарищей, как нужно действовать?
Олег Мирославов
Источник