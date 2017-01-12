Дело SS на Украине живет и процветает

11.01.2017 13:34:00

Об осквернении и частичном разрушении памятника в Гуте Пеняцкой (Бродовский район Львовской области) стало известно вечером 9 января. Мемориал был взорван, а на его плитах неизвестные нарисовали две руны «зиг» (символ SS), а также — желто-голубое и красно-черное знамена.

Село Гута Пеняцкая перестало существовать почти 73 года назад. До февраля 1944 года это был крупный населенный пункт, в котором жили более тысячи человек — преимущественно поляков.

Оказавшись в тылу немецких войск, жители села активно боролись с нацистскими оккупантами: они создали небольшой отряд самообороны и помогали партизанам — как польским, так и советским. В частности, они содействовали отряду Дмитрия Медведева и лично — легендарному разведчику Герою Советского Союза Николаю Кузнецову. Кроме того, поляки прятали у себя спасающихся от Холокоста евреев. Обо всем этом украинские полицаи донесли в СД.

Первая попытка штурма села была предпринята 23 февраля 1943 года силами отряда из состава 1-го батальона 4-го добровольческого полка дивизии СС «Галиция» при поддержке местных сил ОУН-УПА*. Но эсэсовцы и их «побратимы"-бандеровцы были отброшены от села местной самообороной. Тогда против гражданского населения Гуты Пеняцкой был брошен 2-ой батальон того же 4-го добровольческого полка. Село эсэсовцы уничтожили полностью. Старикам «украинские патриоты» вспарывали животы штыками, новорожденным детям разбивали головы о стены, дома грабили. Спастись после устроенного украинскими эсэсовцами побоища смогли не более 50 человек. Более половины населения Гуты Пеняцкой изуверы из «Галиции» заживо сожгли, согнав в здание местного костела и в деревянные хозяйственные постройки.

После войны на месте уничтоженного села советскими властями был установлен памятный знак. Однако вскоре после провозглашения независимости Украины он был уничтожен. В 2005-ом здесь появился мемориал. И вот теперь разрушен и он…

Польша уже пообещала отправить в адрес официального Киева ноту протеста по поводу акта чудовищного вандализма. На место собирается выехать польский консул.

Украинская сторона по факту взрыва возбудила уголовное дело. Посол Украины в Польше Андрей Дещица в целом осудил случившееся. Первые же лица киевского режима отмолчались. Петр Порошенко, очевидно, еще помнит, как в сердцах прошелся по «циничным бандерам», убившим сотрудника СБУ на Донбассе, и как ему пришлось после этого выставлять себя клоуном, чтобы вымолить прощение у своего «базового электората». В сложившейся на Украине ситуации шансы на справедливое расследование инцидента — более чем иллюзорны.

Формально Киев на законодательном уровне «осуждает нацизм», но это — всего лишь слова. Ультраправые — главная ударная сила киевского режима. Хипстеры из столичных офисов, хоть и поддержали в 2014 году Майдан, жечь «Беркут» на Грушевского не рвались, а потом не спешили в т.н. «АТО». Власть же Порошенко на блюдечко с красно-черной каемочкой преподнесли вчерашние скинхеды и футбольные фанаты, герои которых — Бандера, Шухевич и «Гитлер-вызволитель».

По закону, чествовать того же Шухевича (изначально — сотрудника Абвера, а затем — карателя и гауптштурмфюрера СС) нельзя. Но других героев у бандеровской Украины нет! И поэтому закон о запрете пропаганды нацизма уступает закону о чествовании «борцов за освобождение Украины»…

История с СС «Галиция» для киевских политиков — вообще-то весьма непроста. Лидеры ОУН фигурируют в материалах Нюрнбергского трибунала как агенты нацистских спецслужб, а «украинское повстанческое движение» — как совместный проект Риббентропа и Канариса, перехваченный затем РСХА. Но отдельно УПА трибуналом все-таки не осуждалась, так как банально не была предметом его рассмотрения. За этим «фиговым листком» сейчас и пытаются спрятаться украинские власти. Но с дивизией «Галиция» этот номер не пройдет. SS была осуждена Нюрнбергским трибуналом целиком и полностью. Лазейку оставили только для лиц, призванных в структуры этой преступной организации принудительно. Но «Галиция», на беду украинских властей, была подразделением сугубо добровольческим. Его формирование началось весной 1943 года. К лету в украинскую дивизию СС уже записалось более 80 тысяч добровольцев из числа жителей Западной Украины. Практически полностью вошел в ее состав 201-й батальон шуцманшафта, заместителем командира которого до этого был Шухевич и который год зверствовал в Белоруссии.

Учитывая большое количество желающих служить Гитлеру на Галичине, нацистским командованием было принято решение о формировании дополнительно 4−8 добровольческих полков СС и 204-го охранного (карательного) батальона полиции (традиционно дивизии Ваффен СС имели трехполковую структуру). Часть личного состава была отправлена на обучение в Польшу и Францию (где галицийские эсэсовцы не только изучали теорию, но и «практиковались», участвуя в карательных акциях против мирного населения). Командный состав «учился» в Дахау.

Немецкий офицерский состав «Галиции» был представлен практически только офицерами полицейских формирований СС и СД (за исключением начштаба Гайке — единственного высокопоставленного военного), что однозначно свидетельствует о том, что дивизия изначально создавалась как исключительно карательное подразделение.

В феврале 1944 года из состава «добровольцев» были сформировано две боевые группы для проведения карательных операций «дома» — на Западной Украине. 4-й и 5-й полки оказались подчинены и СС, и администрации генерал-губернаторства. Помимо побоища в Гуте Пеняцкой они совершили еще ряд преступлений против мирного населения. Летом 1944 большая часть их личного состава была переведена в переформированную после разгрома под Бродами «14-ю гренадерскую дивизию Ваффен СС (1-я Галицийская)». В 1944 — 1945 годах дивизия участвовала в подавлении Словацкого восстания и в репрессиях против гражданского населения Югославии. В ее состав были влиты и украинские подразделения, участвовавшие в подавлении восстания в Варшаве.

В конце войны личный состав «Галиции» сдался западным союзникам. Благодаря заступничеству Ватикана, увидевшего в эсэсовцах «ярых антикоммунистов», их, вопреки договоренностям, не выдали советской стороне. Члены изучавшей дело бойцов «Галиции» комиссии прямо говорили, что те врут о своей непричастности к военным преступлениям, но, как мы знаем сегодня, руководство западных стран сразу после войны взяло курс на использование бывших эсэсовцев против СССР. В итоге галицийские добровольцы спокойно расселились в Великобритании, Австралии и Канаде.

В 1980-е годы канадские власти под давлением антифашистской общественности были вынуждены начать разбирательство по вопросу военных преступлений СС «Галиции». Но под напором украинской диаспоры (и, возможно, не только), вопреки решению Нюрнбергского трибунала и, отказавшись изучать доказательства преступлений на месте, канадцы отошли от принципа коллективной ответственности SS и стали рассматривать дела эсэсовцев отдельно, что позволило части военных преступников избежать ответственности. Но современная Украина пошла значительно дальше…

В Ивано-Франковске и Тернополе сегодня в честь дивизии СС «Галиция» названы улицы, ее бойцам установлен ряд памятников. Знаменитый ежегодный «парад вышиванок» во Львове проводится 28 апреля — в годовщину создания дивизии. Это событие показывают на ТВ и восторженно описывают в украинских газетах.

Впрочем, чествование СС и гитлеризма на современной Украине не ограничивается одной дивизией «Галиция». Подразделения Нацгвардии МВД Украины и ВСУ используют символику НСДАП и СС (например, пресловутый вольфсангель и «перекрещенные гранаты» дивизии «Дирлевангер»). Боевики «АТО» красуются на ТВ с татуировками в виде свастик и выставляют в соцсетях портреты Гитлера. Патриотическая молодежь ходит по улицам Киева с речекой «Зиг хайль, Рудольф Гесс, Гитлерюгенд, СС».

Процессы над членами неонацистских группировок, причастными к зверствам в Донбассе, побоищу в Одессе 2 мая, убийству Олеся Бузины, обычным грабежам и разбоям, «буксуют». В залы судов врываются народные депутаты и «побратимы», а из уголовных дел пропадают доказательства, в результате чего украинские неонацисты, даже совершившие особо тяжкие преступления, быстро оказываются на свободе, отделавшись легким испугом.

Когда никто даже не думает привлекать к ответственности наци, виновных в серийных убийствах, изнасилованиях, пытках, грабежах и разбоях, кто-то поверит в торжество правосудия по делу уничтожения мемориала? Разве что не при этой украинской власти. Или даже — не в этом украинском государстве…

Святослав Князев

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