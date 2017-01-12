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Детали
Как президент Молдовы Игорь Додон подготовился к встрече с Владимиром Путиным
|11.01.2017 13:27:28
Совсем скоро, 17 января, Игорь Додон совершит свой первый зарубежный визит в качестве президента Молдовы: глава государства отправится в Москву, где у него запланирована встреча с российским президентом Владимиром Путиным.
Обсуждаться на ней будут два ключевых вопроса: трудовая миграция и возвращение молдавской продукции на российский рынок. Игорь Додон, в частности, намерен просить своего российского коллегу об амнистии молдавских граждан, трудящихся на территории Российской Федерации, которые нарушили миграционный режим и тем самым утратили возможность вернуться в Россию.
Но это — в будущем. За несколько недель своего пребывания на посту президента Молдовы Игорь Додон успел принять немало важных решений, которые, несомненно, прибавили ему политического веса.
Отставка униониста Шалару с должности министра обороны
О необходимости отстранения Анатолия Шалару с должности главы оборонного ведомства социалисты и Игорь Додон говорили уже давно. Причин отправить униониста и сторонника сближения Молдовы с НАТО была масса. И вот — счастливый случай: в результате распрей в стане молдавских либералов Михай Гимпу обратился с инициативой отправить Шалару в отставку. Ходатайство главного либерала страны было удовлетворено.
- Этот министр заигрывал с НАТО, прекрасно зная, что, согласно Конституции, Молдова — нейтральное государство, - пояснил Игорь Додон свое решение отправить Шалару в отставку. - Он стоял за появлением американской военной техники на площади Великого национального собрания в День Победы, что может быть квалифицировано не иначе, как провокация.
Лишение Траяна Бэсеску молдавского гражданства
Соответствующий указ молдавский президент подписал в начале января. Решение было принято на заседании Комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища при главе государства.
- Раньше я говорил, в качестве депутата, что гражданство было предоставлено господину Бэсеску незаконно, - заявил Игорь Додон. - Траян Бэсеску неоднократно призывал к ликвидации молдавской государственности через присоединение к Румынии. Еще со времени его пребывания на посту президента Румынии он отказывался признавать существование молдавского народа и молдавской государственности. Все вышесказанное вступает в серьезное противоречие с положениями высшего закона – Конституции.
Встреча с вице-премьером России Дмитрием Рогозиным
Тема молдо-российских отношений уже обсуждалась Игорем Додоном с российскими политиками первого эшелона — в частности, с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, который не так давно совершил рабочий визит в Молдову. В ходе состоявшейся встречи стороны в том числе обсудили повестку предстоящей встречи Игоря Додона с Владимиром Путиным.
Встреча с руководителем Приднестровья Вадимом Красносельским
С 2008 года президенты Молдовы не проводили встреч с приднестровскими лидерами. Игорь Додон нарушил эту не самую хорошую традицию.
Встреча состоялась в городе Бендеры. Как отметил тогда руководитель Приднестровья Вадим Красносельский, состоявшаяся встреча — хорошее начало для сотрудничества в решении конкретных вопросов, касающихся простых граждан по обе стороны Днестра.
Игорь Додон и Вадим Красносельский договорились о подготовке пакета решений, который будет обсуждаться на следующей встрече на высшем уровне. Состоится она, по планам, в ближайшее время.
Подписание законопроекта, отменяющего возвращение гражданами украденных из банков миллиардов
Еще будучи депутатом парламента, Игорь Додон неоднократно подчеркивал: обязать граждан возвращать украденные не ими деньги - преступно. Проконсультировавшись с экспертами, глава государства подписал инициативу об отмене принятого правящей коалицией скандального закона.
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