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Детали
Додон приедет в Москву 16 января, чтобы встретиться с Путиным
|11.01.2017 13:21:48
Президент Молдавии Игорь Додон может приехать в Москву с рабочим визитом уже 16 января. Визит будет двухдневным и продлится до 17 января 2017 года, уточняет источник ТАСС в дипломатических кругах Кишинева в среду, 11 января. Предполагается, что в рамках визита Игорь Додон надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, Додон планирует встречи с руководством Федерального Собрания, отмечает собеседник агентства.
Напомним, ранее Игорь Додон заявил, что первым его зарубежным визитом после вступления в должность президента станет поездка в Москву.
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