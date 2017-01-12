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Детали

Додон приедет в Москву 16 января, чтобы встретиться с Путиным


11.01.2017 13:21:48

Президент Молдавии Игорь Додон может приехать в Москву с рабочим визитом уже 16 января. Визит будет двухдневным и продлится до 17 января 2017 года, уточняет источник ТАСС в дипломатических кругах Кишинева в среду, 11 января. Предполагается, что в рамках визита Игорь Додон надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Кроме того, Додон планирует встречи с руководством Федерального Собрания, отмечает собеседник агентства.

Напомним, ранее Игорь Додон заявил, что первым его зарубежным визитом после вступления в должность президента станет поездка в Москву.

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