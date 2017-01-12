МИД Казахстана подтвердил предоставление площадки для переговоров по Сирии

11.01.2017 13:15:01

Казахстан подтверждает готовность к предоставлению площадки для переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. Об этом заявил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН на тему "Предотвращение конфликтов и сохранение мира".

"Еще раз была подтверждена готовность руководства Казахстана к предоставлению площадки для переговоров в Астане по установлению мира в Сирии", - сообщил сегодня МИД страны.

Отмечается, что казахстанская сторона "обратила внимание участников дебатов на значение совместных усилий в превентивной дипломатии, продвижении и укреплении мер доверия, нераспространении оружия массового уничтожения, урегулировании конфликтов и противодействии международному терроризму".

Заместитель министра иностранных дел республики Ержан Ашикбаев отметил, что казахстанская сторона сделает все возможное для проведения межсирийских переговоров.

"В настоящее время все находится в процессе, ведется кропотливая работа", - сказал Ашикбаев. Говоря об обозначении даты переговоров, он отметил, что сейчас "работа ведется по заявленным срокам (23 января - прим. ТАСС) и вокруг этих сроков".

При этом Ашикбаев подчеркнул, что Казахстан в этом вопросе "предоставляет площадку", определением формата "занимаются заинтересованные стороны". "В том, что касается нашего участия, мы сделаем все возможное", - заключил замглавы внешнеполитического ведомства страны.

Переговоры по Сирии в Астане намечены на 23 января.

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