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Детали
МИД Белоруссии опубликовал указ о безвизовом въезде для граждан 80 стран
|11.01.2017 13:06:53
В Белоруссии с 12 февраля начнёт действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.
«5-дневный безвизовый режим въезда в Беларусь вступает в силу с 12 февраля 2017 года», — сообщили в пресс-службе.
Лукашенко 9 января подписал указ «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Теперь в Белоруссию на срок, не превышающий пять суток, могут въезжать без виз граждане 80 государств.
«Установить безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь в пункте пропуска через государственную границу Республики Беларусь, Национальный аэропорт Минск и временного пребывания на территории Республики Беларусь на срок не более пяти суток со дня въезда для имеющих действительные документы для выезда за границу граждан государств согласно приложению», — говорится в указе.
В документе сказано, что указ не действует в отношении владельцев дипломатических, служебных, специальных и приравненных к ним паспортов. Также отмечается, что указ от 21 июля 2015 года утратил свою силу.
В документе перечислены страны, на граждан которых распространяется действие нововведения. Это 80 стран, в том числе Австралия, Албания, Аргентина, Ватикан, Вьетнам, Германия, Гонконг [(Сянган) — специальный административный район Китайской Народной Республики], Китай, Южная Корея, Литва, Польша, США, Франция, Япония.