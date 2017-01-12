Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт  далее »
12.01.2017
18:14:27
В Госдуме предложили упростить процедуру принятия гражданства для носителей русского языка и русской культуры далее »
17:41:23
В Москве откроется представительство президента ПМР в РФ далее »
13:00:44
В Казахстане создадут рабочую группу по перераспределению власти далее »
12:55:47
Азербайджан внес в «черный список» 180 иностранных журналистов далее »
11:55:12
Байден и Порошенко проведут прощальную встречу 15 января далее »
11:21:50
Заместитель директора Института стран СНГ В.В. Евсеев посетил Институт кавказских исследований в Тегеране далее »
11.01.2017
15:18:06
Россия и Турция: ценностные основания стратегического партнерства далее »
13:21:48
Додон приедет в Москву 16 января, чтобы встретиться с Путиным далее »
13:15:01
МИД Казахстана подтвердил предоставление площадки для переговоров по Сирии далее »
13:06:53
МИД Белоруссии опубликовал указ о безвизовом въезде для граждан 80 стран далее »

В Бельгии случился кризис толерантности далее »

Украина в призме нового миропорядка далее »

Грозин: смена власти в Узбекистане заставила Казахстан задуматься далее »

Константин Затулин: Создание СНГ было отвлекающим моментом. Главная задача - распад СССР далее »

Итоги года. Время покажет. Выпуск от 29.12.2016 далее »

Константин Затулин и Дмитрий Белик в программе "Актуально" далее »

Грозин: Азимова в Душанбе ждали давно далее »

Детали

МИД Белоруссии опубликовал указ о безвизовом въезде для граждан 80 стран


11.01.2017 13:06:53

В Белоруссии с 12 февраля начнёт действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии.

«5-дневный безвизовый режим въезда в Беларусь вступает в силу с 12 февраля 2017 года», — сообщили в пресс-службе.

Лукашенко 9 января подписал указ «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Теперь в Белоруссию на срок, не превышающий пять суток, могут въезжать без виз граждане 80 государств.

«Установить безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь в пункте пропуска через государственную границу Республики Беларусь, Национальный аэропорт Минск и временного пребывания на территории Республики Беларусь на срок не более пяти суток со дня въезда для имеющих действительные документы для выезда за границу граждан государств согласно приложению», — говорится в указе.

В документе сказано, что указ не действует в отношении владельцев дипломатических, служебных, специальных и приравненных к ним паспортов. Также отмечается, что указ от 21 июля 2015 года утратил свою силу.

В документе перечислены страны, на граждан которых распространяется действие нововведения. Это 80 стран, в том числе Австралия, Албания, Аргентина, Ватикан, Вьетнам, Германия, Гонконг [(Сянган) — специальный административный район Китайской Народной Республики], Китай, Южная Корея, Литва, Польша, США, Франция, Япония.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.