Глава Донецкой обладминистрации запретил сотрудникам говорить по-русски

11.01.2017 12:25:45

Павел Жебривский заявил, что в обладминистрации необходимо использовать только украинский язык.

Соответствующее распоряжение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«В прошлом году мы дважды организовывали для работников курсы делового украинского языка, затем проверили их знания на диктанте национального единства», — напомнил Жебривский. Он добавил, что в текущем году для сотрудников организуют и курсы изучения английского.

Павел Жебривский с июня 2015 года возглавляет Донецкую областную военно-гражданскую администрацию, расположенную в подконтрольном Украине Краматорске. Председателя областной администрации назначает украинский президент.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.