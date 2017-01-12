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Детали
Глава Донецкой обладминистрации запретил сотрудникам говорить по-русски
|11.01.2017 12:25:45
Павел Жебривский заявил, что в обладминистрации необходимо использовать только украинский язык.
Соответствующее распоряжение он опубликовал на своей странице в Facebook.
«В прошлом году мы дважды организовывали для работников курсы делового украинского языка, затем проверили их знания на диктанте национального единства», — напомнил Жебривский. Он добавил, что в текущем году для сотрудников организуют и курсы изучения английского.
Павел Жебривский с июня 2015 года возглавляет Донецкую областную военно-гражданскую администрацию, расположенную в подконтрольном Украине Краматорске. Председателя областной администрации назначает украинский президент.
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