Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

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Детали

В Бельгии случился кризис толерантности


10.01.2017
 

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Около 60% жителей Бельгии считают ислам угрозой европейским ценностям. Таковы результаты соцопроса, проведенного в Королевстве. Так, 74 процента респондентов назвали ислам не толерантной религией. Кроме того, каждый второй участник исследования поставил знак равенства между беженцами, мусульманами и потенциальными террористами. Что касается самих мусульман, которые тоже принимали участие в опросе, то 7 из 10 респондентов заявили, что, несмотря на их бельгийское гражданство, к ним относятся как к иностранцам. Ситуацию в эфире радио Sputnik комментирует заведующий отделом Исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалиев.

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