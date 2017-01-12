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Детали
Константин Затулин: Арестованные в Белоруссии журналисты должны быть освобождены
|11.01.2017 11:50:38
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Арест пророссийских журналистов в Белоруссии имеет предвзятые мотивы, возникновение которых должно стать предметом серьезного размышления не только для российского гражданского общества, но и для руководства Российской Федерации. Об этом 10 января заявил корреспонденту EADaily директор Института стран СНГ, первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками (фракция «Единая Россия») Константин Затулин.
«Я отношусь к этой ситуации с осуждением. Я не считаю, что следовало применять эту меру по отношению к журналистам, к какой бы национальности и к какому бы гражданству они ни принадлежали. Зачастую даже к журналистам, допускающим гораздо более серьезную критику, не принимается никаких мер. И это вполне естественно, потому что между критикой и свободой слова существует принципиальная взаимосвязь. Коль скоро Союзное государство у нас основывается на нормах демократии, то мы должны уважать и свободу слова», — сказал Затулин.
По мнению Константина Затулина, эти задержания имели в своей основе предвзятые мотивы, которые не должны остаться без внимания со стороны российского общества.
«Конечно, я не во всем согласен с конкретными публикациями этих авторов. Однако мне кажется, что это задержание было произведено по предвзятым мотивам. Почему эти мотивы возникли, почему вдруг обсуждение тем, связанных с Русским миром, стало предосудительным в Белоруссии — все это предмет серьезного размышления не только для гражданского общества, но и для властей нашей страны, которые, как я понимаю, разделяют концепцию Русского мира. Мое личное мнение заключается в том, что эти люди должны быть освобождены», — заключил депутат.
Согласно его точке зрения, с арестованными публицистами можно было бы спорить, используя те же средства, что использовали они, то есть вести полемику, дискутировать в СМИ, но уж точно не прибегать к уголовно-процессуальным мерам. «Несогласие с ними могло бы выражаться в соответствующей форме. Можно публиковаться, отстаивать свою позицию, но прибегать к административным, уголовно-процессуальным мерам для того, чтобы заставить этих людей замолчать, категорически неправильно», — заявил Затулин.
Он полагает, что России следует занять твердую позицию по поводу ареста публицистов. «Российская Федерация, как мне кажется, должна была бы в спокойном режиме, не обязательно конфликтуя с Белоруссией, но все-таки достаточно твердо выразить свою точку зрения в отношении неадекватности этих мер», — заключил он.
Как сообщалось ранее, в начале декабря в Белоруссии были арестованы трое публиковавшихся в российских СМИ журналистов: обозреватель EADaily Юрий Павловец, главный редактор журнала «Новая экономика» Сергей Шиптенко и публицист Дмитрий Алимкин. Им вменяют статью о разжигании розни, по которой предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.
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