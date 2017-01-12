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Детали

«В храме должен быть храм, в монастыре - монастырь!»


11.01.2017 11:30:08

Валентин Лебедев

Председатель Союза православных граждан
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«В храме должен быть храм, в монастыре - монастырь! – эти слова Святейшего Патриарха Кирилла, вполне исчерпывающий ответ всем, кто сегодня пытается оспорить историческое решение православного губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко о возвращении Русской Православной Церкви собора св. Исаакия Долматского. В частности, речь идет о скандале, организованном вокруг принятого решения антироссийским сайтом «Медуза», финансирование которого осуществляется пронацистским режимом в Латвии.

Возвращение Исаакиевского Собора Церкви ‑ акт исторической справедливости и победы над «религией атеизма», насаждение которой в России привело к миллионам жертвам и национальной катастрофе. В результате отчуждения святынь от Церкви в нашей жизни продолжают происходить страшные вещи: достаточно вспомнить проведение киевской антихристианской хунтой Порошенко на территории святой Софии Киевской «Евровидения-2017» с выступлением символа Евросодома ‑ Кончиты Вурст.

Возвращение Церкви Исаакиевского Собора ‑ важный прецедент! Церкви должны быть возвращены все храмы и монастыри. Мы чаем, в первую очередь, возвращения Соборов Московского Кремля. Великие святыни, ставшие символом русского освобождения 1612-го года ‑ Чудов и Вознесенский монастыри Кремля ‑ были обмерены перед сносом великим русским архитектором Петром Барановский, и по результатам этих обмеров имеют точнейший проект восстановления проф.МАРХИ А.Малинова.
Возвращение Русской Православной Церкви всех её храмов, монастырей, а также возведение новых храмов в каждом микрорайоне наших городов станет ключевым требованием Союза православных граждан на президентских выборах в России 2018-го года.


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