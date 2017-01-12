Украинцы выбрали Крым для новогоднего отдыха

11.01.2017 11:27:17

В период длительных январских каникул Крым и Севастополь пользовались большим спросом у украинских туристов, сообщила РИА Новости (Крым) председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. Причем, в новогодние праздники приезжали и те, кто регулярно отдыхал на полуострове до присоединения Крыма к России.

"Туристы ехали в Крым. Причем, порядка 7-10% — туристы, которые последний раз в Крыму были в 2013 году. Это те люди, которые при Украине из года в год приезжали, кто в командировки, кто по делам. Это представители Харькова, Киева и Херсона. Больше всего было харьковчан", — рассказала Стамбульникова. Выбор украинских туристов был традиционным – для новогодних праздников граждане сопредельного государства выбирали отели Южнобережья и города-героя Севастополя. "Лидировал Южный берег Крыма и Севастополь, объекты размещения от Севастополя до Большой Алушты приняли большую часть туристов", — отметила Стамбульникова, добавив, что в ряде отелей не было свободных мест.

В свою очередь глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк добавил, что в период январских каникул Крым пользовался спросом не только у украинских и российских, но и у иностранных туристов.

"В период праздников украинцев было достаточно. Кроме того, приезжали представители Евросоюза, конечно, жители материковой части России и сами крымчане", — отметил Черняк. Пока что статистических данных о точном количестве отдохнувших на полуострове в период новогодних праздников нет, поскольку сейчас Минкурортов только подсчитывает их число. Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), в конце декабря прошлого года крымские власти прогнозировали, что в период новогодних и рождественских праздников на полуострове отдохнут порядка 60 тысяч туристов.

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