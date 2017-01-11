Порошенко остаётся без денег и без поддержки Запада

11.01.2017 11:00:57

Денис Олегович Денисов Заместитель заведующего отделом Украины

перейти на страницу автора



Заместитель заведующего отделом Украины

Появившиеся в киевских СМИ сообщения о разочаровании руководством Украины на Западе – свидетельство того, что режим Петра Порошенко стремительно утрачивает последнюю опору.

Такое мнение высказал политолог Денис Денисов, отметив, что евроинтеграция Украины, как и с самого начала предупреждали не ангажированные эксперты, оказалась мифом.

«Эта власть выстраивала на Украине «анти-Россию», объявляя в качестве альтернативы «европейский путь». Но то, что он несбыточный и нереальный, об этом представители украинской власти замалчивали. Совершенно очевидно, что двери в Евросоюз для Украины закрыты, и не то, что в ближайшей – в обозримой перспективе ничего поменяться не может», — сказал Денисов.

По его мнению, уже вскоре начнется «прекращение кредитования украинского государства и его поддержки на политическом уровне – в принципе, это равнозначные для Украины вещи».

«Поддержка со стороны Запада уйдет, интерес к Украине окончательно спадет, и нынешнее руководство просто никому не будет нужно», — отметил эксперт.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.