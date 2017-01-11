Эстония: правительство новое, но в положении неграждан мало что изменилось

10.01.2017 17:58:09

В ноябре минувшего года в Эстонии обновилось правительство. Ещё недавно казавшаяся всемогущей Партия реформ оказалась «слита» в оппозицию, а кабмин возглавили «центристы», до этого в течение десяти лет отлучённые от правящей коалиции. Некоторые внешние наблюдатели усмотрели во внезапном возвышении Центристской партии приход к власти «пророссийских сил». Но так ли это?

Политический переворот

Возглавлявший Центристскую партию старый политический «зубр» (вернее – Носорог, ибо таково его прозвище) один из отцов-основателей нынешнего эстонского государства Эдгар Сависаар неимоверно раздражал правящую элиту. Раздражал своей независимостью, тем, что всегда отстаивал право на мнение, зачастую очень сильно расходящееся с «генеральной линией». В частности, Э. Сависаар в пику абсолютному большинству других эстонских политиков никогда не боялся вслух говорить о необходимости добрососедских отношений с Россией. За это он и поплатился – в прошлом году «железного Эдгара» отстранили от мэрства в Таллине, предъявив обвинения в коррупции. Нельзя забывать, что политик возглавлял крупную партию, обладающую второй по величине фракцией в Рийгикогу. «Центристы», естественно, очень хотели получить доступ в правящую коалицию, министерские посты. Однако им прозрачно намекали, что пока их возглавляет Сависаар, им нечего на это рассчитывать.

6 ноября состоялся съезд Центристской партии, в ходе которой должны были пройти выборы её нового председателя. Э. Сависаар, чувствуя, насколько ослабли его позиции, свою кандидатуру на этот раз выставлять отказался. В итоге победителем оказался один из лидеров «антисависааровского крыла» вице-спикер Рийгикогу Юри Ратас – он получил 654 голоса из 1002. Возглавив «центристов», Ю. Ратас призвал к формированию в Эстонии нового правительства – без участия Партии реформ. После этого события сорвались в галоп. Всего через несколько дней Центристская партия, правый националистический «Союз отечества и Res Publica» и Социал-демократическая партия Эстонии сообщили о начале переговоров по формированию нового кабинета министров.

В совместном заявлении главы партий отметили, что развитие остановилось и страна нуждается в новых подходах, а также назвали главные цели следующего кабмина. «На наших партиях лежит ответственность за создание правительства, целью которого станет вывод страны из экономической стагнации, укрепление безопасности, повышение общественного благосостояния и демографический рост» – гласило заявление. 9 ноября состоялось голосование по вотуму недоверия премьер-министру Таави Рыйвасу, отказавшемуся уйти в отставку по доброй воле. За выражение недоверия ему проголосовали 63 депутата парламента, против – 28, воздержавшихся не было. В народе это событие встретили с одобрением: рейтинг Т. Рыйваса был крайне низким.

Тогда же, 9-го, были согласованы принципы нового коалиционного договора. При этом коалиционеры постарались сразу успокоить западных партнеров заверениями в том, что во внешней политике они ничего менять не собираются. «Мы будем безусловно исходить из действовавших до настоящего времени принципов политики безопасности и внешней политики. Партнерские и союзнические отношения с НАТО и ЕС являются самой важной гарантией безопасности Эстонии. Также поддерживается выделение не менее 2% ВВП на оборонные расходы» – гласило заявление.

Мы не «пророссийские»!

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поручила сформировать новый состав правительства Ю. Ратасу. Немедленно началась оживлённая дележка портфелей, причем «центристам» достались Министерства экономики и инфраструктуры, образования и науки, сельской жизни и госуправления. Примечательно, что члены нового кабинета с самого начала постарались развеять слухи, будто их правительство является «пророссийским». «Распространение подобных слухов – низкий и мелочный поступок, это продиктованное личной горечью недовольство, которое бросает тень на всю страну. Я очень надеюсь, что вредящие репутации Эстонии на международном уровне заявления не попали в зарубежные СМИ благодаря местным политикам. Это было бы проявлением крайнего неуважения и пренебрежения по отношению к своим стране и народу», – с досадой сказал Ю. Ратас.

Более того, он заявил во время слушаний в Рийгикогу, что «Крым был оккупирован Россией». Ратас добавил, что договор о сотрудничестве, существующий у «центристов» с российской партией «Единая Россия», давно заморожен и не имеет существенного значения для возглавляемой им партии. Заметим, что основную часть электората «центристов» составляют русскоязычные граждане, и их подобные заявления закономерно повергли в уныние.

Новый премьер-министр, он же – глава Центристской партии Ю. Ратас поторопился откреститься от репутации партии как «пророссийской»

Впрочем, коалиция пообещала кое-какие послабления по вопросу русских школ. Депутат горсобрания города Маарду Николай Дегтяренко сказал автору этих строк: «Нужно всё же признать, что Центристской партии на данном этапе не удалось добиться значительных изменений в вопросах либерализации условий предоставления гражданства для многочисленных неграждан, проживающих в нашей стране. Однако с повестки дня не сняты и другие вопросы, волнующие русскоязычных жителей, например в сфере образования. В коалиционном договоре прописано право попечительских советов гимназий на самостоятельный выбор языка обучения. И уже достигнуты договорённости, что ряд гимназий сможет воспользоваться правом обучения на русском языке. Но при этом ставится задача, чтобы выпускники гимназий владели государственным языком на высшем уровне С1. В свою очередь, для более интенсивного изучения эстонского языка предусмотрены дополнительные средства из бюджета. Впрочем, есть надежда, что в будущем удастся добиться более ощутимых положительных сдвигов относительно положения русскоязычного меньшинства».

Действительно, новоиспеченная глава Минобразования Майлис Репс дала понять: система 60/40, когда больше половины предметов в русских гимназиях в обязательном порядке преподают на эстонском языке, не работает. «Соотношение шестьдесят на сорок – это были политические цифры. Данные проценты не учитывали, чего именно желают школы. Наша идея в том, чтобы найти другой путь, с помощью которого можно повысить знание эстонского языка. Школа будет сама решать, в каком объёме преподавать предметы: будет ли стопроцентно преподавать на русском, будет ли двадцать процентов на эстонском или вообще создаст другую систему. И спустя шесть лет на уровне гимназии, а может и раньше, школы покажут, что уровень владения эстонским языком окажется выше. Родители поймут, что это не политический шаг, а педагогический», – сказала М. Репс.

Давайте снизим планку ожиданий

Также было принято решение, что с будущего года в аптеках станет доступна информация на русском языке о препаратах, применение которых не требует специально выписанного рецепта. Речь идет о наиболее часто используемых лекарствах. Пациенты смогут бесплатно получить информацию о препарате на родном для них языке в регистре лекарств. Глава Минздрава Евгений Осиновский рассказал: «Аптеки в будущем будут обязаны по желанию пациента распечатать имеющийся в регистре инфолисток на русском языке. Уже сегодня аптекарь обязан консультировать пациентов по вопросу употребления лекарств, независимо от родного языка посетителя».

А еще эстонский Рийгикогу, невзирая на сопротивление националистов, принял в третьем чтении законодательные поправки, которые упростят возможность получения правовой помощи. Согласно принятым поправкам, ходатайства, написанные на русском языке, больше не будут возвращаться – их станет переводить суд. Расходы на перевод истец при этом нести не будет. Закон был принят 53 голосами «за», 36 депутатов от оппозиции выступили против. По словам депутата от «Союза отечества и Res Publica» Райво Аэга, «законопроект ориентирован на лиц с низкими доходами, которые без помощи государства не в состоянии защищать свои права в суде».

Все это, конечно, положительные шаги. Но они не отменяют того, что внешняя политика Эстонии, недружественная по отношению к России, остается прежней. На днях страну посетила делегация конгрессменов США во главе с одиозным республиканцем Джоном Маккейном. Местные власти приготовили встречу гостям на самом высшем уровне, торопясь изъявить им знаки преданности. Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас наградил Дж. Маккейна «Крестом заслуг» за «существенный вклад в безопасность Эстонии».

«Мой месседж, от лица как республиканцев, так и демократов, заключается в том, что мы намерены и далее придерживаться взятых в НАТО обязательств и сохранить американские присутствие, сотрудничество и инструктаж. Мы также благодарим тех смелых эстонцев, которые сейчас находятся с нами в Афганистане», – сказал Маккейн в ходе совместной с премьер-министром Ратасом пресс-конференции. «11 сентября (2001 г. – Р.Х.) произошло нападение не на Эстонию, а на США. Эстония и другие страны, наши союзники по НАТО, поддержали нас, чтобы дойти до самого Афганистана в ответ на атаку на США», – подчеркнул сенатор. «В то время, когда мы видим, как Россия, Китай и другие страны совершают кибератаки, видим продолжение агрессии в Крыму и на востоке Украины и сохраняющуюся угрозу для Грузии, наши отношения, возможно, важнее, чем они были в течение очень долгого времени», – заключил заокеанский визитер под аплодисменты присутствующих.

Впрочем, все вышесказанное не отменяет возможности того, что при нынешнем правительстве все же возможны некоторые корректировки курса. Так, руководитель делегации Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Марианне Микко подвергла критике – хоть и очень мягкой – недавнюю резолюцию Европарламента о противодействии российским СМИ, фактически приравнивающую РФ к исламским террористам. Повторив дежурную фразу об активности «российской пропаганды», М. Микко тем не менее сказала: «В данной резолюции речь идет не только о России, но и о ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. – Р.Х.). То есть фактически этот документ приравнивает государство к террористической организации. На мой взгляд, это сравнение неудачно. Не исключаю, что именно поэтому так много депутатов не поддержали эту резолюцию».

Таким образом, конечно, при власти «центристов» у Эстонии расширяется «окно диалога» с Россией. Нужно лишь не строить чрезмерных надежд на сей счет.

Роман Холодов

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