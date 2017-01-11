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Детали
В Кремле прокомментировали решение Белоруссии ввести безвизовый режим
|10.01.2017 17:50:27
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Белоруссией безвизового режима для граждан 80 стран — это полностью её внутреннее дело.
«Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии, и, конечно, существует здесь аспект именно нашего Союзного государства, но мы убеждены, что здесь все необходимые режимы были приняты во внимание при принятии такого решения», — сказал Песков.
Он добавил, что «при принятии таких решений, безусловно, отстраивается весь процесс таким образом, чтобы исключить проецирование такого безвизового режима» уже на российскую границу.
Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда на территорию республики и выезда с территории для граждан 80 иностранных государств.
Отмечается, что указ распространяется на 39 европейских стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, США, Японию и ряд других государств.
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