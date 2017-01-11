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Рубрика / Безопасность

Савченко опубликовала списки украинских военнопленных


10.01.2017 17:46:33

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обнародовала списки военнопленных и пропавших без вести украинцев на востоке республики.

Перечень был опубликован на ее странице в социальной сети Facebook.

«Украинская сторона подала запрос на 129 человек. Противоположная сторона подтверждает 42 человека. Украина по-прежнему разыскивает 494 без вести пропавших человек. Они пропорциональны обмену на заключенных в Украине по спискам, которые запрашивают представители территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — отмечает Надежда Савченко.

Она также отметила, что в таких списках от ДНР числятся 524 человека, а от ЛНР — 377 человек. При этом украинская сторона подтвердила из них 256 человек.

Таким образом, как отмечает депутат, первый этап обмена должен состояться по схеме 42 на 256.

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