Cтарый и новый год на пространстве СНГ

10.01.2017 17:38:00

Владимир Валерьевич Евсеев Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

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Заместитель директора Института стран СНГ,заведующий Отделом евразийской интеграции и развития ШОС.

Прошлый год для государств – участников СНГ был периодом надежд.

Эти надежды не сбылись в отношении Украины, где соглашения «Минск-2» по-прежнему не работают. В основном это произошло из-за неготовности киевского руководства к конструктивному диалогу с Донецком и Луганском и его нежелания выполнять свои обязательства, как вдоль линии фронта, так и в отношении социально-экономической сферы на территории Донбасса.

В Киеве многим кажется, что проведение антироссийской внешней политики достаточно для полной политической поддержки и получения от Запада бесконечных финансовых кредитов. Но неумолимо уходит время президента Барака Обамы, чье правление было буквально чередой внешнеполитических ошибок. Новая администрация Трампа еще только формируется. Но уже сейчас очевидно, что ее приоритетом является сдерживание Китая, а не РФ.

При этом Европа все больше озабочена необходимостью подъема национальных экономик (их выхода из процесса стагнации), существенного сокращения потока беженцев и борьбой с терроризмом. Все это отодвигает Украину на периферию внешней политики ЕС.

В таких условиях для Киева становится жизненно необходимым восстановление экономических связей с Содружеством Независимых Государств. Но способно ли это признать украинское руководство и внести необходимые коррективы в свою политику на постсоветском пространстве в 2017 году?

Украина, Белоруссия, Молдова

Украинский кризис оказывает негативное влияние на ситуацию в Белоруссии и Молдавии. Так, в ходе второго тура президентских выборов в Молдавии, состоявшегося в середине ноября, убедительную победу одержал Игорь Додон, сторонник евразийской интеграции. Однако в условиях сохранения российско-западного противостояния, в первую очередь из-за Украины, ему крайне трудно реализовать свои планы, особенно в парламентской республике (фактические у него есть лишь представительские функции). Все может измениться, если президенту Игорю Додону удастся инициировать досрочные парламентские выборы. Во всяком случае, идея своеобразного моста между ЕС и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) становится для республики более реальной, что, со своей стороны, будет позитивно влиять и на украинский кризис.

Российско-белорусские отношения в 2016 г. развивались по сложной траектории, особенно в экономической сфере. Подтверждением этого служит, например, факт того, что в середине октября ОАО «РЖД» ввело 25%-ную скидку к действующим тарифам на перевозки бензина, дизельного топлива и мазута в цистернах со станций Барбаров и Новополоцк Белорусской железной дороги в направлении припортовых станций Октябрьской железной дороги (филиал РЖД, обслуживающий северо-запад РФ). Причем понижающий коэффициент действует до 31 декабря 2018 года включительно. Однако белорусские экспортеры нефтепродуктов этим предложением не воспользовались. Как утверждается, им выгоднее работать в направлении прибалтийских портов. По-видимому, такая позиция Минска обусловлена и политическими причинами, что плохо согласуется со стратегией развития Союзного государства России и Белоруссии.

В этом же ключе, очевидно, стоит рассматривать неподписание Республикой Беларусь Таможенного кодекса ЕАЭС в Санкт-Петербурге.

Южный Кавказ

На Южном Кавказе среди наиболее важных международных событий следует выделить апрельское обострение в Нагорном Карабахе. О его неизбежности было понятно уже в октябре 2015 г., когда вдоль линии фронта чрезвычайно вырос калибр используемых вооружений. Однако политическое решение о реализации 200-миллионного контракта по поставкам российских вооружений в Армению, подписанного еще летом 2015 г., так и не было принято. Как следствие, в зоне Нагорного Карабаха вооруженные силы Азербайджана получили не только количественное, но и качественное превосходство по некоторым образцам вооружений. В частности, это касалось беспилотных летательных аппаратов, в первую очередь в ударном варианте, тяжелых реактивных систем залпового огня «Смерч» и огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Помимо этого азербайджанская сторона была хорошо оснащена приборами ночного видения и средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

Это проявилось во время так называемой «четырехдневной войны» (основные боевые действия происходили со 2 по 5 апреля), когда обе стороны понесли существенные потери. Осознав опасность большой войны в Нагорном Карабахе, российское и армянское руководство сделали правильные выводы. Так, в конце июня начались поставки в республику вооружения из РФ, что позволило в значительной степени восстановить баланс сил в зоне вооруженного конфликта. Помимо этого, Москва и Ереван приняли решение о создании совместной группировки войск. Фактически это означает для Баку невозможность решения территориальной проблемы силой.

На этом фоне кажутся обыденными состоявшиеся в октябре парламентские выборы в Грузии. По итогам их проведения в парламент страны прошли три политических партии: «Грузинская мечта» (49% голосов избирателей), «Единое национальное движение» (27% голосов) и партия «Альянс патриотов» (5% голосов). Это позволило «Грузинской мечте» значительно укрепить свои позиции в Национальном собрании. Но что дальше? Формат переговоров Абашидзе – Карасин фактически выработал свой ресурс. На фоне сохранения в Грузии прозападного вектора внешнеполитического развития трудно надеяться как на решение имеющих место территориальных проблем, так и на ускорение темпов экономического развития страны.

Центральная Азия

Не менее важные события происходили в Центральной Азии. Во-первых, это транзит власти в Узбекистане, обусловленный смертью президента Ислама Каримова. В значительной степени этот процесс завершился в декабре, после победы на президентских выборах Шавката Мирзиеева и назначения премьер-министром страны Абдуллы Арипова. Но остается открытым вопрос в отношении будущего Рустама Азимова, ныне заместителя премьер-министра. Это может свидетельствовать о сохранении некоторого межкланового напряжения, которое предстоит снять в этом году.

Во-вторых, 2016-й год был отмечен террористической деятельностью в Казахстане. Ответом стало поступление в Мажилис (парламент РК) пакета законопроектов антитеррористической направленности, а позднее было создано Министерство по делам религий и гражданского общества. В частности, предполагается обязать владельцев магазинов по продаже охотничьего оружия устанавливать камеры видеонаблюдения, создать единую базу данных IMEI-кодов ввозимых в Казахстан мобильных телефонов и существенно ужесточить ответственность за проживание в республике иностранных граждан без регистрации.

В конце августа трагические события террористической направленности произошли и в Бишкеке у ворот посольства КНР, которые пытался протаранить смертник на автомобиле. В результате этого теракта пострадали несколько сотрудников посольства. Это свидетельствует, как минимум, о сохранении проблем в китайско-киргизских отношениях, в том числе обусловленных нахождением на территории республики значительного числа оппозиционных Пекину уйгурских организаций.

В целом хочется надеяться, что новый год принесет конкретные результаты по повышению стабильности на постсоветском пространстве.

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